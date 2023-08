Video de niño con el uniforme del ELN que circula en redes es un montaje

El video en que aparece un menor disfrazado con el uniforme del ELN fue replicado en redes sociales como Facebook y X (Twitter) - crédito Christian Escobar Mora / EFE

“Mi vida ha sido dura, estar en la selva no es fácil; yo nací acá y acá voy a morir. Nací el 12 de octubre de 2013 acá en esta selva, mi mamá me enseñó a leer y a sumar, lo esencial pa’ defenderme”. Dichas palabras las mencionó Byron, un niño de 10 años que, según un video difundido en redes sociales desde el 21 de agosto, es integrante del ELN. Sin embargo, varios días después se determinó que el clip fue un montaje y que el menor no hace parte de las filas de esa guerrilla.

Te puede interesar: ‘Falsos positivos’: JEP notificó a comunidades étnicas que asumió el conocimiento del caso de joven asesinado por soldados de La Popa

De acuerdo con un análisis hecho por la Agencia EFE, un sujeto identificado como Juan Rodríguez y que maneja cuentas en redes sociales como Facebook, X (Twitter) y TikTok, la historia narrada por el niño no es real y que el video es en realidad un montaje.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Procuraduría general de la Nación pide a Gobierno nacional actuar ante el anuncio del ELN con paro armado

En un primer momento, el audiovisual se publicó el sábado 12 de agosto en un perfil de Facebook con el nombre JC Rodríguez y bajo la descripción “el niño de la selva, su historia conmueve”. Pero si bien muchos usuarios de dicha plataforma manifestaron indignación y rechazo hacia el ELN, otros advirtieron que en realidad Byron estaba leyendo un libreto.

Según una declaración del medio citado, el “creador de contenido” reconoció que, a pesar de que el video es falso, su objetivo era “concientizar” a la audiencia sobre las dinámicas del conflicto armado en Colombia. A pesar de esto, en su mensaje de Facebook no aclaró que el clip fue una puesta en escena.

Te puede interesar: Defensor del Pueblo advirtió en la OEA la difícil situación en materia de derechos humanos en Colombia

Rodríguez explicó al respecto que “no es un niño que de verdad pertenezca a alguna organización ilícita para nada. Se dedica a estudiar, sí es muy humilde, pero pues no tiene nada que ver con ese cuento (...) Es un video actuado, no es un video real”.

El creador del video en el que aparece un menor de 10 años reconoció que es un montaje y que en realidad el niño no hace parte del ELN - crédito X / @StephBatesPress

El video, replicado en plataformas como X (antes Twitter), fue acompañado de mensajes como “un niño con uniforme de la guerilla (sic) del ELN, a su corta edad, totalmente instrumentalizado. El lugar de ese niño es un colegio, un parque, un hogar, no un campamento narcocriminal” y “Un niño que debería estar en la escuela, está en una selva diciendo que “lucha para cambiar el país”; es muy triste que hagan esto con mentes inocentes”, también generó fuertes reparos al grupo al margen de la ley que también desmintió la autenticidad de la pieza.

Consultado por Infobae Colombia, el analista Francisco Javier Daza de la fundación Paz y Reconciliación (Pares) explicó que a pesar del montaje no se puede desconocer la dinámica de reclutamiento de niñas, niños y jóvenes por parte del ELN.

“La práctica de reclutamiento forzado de menores por grupos armados organizados es una realidad”, sostuvo el experto. Sobre esto, integrantes de la delegación de esta guerrilla en los diálogos de paz con el Gobierno nacional han reconocido la comisión de estas dinámicas sobre mayores de 15 años.

“(...) Consideramos que si hay personas menores de 15 años, el ELN está dispuesto a llegar a acuerdos puntuales para que estas personas puedan retornar a sus hogares, había asegurado alias Violeta en medio de declaraciones que generaron polémica y rechazo al actuar del grupo insurgente.

Ante esta afectación a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, Daza agregó que “la vinculación de menores de edad es un hecho en el caso del ELN” y manifestó su preocupación por la continuidad de esta práctica a pesar de los avances en la mesa de conversaciones y la implementación del cese al fuego bilateral.

“En el marco de esta negociación se podría revisar otros puntos como este: suspender la vinculación de menores de edad por parte de este grupo armado”, agregó el investigador de Pares.

Sobre el montaje hecho con Byron y el supuesto uniforme del ELN, sostuvo que “por supuesto que es indignante” y que “puede responder a una estrategia de saboteo al proceso de negociación” con la guerrilla activa.