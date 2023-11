“Siempre les he dado la misma respuesta: que no”; Julián Quiñonez rechazó llamado a la selección Colombia

Julián Quiñones es el jugador colombiano que siempre se ha negado a jugar con la selección Colombia - Sáshenka Gutiérrez/EFE

El próximo jueves 16 de noviembre, la selección Colombia jugará uno de los partidos más difíciles de la presente eliminatoria para el mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El encuentro contra Brasil se llevará a cabo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, a las 7 de la noche.

Después de este juego, los dirigidos por Néstor Lorenzo se trasladarán a Asunción para enfrentar a su similar de Paraguay el martes 21 de noviembre en el estadio Defensores del Chaco.

Luego de la convocatoria dada a conocer por el director técnico argentino se dio a conocer que el jugador colombiano que milita actualmente en el América de México, Julián Quiñones, no aceptó ser convocado para jugar en dos partidos amistosos con la tricolor. El jugador argumentó que esta decisión la tomaba porque su deseo era vestir los colores del combinado mexicano, ya que desde que tenía cuatro años de edad está viviendo en ese país.

El futbolista nacido en Colombia Julián Quiñonez habló de su nuevo reto en la selección mexicana y el rechazo que le hizo a la de Colombia - crédito Mi Selección/X

Ante la propuesta de pertenecer a la selección Colombia, Quiñones manifestó que ni siquiera hizo falta que leyera la carta que le había enviado la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en la que se le informaba sobre su convocatoria.

“Siempre sentí en mi corazón que quería representar a México. Cuando recibí la oportunidad de unirme a la selección colombiana, me encontraba de vacaciones con mi familia en Colombia. Mi representante me preguntó si había leído la carta y le respondí que no, que no iba a leer la de Colombia, y la rechazamos. Más tarde, me acercaron de nuevo desde Colombia, pero siempre les he dado la misma respuesta, que no”, expresó.

El jugador colombiano, resaltó que México ha sido “todo” para él, en cuanto a jugar fútbol, y para que agradecer todo el apoyo y la formación en este deporte, su deseo más ferviente es representar de la mejor manera a la selección manita.

“Cuando tenía 4 años, vine a México y nunca regresé a Colombia. Me quedé aquí porque me sentía tranquilo y cómodo. La gente me ha tratado muy bien, tengo a mi esposa y pronto seré padre. México me ha dado todo: paz mental y toda la tranquilidad que alguna vez soñé. Creo que la mejor manera de agradecerle a México es representándolo”, señaló Julían Quiñones, quien cumplió su sueño de ser convocado por la selección azteca para los dos encuentros que jugarán por la Nations League, los cuales se llevarán a cabo el 17 y 21 de noviembre.

Así mismo, el jugador que milita en la actualidad en el América de México se refirió a las críticas que ha recibido por su convocatoria: “Todos en este mundo son libres de expresar lo que quieran, yo soy muy partícipe de que todos pueden hablar y pensar lo que quieran, en eso yo no tengo ningún problema. Lo que siento yo por México nadie lo siente, los que están alrededor mío saben lo importante que es para mí este país”.

El delantero del América será una de las novedades para la siguiente convocatoria de la Selección Mexicana - crédito Jovani Pérez

También se refirió acerca de lo que sintió al enfrentar su debut convocatoria a la selección azteca y las sensaciones que tuvo en el primer contacto con sus compañeros en su primer entrenamiento: “Muy contento, emocionado, nervioso y bien feliz. Me recibieron muy bien”, añadió el delantero.

Además, habló de la posible dupla que conformaría con Santiago Gimenez: “Santi es un gran jugador, está haciendo las cosas muy bien y eso me alegra. Yo siempre he dicho que todo jugador que esté bien en su club, es lo mejor para la selección, y en este momento Santiago es uno de los mejores jugadores y me siento contento de poder compartir la cancha con él”.