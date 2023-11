La Liendra quedó “en ridículo” tras descubrir un detalle en el regalo que le dio Luis Díaz

El 'influenciador' mostró en sus redes sociales que el guajiro le habría obsequiado la camiseta con la que le marcó doblete a Brasil en Barranquilla - crédito la_liendraa / Instagram

La Liendra volvió a ser tendencia en redes sociales, esta vez lejos de sus polémicas peleas con otros creadores de contenido, el joven quindiano ha sido tendencia y motivo de crítica por un curioso detalle del que se percataron los internautas tras la publicación que hizo junto a el futbolista Luis Díaz.

Y es que el sábado 18 de noviembre, el influenciador compartió en su cuenta personal de Instagram, en la que amasa una comunidad de 6,3 millones de seguidores, el ‘detallazo’ de un jugador de la Selección Colombia. Lucho Díaz le obsequió una camiseta de la tricolor con su nombre y además autografiada por él mismo.

De acuerdo con lo publicado por Mauricio Gómez, nombre real del creador digital, esta no era cualquier prenda, sino que se trataba nada más y nada menos de la camiseta que supuestamente había utilizado el guajiro en el partido de la Selección ante el combinado brasileño en el estadio Metropolitano de Barranquilla, y en el que anotó los dos goles que le dieron el triunfo al país cafetero.

“Mereces todo lo bueno que te está pasando, Luis Díaz. Gracias, parcero. Hicimos historia y yo tengo parte de ella. Gracias, ‘Luchito’”, escribió el joven influenciador en la descripción con la que acompañó el video y haciendo referencia a la prenda que, según él fue usada la noche del 16 de noviembre en el encuentro Colombia vs Brasil. Igualmente, en el clip se puede leer: “Luis Díaz me obsequia la camisa con la que marcó los dos goles”.

El creador de contenido se mostró feliz al adquirir una camiseta autografiada por el número 7 del Liverpool FC - crédito La Liendra / Instagram.

No obstante, como es bien sabido, los internautas no perdonan nada y no pasó mucho tiempo para que algunas personas comenzaran a dudar de que lo compartido por el actual novio de la también influenciadora Dani Duke fuera real, pues repararon la camiseta con lupa hasta que encontraron algunas novedades en ella.

Los usuarios, en primer lugar, se percataron de que la prenda estaba totalmente limpia, pero hubo quienes fueron más allá y lograron encontrar un detalle que confirmó las sospechas y se trató del nombre escrito en la parte de atrás de la camiseta.

¿Cuál fue la mentira que le “pillaron” a La Liendra?

Con base en lo que se aprecia tanto en el video como en las fotos posteadas por La Liendra se puede observar claramente que la camiseta que le regaló Lucho Díaz, quien recientemente tuvo que vivir el secuestro de su padre Luis Manuel ‘Mane’ Díaz, tenía escrito “L. DÍAZ” justo arriba del número 7, sin embargo, un usuario de X dejó en evidencia la pequeña incongruencia al compartir que la prenda que realmente usó el jugador del Liverpool ante Brasil tiene estampado el nombre como “LUIS DÍAZ”.

Internautas dejaron al descubierto la "mentira" que dijo el influenciador tras el regalo que le hizo el futbolista Luis Díaz - crédito @AmericaAPP / X

Lo anterior generó una ola de críticas contra La Liendra y algunos internautas que no tardaron en comentar su publicación diciéndole que hizo el ridículo y que dejara de “engañar”. Las burlas tampoco se hicieron esperar y su nombre se convirtió en tendencia rápidamente, destacando la mentira que había dicho para lucirse en redes.

“Mentiroso, y no por lo del nombre en la serigrafía, una camiseta limpia y nueva se diferencia fácilmente de una usada, sucia y sudada”; Ya no sabe cómo engañar”; “Esa camiseta de los dos goles él no la regalaría ni loco”; “Él no jugó con esa camiseta”; “Vende humo”; “Deje tanto ‘show’”; “Era más fácil decir que te firmó una que compraste”; “Qué mentira, esa no es”; “Ya no te creemos”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.