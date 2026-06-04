Colombia

Abelardo de la Espriella habló con Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, sobre cooperación bilateral en seguridad y comercio

El aspirante presidencial aseguró haber dialogado con la jefa del Ejecutivo italiano sobre una agenda conjunta en materia económica y de seguridad, en un mensaje difundido a través de X

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Ilustración acuarela de Abelardo De la Espriella y Giorgia Meloni de pie en un podio, con las banderas de Colombia e Italia al fondo.
El candidato presidencial Abelardo De la Espriella afirmó haber sostenido una conversación telefónica con la primera ministra italiana Giorgia Meloni - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella aseguró haber sostenido una conversación telefónica con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, contacto que presentó como el inicio de una agenda de cooperación bilateral centrada en comercio, seguridad y lucha contra el crimen organizado, en medio de una campaña en la que ha reforzado su proyección internacional.

El pronunciamiento se conoció a través de su cuenta en X, donde el aspirante destacó el intercambio con la jefa de gobierno italiana y lo enmarcó dentro de una relación política y de valores compartidos entre ambos países.

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En su mensaje, De la Espriella escribió: “He sostenido una muy fructífera y cordial conversación telefónica con la presidente del Gobierno de Italia, Giorgia Meloni, a quien le expresé mi firme intención de construir una estrecha relación de cooperación entre Colombia e Italia, fortaleciendo el comercio, la seguridad y la lucha conjunta contra el crimen organizado”.

Abelardo De La Espriella destacó en redes sociales una conversación con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, en la que abordaron cooperación bilateral en comercio, seguridad y lucha contra el crimen organizado - crédito Abelardo de la Espriella/X
Abelardo De La Espriella destacó en redes sociales una conversación con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, en la que abordaron cooperación bilateral en comercio, seguridad y lucha contra el crimen organizado - crédito Abelardo de la Espriella/X

El candidato añadió en su publicación que agradecía la llamada y destacó el liderazgo de Meloni, a quien describió como una figura de referencia política en Europa. Según el mensaje, también afirmó que Italia ocupa “un lugar muy especial” en su vida personal y política.

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En ese mismo pronunciamiento, De la Espriella sostuvo que ambos comparten una visión común sobre principios fundamentales. “La presidente Meloni, y yo compartimos la defensa de los valores y principios que han dado forma a la civilización occidental: la libertad, la dignidad humana, la familia, el respeto por la ley y las raíces judeocristianas que han servido de fundamento a nuestras instituciones y a nuestras democracias”, señaló.

El aspirante presidencial agregó que ve en la relación entre Colombia e Italia una oportunidad para profundizar vínculos estratégicos. “Estoy convencido de que nuestras naciones pueden trabajar unidas para generar prosperidad, proteger a sus ciudadanos y fortalecer los valores de la democracia y la libertad”, afirmó en el mismo mensaje, que cerró con un “Grazie mille, Presidente Meloni”.

En su respuesta a Donald Trump, Abelardo De la Espriella aseguró que sus políticas de seguridad están “plenamente alineadas” y defendió una mayor cooperación entre Colombia y Estados Unidos - crédito Abelardo de la Espriella/X
En su respuesta a Donald Trump, Abelardo De la Espriella aseguró que sus políticas de seguridad están “plenamente alineadas” y defendió una mayor cooperación entre Colombia y Estados Unidos - crédito Abelardo de la Espriella/X

La conversación con la mandataria italiana se suma a una serie de contactos internacionales que el candidato ha venido destacando durante la campaña, en la que busca posicionarse como un referente de la derecha en América Latina.

Según sus declaraciones públicas, estas relaciones forman parte de una estrategia diplomática orientada a fortalecer alianzas con gobiernos y líderes afines en Europa y Estados Unidos.

En ese contexto, también ha recibido respaldo público de figuras internacionales. Entre ellas, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, quien en la red Truth Social habría celebrado su desempeño electoral y le habría expresado apoyo de cara a la segunda vuelta frente al candidato de izquierda Iván Cepeda. Trump lo describió como un líder “inteligente, fuerte y duro”, además de destacar su postura frente al narcotráfico y su afinidad política.

El respaldo internacional a De la Espriella también ha incluido a líderes de la derecha iberoamericana. Entre ellos, el dirigente español de VOX, Santiago Abascal, quien lo felicitó por su resultado en primera vuelta y lo describió como una figura clave para “recuperar la libertad, la prosperidad y la soberanía”. El candidato respondió agradeciendo el apoyo y reforzando su narrativa de defensa del voto popular.

En su respuesta a José Antonio Kast, Abelardo de la Espriella pidió acompañamiento internacional para la segunda vuelta y lanzó cuestionamientos contra el presidente Gustavo Petro - crédito Abelardo de la Espriella/X
En su respuesta a José Antonio Kast, Abelardo de la Espriella pidió acompañamiento internacional para la segunda vuelta y lanzó cuestionamientos contra el presidente Gustavo Petro - crédito Abelardo de la Espriella/X

A estos respaldos se suman pronunciamientos del presidente argentino Javier Milei, el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, el dirigente chileno José Antonio Kast y otros actores políticos internacionales, según ha difundido su campaña.

En conjunto, estos apoyos han sido presentados por el entorno del candidato como una señal de alineamiento ideológico con gobiernos que promueven agendas de libre mercado, seguridad y combate al crimen organizado.

El candidato ha intensificado su discurso político tras la primera vuelta presidencial, en la que aseguró haber obtenido más de 10 millones de votos, cifra que, según su narrativa, lo consolidó como uno de los finalistas en la contienda.

Mientras tanto, la campaña continúa en medio de un ambiente político marcado por la polarización y el debate sobre la influencia internacional en el proceso electoral colombiano, con miras a la segunda vuelta presidencial prevista para el 21 de junio.

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