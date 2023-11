La millonada que gana Rigoberto Urán vendiendo ropa deportiva y bicicletas: reportó ingresos por miles de millones pesos en 2022

El ciclista colombiano también es un exitoso empresario - crédito @rigobertouran/Instagram

Rigoberto Urán ha demostrado a lo largo de los años que no solo posee enormes habilidades y grandes cualidades para el ciclismo, sino que también ha canalizado su intuición y talento natural en diversos proyectos personales, los cuales han sido sumamente exitosos.

Además de ser uno de los ciclistas más destacados de Colombia, Urán ha demostrado ser un exitoso empresario. Gracias a su ingenio y buenas ideas, ha contribuido a la generación de más de 300 empleos en Colombia.

El Toro de Urrao, como también se le conoce, se encuentra en la etapa final de su carrera deportiva, y todo apunta a que una vez que participe en los Juegos Olímpicos de París 2024, se retirará del ciclismo profesional.

Aunque esta noticia ha entristecido a muchos de sus seguidores, la realidad es que Rigoberto no tendrá que preocuparse por cómo invertir su tiempo libre, ya que podrá dedicarse plenamente a liderar sus diversos emprendimientos, que van desde su marca de ropa deportiva hasta restaurantes.

El corredor de Urrao también es un destacado empresario y sin duda alguna sabe cómo llegarle a la gente - crédito @rigobertouran

Rigo ha logrado ganarse el afecto del público, y esto se atribuye a su cercanía con la gente. Esta conexión ha sido una de las claves que le ha permitido consolidar negocios exitosos en los últimos años, eso sí, siempre contando con el constante apoyo de su esposa, Michelle Durango.

“Desde muy pequeño me ha gustado trabajar, me encantan los negocios, y desde que comenzamos GO RIGO GO! Junto a mi esposa no hemos parado de soñar, hemos creado muchas marcas y nuevos proyectos”, aseguró Rigoberto Urán en una charla que sostuvo con Forbes Colombia.

Según Confecámaras, la marca de ropa deportiva Go Rigo Go! Informó ingresos por 42.328 millones de pesos colombianos en 2022. Este es solo uno de los diversos emprendimientos que tiene el ciclista del EF Education EasyPost. A este se suman la Finca de Rigo (restaurante-bar), Grosería by Rigo (restaurante), Uranium (marca de bicicletas), El Café de Rigo (marca de café) y el Giro de Rigo (carrera para aficionados).