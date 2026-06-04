Qué pasó con Mía Cataleya, la bebé que murió por abuso en Tolima: por qué capturaron a la madre y de qué se señala al padrastro

Mujer fue capturada por la muerte de us hija, una bebé de seis meses, en Tolima - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Fiscalía General de la Nación informó que capturó en El Espinal a la madre de Mía Cataleya, la bebé de seis meses que murió el 27 de mayo en una clínica de Ibagué tras sufrir abuso sexual y graves lesiones, un caso por el que la mujer será presentada ante un juez por homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión en dolo eventual, según la entidad.

Según la Fiscalía, la captura se hizo mediante una orden judicial ejecutada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación y unidades de la Policía Nacional en ese municipio del Tolima. La entidad sostuvo que a la mujer se le atribuye haber omitido su deber de cuidado, protección y custodia de su hija.

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La Fiscalía explicó en un comunicado: “En cumplimiento de una orden judicial obtenida por la Fiscalía General de la Nación, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y unidades de la Policía Nacional acaban de materializar la orden de captura contra una mujer señalada de omitir su deber de cuidado, protección y custodia de su hija de seis meses, situación que desencadenó su muerte el pasado 27 de mayo, en una clínica de Ibagué (Tolima)”.

La Fiscalía General de la Nación informó que capturó en El Espinal a la madre de Mía Kathaleya, la bebé de seis meses que murió el 27 de mayo en una clínica de Ibagué tras sufrir abuso sexual y graves lesiones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La bebé fue llevada al Hospital San Rafael de El Espinal con fiebre y convulsiones, según autoridades municipales citadas por La FM. Tras la valoración médica, el personal de salud detectó signos de abuso sexual.

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La niña había ingresado inicialmente al hospital durante la tarde del 26 de mayo y los médicos advirtieron fracturas en varias partes del cuerpo y otras lesiones. Esa situación activó los protocolos para posibles víctimas de violencia sexual y maltrato infantil.

La madre, de 25 años, permanece bajo custodia de las autoridades, recordando que habría llegado al centro médico en aparente estado de alteración. El medio de comunicación añadió que, cuando fue consultada sobre las circunstancias alrededor de la víctima, supuestamente estaba bajo los efectos de algún tipo de sustancia, aunque no se especificó cuál.

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La bebé fue llevada al Hospital San Rafael de El Espinal con fiebre y convulsiones, según autoridades municipales citadas - crédito Alcaldía de Medellín

De acuerdo con la información preliminar la madre se había trasladado pocas semanas antes desde la vivienda de familiares hacia otro lugar en el que residía con el hombre buscado, alias El Flaco, señalado como padrastro de la niña, que presuntamente desapareció tras conocerse los hechos.

Por estos hechos, en su momento, la Alcaldía de El Espinal, en cabeza de Wilson Gutiérrez, ofreció una recompensa de hasta $10 millones para la persona que entregue información que permita identificar y capturar a los responsables.

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La muerte de la bebé provocó rechazo oficial y una velatón en la ciudad

Alcalde de El Espinal confirma fallecimiento de bebé Mía Kathaleya por presunto abuso y ofrece recompsa - crédito Todo En La Revista/Facebook

La noche posterior al fallecimiento, habitantes de El Espinal realizaron una velatón en la Catedral Nuestra Señora del Rosario para orar por la niña y exigir celeridad en las investigaciones, de acuerdo con ese medio.

Al día siguiente, un grupo de personas increpó y agredió al padre biológico de la bebé en un establecimiento público al señalarlo de estar vinculado al caso, según La FM. La Policía intervino para protegerlo y lo trasladó a la estación del municipio mientras se dispersaba la multitud, de acuerdo con ese medio.

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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar activó la ruta de atención y protección desde que conoció el caso e inició el proceso administrativo para el restablecimiento de derechos de la menor.

Defensoría del Pueblo - crédito @DefensoriaCol/X

La Defensoría del Pueblo y la Gobernación del Tolima rechazaron lo ocurrido y exigieron resultados rápidos, de acuerdo con ese medio.

La Defensoría afirmó en un comunicado, citado por Infobae: “Toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes es inadmisible. Por eso su protección, en todos los entornos, debe ser una prioridad. La violencia sexual es una forma de tortura de la que ningún ser humano debería ser víctima y menos ninguna niña, niño o adolescente”.

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Ese organismo también pidió celeridad a la Fiscalía General de la Nación para esclarecer lo sucedido y sancionar a los responsables, según Infobae. En otro pronunciamiento citado por ese medio, señaló: “Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes avanzar con celeridad en la investigación, garantizar el esclarecimiento de los hechos y adoptar las medidas necesarias para sancionar a los responsables conforme a la ley”.