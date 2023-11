Ministerio de Transporte anunció la suspensión en cobro de peajes en Boyacá

El Ministerio de Transporte anunció que no habrá cobro en peajes temporalmente - crédito Gobernación de Boyacá

El Ministerio de Transporte anunció el cronograma para la definición de tarifas diferenciales sobre el peaje San Luis de Gaceno, ubicado en el departamento de Boyacá.

Te puede interesar: Cámara de Representantes suspendió segundo debate de la reforma a la salud: solo se aprobaron dos artículos

Durante la mesa de concertación con comunidades de la zona, se acordó las fechas para el seguimiento de compromisos y asuntos del proyecto Transversal del Sisga.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Cortes de agua en Bogotá: 12 localidades y Soacha se verán afectadas hasta por 28 horas sin el servicio

El ministro de Transporte, William Camargo, indicó que, “acordamos la suspensión del recaudo a partir del lunes 20 de noviembre a las 00:01 horas, de las categorías I y II. Así como con un precenso, la suspensión del recaudo para las categorías III y IV, que se va a actualizar en las próximas dos semanas”.

De igual manera, el jefe de cartera anunció la activación de las mesas de trabajo sobre diferentes ítems: “En los dos próximos meses nos van a permitir cerrar algunas inquietudes que tienen las comunidades; adicionar algunos compromisos que están pendientes por parte del concesionario e incorporar una mesa de trabajo con los equipos del Ministerio Transporte e Invías, para incidir sobre el mejoramiento de las condiciones de movilidad y transporte en este corredor”, agregó Camargo.

Gobierno anunció la suspensión de peajes en el departamento - crédito Ministerio de Transporte

Es así como desde el Ministerio de Transporte hicieron un llamado al respeto hacia la infraestructura, rechazamos las vías de hecho y promovemos el diálogo para atender las necesidades de la ciudadanía sin poner en riesgo este proyecto estratégico para la región.

Bloqueos entre Boyacá y Casanare contra peaje de San Luis de Gaceno

Las comunidades aledañas y del municipio de San Luis de Gaceno se tomaron desde el jueves 9 de noviembre, el punto del nuevo peaje para impedir que se active el cobro en la Transversal del Sisga.

Te puede interesar: De quién es el cuerpo hallado en mina de Boyacá: autoridades siguen con dudas de que se trate de Jimena Castillo

Por lo que en la mañana del domingo 12 de noviembre, los habitantes del sector realizaron un nuevo bloqueo en la vía desde las 7:00 de la mañana. Frente a esta situación, miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) llegaron al lugar lo que agravó la situación.

Durante el plantón de las comunidades y ante la falta de concertación para levantar la manifestación, la situación de orden público fue tensa en el sector. Según uno los videos revelados por el medio Boyacá 7 Días, los uniformados detonaron gases lacrimógenos y aturdidoras a las personas presentes para despejar a los que se habían tomado las instalaciones del peaje.

Bloqueos en la Transversal del Sisga a la altura del peaje de San Luis de Gaceno - crédito captura de pantalla

Los habitantes se habían tomado las casetas para impedir que se activara el cobro, debido a que señalaron que las obras no se han terminado. De esta manera, manifestaron su inconformidad porque las autoridades habían asegurado que no llevarían al antiguo Esmad al sector, contrario a lo ocurrido. “Esto no se había visto nunca en esta zona”, manifestaron los habitantes.

Peajes en Colombia no subirán en diciembre

A inicios de noviembre de 2023 se conoció un borrador sobre la decisión del Ministerio de Transporte de aumentar los peajes desde el primero de diciembre, sin embargo, desde la Presidencia de la República impidió este incremento.

De acuerdo con los administrados por Invías y la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura), el aumento en las tarifas de los peajes se daría desde enero de 2024.

La determinación fue resultado de diferentes reuniones entre el gremio de los transportadores y el Ministerio de Hacienda, que llegaron a un acuerdo argumentando que el aumento del ACPM, que también iniciará en este fin de año, ya era un golpe significativo al bolsillo, tanto para el gremio como para todos los ciudadanos, pues resultaría en un aumento a algunos alimentos y víveres, según Blu Radio.