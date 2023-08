El problema entre Clara Chía y Piqué que habría ocasionado Shakira

Clara Chía estaría molesta con Piqué por su reciente reconciliación con Shakira

Problemas en el paraíso. La prensa española informa que la pareja conformada por Clara Chía y Gerard Piqué estaría pasando por un difícil momento debido a la reciente reconciliación entre el español y su expareja Shakira.

Luego de más de un año de proceso de separación entre la colombiana y el español, que estuvieron juntos durante más de 12 años, Shakira y Piqué lograron firmar un acuerdo con respecto a la custodia de sus dos hijos y finalizar el tema limando asperezas.

El portal Vanitatis confirmó con el entorno cercano de Shakira que la expareja “está cumpliendo el convenio de separación a rajatabla, ya no hay discusión ni problema”, haciendo referencia a que tras un año de la separación por la infidelidad, la expareja se reconcilió.

Ahora lo que se conoce es que esta reconciliación estaría ocasionando problemas con Clara Chía, quien no estaría feliz con la nueva relación formal que lleva su novio con la ex. Según el portal Ecuavisa, lo que más le molestó a la joven española es que Piqué haya accedido a la condición que le puso Shakira para que sus hijos no convivan con ella.

En medio de su acuerdo de separación, Shakira estableció una condición a Gerard Piqué para cuando los niños estén pasando tiempo con él en Barcelona. Según se conoció la colombiana habría pedido que mientras Milan y Sasha pasan tiempo con su padre, no deberían tener contacto con la nueva pareja del exfutbolista.

Al respecto, Vanitatis señaló que Clara Chía y Piqué “conviven desde hace meses y solo dejan de verse cuando están los niños en casa para evitar tener problemas con Shakira”. Esta situación estaría cansando a la joven de 23 años, quien le habría exigido a su novio que la defendiera en este caso, pero todo parece indicar que Piqué se negó.

Ecuavisa informó que Clara Chía estaría intentando persuadir a Piqué para que vuelva a definir los términos de la custodia de los menores con Shakira. Sin embargo, el exfutbolista se habría negado a la petición de su actual pareja, esto debido a la buena relación que ahora sostiene con la madre de sus hijos.

Especialmente, lo que la joven universitaria quería era que Piqué iniciara un nuevo conflicto con Shakira al apelar la cláusula que ella estableció sobre el trato de Milan y Sasha con Clara Chía. Pero ante un año de problemas, el exdeportista decidió acceder a la condición de la colombiana para seguirse relacionando con los menores bajo sus términos.

Ya anteriormente, los abogados de ambas partes insistieron a la prensa internacional que ni Shakira ni Gerard Piqué estaban interesados en un conflicto legal más grande y que, al contrario, ambos estaban pensando en la manera de beneficiar a sus hijos. Es por esto que se definió que los menores vivirán con la colombiana en Miami y pasaran algunas vacaciones y fechas especiales con su padre en Barcelona.

Gerard Piqué accedió a la condición de Shakira para pasar tiempo con sus hijos, lo que habría enojado a su nueva pareja

Esto quedó demostrado a inicios de junio, cuando Shakira lanzó el videoclip de su canción Acróstico junto a sus hijos y se pensó que Piqué la demandaría por no contar con su autorización. El abogado del español, Ramón Tamborero, concedió una entrevista a la emisora La W y desmintió esta información.

“Hemos valorado las alternativas y Gerard Piqué, con gran sentido de responsabilidad, ha considerado que no era lo más oportuno iniciar otra guerra más, problemas con los que los niños tendrían que lidiar al ver a sus padres en un juzgado discutiendo esto”, aseguró el representante legal del exdefensa del FC Barcelona.

El profesional en leyes reconoció que tanto Shakira como Piqué han manejado con responsabilidad y respeto el proceso de separación, asegurándose de tomar decisiones que no perjudiquen a Milan y Sasha. “Me consta que ellos han hecho un gran sacrificio por los niños y una demostración de generosidad para que ellos estén al margen de los problemas tras la ruptura”.