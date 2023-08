Ministros de Transporte y de Agricultura pidieron la renuncia de los altos directivos de la carteras

William Camargo, ministro de Transporte, y Jhénifer Mojica, ministra de Agricultura. Foto: Ministerio de Transporte y Ministerio de Agricultura.

El Gobierno de Gustavo Petro volvió a dar una nueva sorpresa relacionada a cargos de altos funcionarios. En este caso, tiene que ver con directores y viceministros.

Por un lado, el ministro de Transporte, William Camargo, le pidió la renuncia protocolaria a todos los directivos de las entidades adscritas a esa cartera.

Entre estos están el director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Jonathan Bernal, así como el de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), Sergio París, y como la directora del Instituto Nacional de Vías (Invías), Mercedes Elena Gómez. También sería para la superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina, y para el director encargado de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (Upit), Róger Rodríguez Moreno.

De igual forma, para el director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), Álvaro Redondo Castillo.

Por el otro, la ministra de Agricultura, Jhénifer Mojica, hizo lo propio en su cartera, por lo que espera la renuncia de los directores de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega, así como el del director de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Luis Alberto Higuera. También se espera la renuncia de la viceministra de Asuntos Agropecuarios, Aura María Duarte, como la de la viceministra de Desarrollo Rural, Martha Viviana Carvajalino.

Otro que tendría que salir es el presidente del Banco Agrario, Hernando Chica Zuccardi.

En cuanto a los funcionarios del Ministerio de Agricultura, estos no saldrán enseguida del cargo, ya que se conoció que la idea es que las renuncias estén en manos de la ministra Mojica para tomar decisiones.

Aura María Duarte, viceministra de Asuntos Agropecuarios; Jhénifer Mojica, ministra de Agricultura, y Martha Carvajalino, viceministra de Desarrollo Rural. Foto: Ministerio de Agricultura.

El ultimátum de Gustavo Petro

Dichas solicitudes se dieron luego del ultimátum que dio el presidente Petro en un consejo de ministros a los jefes de cartera el 14 de agosto.

En la reunión el jefe de Estado expresó su descontento hacia su gabinete y recalcó la falta de acción en ciertas áreas, similar a lo que ocurrió a finales de julio de 2023.

Según un informe de El Tiempo, el presidente nuevamente reprendió a su equipo, lo cual generó conjeturas acerca de potenciales modificaciones en el gabinete. El diario indicó que presentes en el evento afirmaron que el presidente estableció un ultimátum para aquellos que no logren mejorar su rendimiento en el plazo de un mes, bajo la amenaza de tener que dejar sus posiciones.

La advertencia no se limitó únicamente a los ministros, sino que también se extendió a los viceministros. Según un asistente en la reunión, “todas las direcciones de los ministerios están en una posición precaria y, si no logran mejorar su rendimiento, no podrán seguir formando parte del Gobierno, lo mismo aplicará a los viceministros”.

De igual manera, otro testigo de consejo de ministros mencionó que, en esta ocasión, el presidente habría requerido que cada ministro presentara los avances logrados durante su mandato, pero al parecer no quedó satisfecho con los informes presentados.

Aunque el regaño tuvo un enfoque general, se dice que también se hicieron llamados de atención específicos a ciertas áreas, en las que se incluyen los ministerios de Hacienda, Ambiente y Agricultura, entre otras. En el caso de Agricultura, se rumorea que el presidente se centró en la Agencia Nacional de Tierras y las cifras presentadas, consideradas por algunos como infladas.

La ejecución más baja en los últimos 22 años

Sobre esta situación se refirió el representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático. Esto, al hacer una relación entre el pobre crecimiento económico de Colombia en el segundo trimestre del 2023 (0,3%, según el Dane).

“De 0,3% fue el pequeño crecimiento que tuvo la economía en el segundo trimestre de este año y todo indica que para el tercer trimestre la situación va a ser igual. Y sale el señor presidente que, supuestamente, la desaceleración no fue mayor gracias a la ejecución del Gobierno nacional y eso no es verdad. La verdad es que la ejecución ha sido la más baja en los últimos 22 años y por eso el mismo presidente de la República está amenazando a sus ministros con sacarlos se sus carteras si es que no mejoran los indicadores en el próximo mes

De paso le hizo un llamado al presidente Petro para que deje sus discursos “antisonantes” y las teorías “enreversadas” y empiece a gobernar y ejecutar porque se necesita un plan de reactivación económica cuanto antes.