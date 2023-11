Delincuentes ya no necesitan de un vehículo para actuar: conductor denuncia que fue víctima de paseo millonario al realizar un servicio

Como si se tratara de un cliente, solicitan el servicio a través de la app - crédito Unsplash

Bandas delincuenciales dedicadas a la modalidad de paseo millonario ya no necesitan de un vehículo para actuar. Así lo habría corroborado un conductor de plataforma, luego de ser víctima en los últimos días, tras aceptar un servicio en el barrio San Francisco, de la localidad de Ciudad Bolívar.

Sucedió luego de recoger a dos personas, un hombre y una mujer, que solicitaron una carrera a través de la plataforma a la cual se encuentra vinculado. Ambos abordaron su vehículo y, antes de que pusiera un pie en el acelerador, lo obligaron a cambiar de lugar, amenazándolo con un revólver.

“Al momento de llegar a recoger el servicio, una muchacha se me sienta en la parte delantera y un muchacho venía detrás de ella, se sentó en la parte trasera del carro e, inmediatamente se sube, me encañona con una pistola, me pone la pistola en la cabeza, me dice que no haga nada, que me pase para la parte de atrás y, por dentro del carro, me pasan hacía la parte trasera del vehículo”, detalló en entrevista para el matutino de Arriba Bogotá.

Tras verlos armados, no le quedó de otra que obedecer sus órdenes durante más de una hora, en la que, según explicó, tomaron su dinero en efectivo, vaciaron sus cuentas y escaparon en su vehículo, junto a otros tres delincuentes que permanecían escondidos en la zona.

“Llegan tres personas más, uno se sienta a conducir el carro, otro se sienta a mi lado izquierdo y me golpean, me dicen palabras soeces”, con el único propósito de intimidarlo, para que accediera a entregarles las claves de sus cuentas bancarias y así pudieran realizar transacciones millonarias.

“Por el camino, mientras me van golpenado, me amedrentan para entregar todo lo que tengo, dinero, mi reloj, los papeles del carro, preguntaban mucho que si el carro tenía GPS, las cuentas de Bancolombia, de Nequi y mi cuenta Davivienda. Me tocó entregar mis claves y fueron dos millones de pesos que tenía, junto con efectivo”, lo que lograron llevarse.