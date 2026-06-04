Colombia

Margarita Rosa de Francisco pidió votar por Iván Cepeda en segunda vuelta: “Por el odio a Petro no sacrifiquen el país”

La presentadora se pronunció en redes sociales y destacó la apertura al diálogo del candidato, instando a los colombianos a evitar decisiones motivadas por la polarización política

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Margarita Rosa de Francisco insta a votar por Iván Cepeda y advierte sobre los riesgos de la confrontación - crédito montaje @Margaritarosadf/X - REUTERS/Enea Lebrun
Margarita Rosa de Francisco insta a votar por Iván Cepeda y advierte sobre los riesgos de la confrontación - crédito montaje @Margaritarosadf/X - REUTERS/Enea Lebrun

La escritora y actriz Margarita Rosa de Francisco volvió a posicionarse en el debate público colombiano, esta vez con un mensaje dirigido a la ciudadanía en el contexto de la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de La Espriella e Iván Cepeda el próximo 21 de junio de 2026.

Reconocida por su trayectoria en la televisión, la literatura y su activismo en redes sociales, De Francisco utilizó sus plataformas digitales para expresar de forma contundente su respaldo al candidato presidencial Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, e instó a sus seguidores a reflexionar sobre el futuro político del país.

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A través de una serie de publicaciones en su cuenta de X Margarita va sola, la autora abordó directamente los temores y reservas que algunos sectores de la sociedad han manifestado frente a las propuestas de Cepeda.

“Si les asustan algunos puntos del programa de gobierno de Iván Cepeda, piensen en que siempre habrá disposición al diálogo e intención de llegar a acuerdos. Eso también es parte de su propuesta”, escribió de Francisco, intentando disipar la percepción de que un eventual gobierno del senador estaría cerrado a la negociación o a la crítica.

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En su mensaje, la escritora también hizo énfasis en la naturaleza consensual que ha caracterizado la carrera política de Cepeda. “Cepeda fue capaz de llegar a acuerdos con un hombre de ideas de derecha como José Félix Lafaurie. Eso les da una buena medida de su apertura a los consensos, lo cual ha repetido hasta la saciedad en las entrevistas, señores y señoras de centro”, señaló, subrayando la importancia de la búsqueda de acuerdos en la coyuntura actual.

Margarita Rosa de Francisco expresó su apoyo a Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta presidencial - crédito @margaritavasola/ X
Margarita Rosa de Francisco expresó su apoyo a Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta presidencial - crédito @margaritavasola/ X

De Francisco manifestó su preocupación por el rumbo del debate electoral y la polarización que rodea la campaña. Invitó a los votantes a no dejarse llevar por sentimientos negativos, en especial por la animadversión hacia el presidente Gustavo Petro. “Solo por el odio a Petro no sacrifiquen el país. En un gobierno de Cepeda se podrá hacer oposición, no se perseguirá a la prensa y tampoco se va a mandar a exterminar a nadie”, afirmó, destacando la importancia de la libertad de prensa y el respeto a los derechos humanos.

En otro apartado de su pronunciamiento, la actriz diferenció abiertamente las posturas de los dos candidatos que disputan la segunda vuelta. “Con el otro candidato no habrá opción de diálogo. Será estrellarse contra un muro”, escribió, en contraste con la actitud dialogante que atribuye a Cepeda. Aseguró además que “ni siquiera ha asegurado que impondrá una constituyente, pues para eso es necesario acordarlo”, restando peso a uno de los puntos más polémicos discutidos en la campaña.

Finalmente, Margarita Rosa de Francisco concluyó su mensaje con una petición directa a los indecisos y a los sectores de centro: “Recapaciten, por lo que más quieran”. Su llamado busca influir en el electorado en un momento clave del proceso electoral que se definirá el domingo 21 de junio en las urnas con la segunda velta presidencial.

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