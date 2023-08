Néstor Humberto Martínez dijo que nunca conoció la carta en la que Jorge Enrique Pizano le pidió garantizar su seguridad

Néstor Humberto Martínez dijo que esa carta nunca le llegó a su oficina y que no lo hizo “porque así no funciona el Estado”. Foto: Colprensa.

El exfiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez se refirió a la sanción del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a Corficolombiana, filial del Grupo Aval, por sobornos, en contubernio con la multinacional Odebrecht, para quedarse con el contrato de la Ruta del Sol II y la adición de Ocaña-Gamarra. También habló de una carta que reveló el abogado Miguel Ángel del Río Malo, en la que el excontroller de Odebrecht Jorge Enrique Pizano pedía a Martínez Neira que le garantizara su seguridad.

Hay que ir por partes. Primero, la carta de Pizano pidiendo que se garantice su seguridad. Esta fue revelada por el abogado del Río Malo el 3 de marzo de 2023 en Twitter. En esta, el excontroller le pide a Martínez Neira “de manera extremadamente urgente” para que “sea su despacho quien ordene directamente medidas de seguridad física para mí y mi familia, dado la información revelada por los medios de comunicación sobre mis advertencias e informes detallados de las irregularidades de Odebrecht en la Ruta del Sol II”.

Esta es la carta en la que Pizano pidió a Néstor Humberto Martínez que se le garantizara su seguridad. Foto: @migueldelrioabg/Twitter.

En su publicación en X (Twitter), el abogado del Río Malo escribió: “Hoy más que nunca estoy convencido que Jorge Enrique Pizano fue víctima de un asesinato. 2 meses antes de su crimen envió una carta pidiendo protección urgente a Nestor Humberto Martínez. Jamás se la dieron. Destaparemos toda esa olla podrida”.

El abogado Miguel Ángel del Río Malo reveló, el 3 de marzo de 2023, la carta en la que Pizano pidió a Néstor Humberto Martínez que se le garantizara su seguridad. Foto: @migueldelrioabg/Twitter.

El exfiscal Martínez Neira le dijo a Sigue la W que esa carta nunca llegó a su oficina y que no lo hizo “porque así no funciona el Estado”: “¿Usted cree que esa carta me llegó a mí? Le quiero decir que a la Fiscalía llegaban al día 8.000 cartas que me tenían como destinatario y no llegaban nunca a mi despacho porque así no funciona el Estado”.

“Jamás conocí de esa carta, también se le dirigió a la fiscal, no puede ser prueba absolutamente de nada”, insistió el exfiscal Martínez Neira

También dijo que la muerte de Pizano, según determinó un perito médico, fue por causas naturales: “El caso del doctor Pizano fue resuelto por un perito de la clínica, que determinó que había muerto de causa natural. El director de Medicina Legal no intervino en la necropsia del señor Pizano, él no intervino en su necropsia”.

Sanción a Corficolombiana y soborno a un alto funcionario del Gobierno Santos

Sobre el nombre del alto funcionario del Gobierno de Juan Manuel Santos que habría sido el receptor de un soborno por tres millones de dólares, el exfiscal Martínez Neira dijo que los fiscales del caso nunca le mencionaron ese soborno ni el nombre de esa persona. Foto: Fiscalía General de la Nación.

El exfiscal Martínez Neira también habló de la multa por 80 millones de dólares que la justicia de Estados Unidos impuso a Corficolombiana y a las declaraciones del presidente Gustavo Petro en la que lo señaló de haber impedido “un juicio transparente” en Colombia.

“Esa relación incestuosa entre el Fiscal General Néstor Humerto Martínez y el gruo Aval impidió un juicio transparente en el caso y el descubrimiento de los sobornos que hoy por hoy son altos dirigentes políticos”, escribió el presidente Petro en Twitter el 13 de agosto

Gustavo Petro cuestionó a Néstor Humberto Martínez por caso Odebrecht. Foto: Twitter.

Sobre esto, el exfiscal Martínez Neira dijo: “Eso no produce, sino risa, yo ya mandé una carta, le he pedido a Petro que rectifique. Le mostré cinco falsedades en las que él incurrió. Lo que se demostró en Estados Unidos es exactamente lo que demostró la Fiscalía General de la Nación en el 2017 durante mi administración”

También señaló que durante su administración, más exactamente en julio de 2017, se “demostró que la corrupción no había sido solamente para el contrato de Ruta del Sol sino en el contrato Ocaña–Gamarra, quienes establecieron que había habido corrupción en ese contrato fue la Fiscalía durante mi administración y probó que las coimas no habían sido de 11 millones de dólares sino de 36 millones de dólares”.

