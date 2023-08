Incertidumbre, miedo y algunos vestigios de esperanza: colombianos opinan sobre los primeros 365 días de mandato de Petro

Diferentes ciudadanos de a pie expresaron su opinión del primer año de mandato de Gustavo Petro. Infobae Colombia.

365 días han pasado desde la jornada en la que, en la Plaza de Bolívar, Gustavo Petro fue posesionado como nuevo presidente de Colombia tras ser elegido por la ciudadanía obteniendo más de 11 millones de votos; por lo que, en sus primeras palabras como mandatario, afirmó que su mandato sería una segunda oportunidad para los colombianos.

“Los colombianos y las colombianas hemos sido muchas veces en nuestra historia, enviados a la condena de lo imposible, a la falta de oportunidades, a los NO rotundos. Quiero decirles a todos los colombianos y todas las colombianas que me están escuchando en esta Plaza de Bolívar, en los alrededores, en toda Colombia y en el exterior, que hoy empieza nuestra segunda oportunidad”

Con la promesa de gobernar para el pueblo, el líder del Pacto Histórico lleva un año al mando de Colombia, por lo que en Infobae Colombia hemos entrevistado a ciudadanos de a pie para preguntarles respecto al primero de los cuatro años de Gustavo Petro como presidente de la República.

José Verdugo

Para José, la llegada de Petro marcó una caída en su tienda, señalando que, tras las elecciones de 2022 a día de hoy, el precio de varios productos ha incrementado de gran manera; sin embargo, desconfía también de las grandes multinacionales, ya que la baja en el dólar no ha marcado una reducción en los costos de cosas que si aumentan su valor cuando esta moneda sube.

“Mal, mal porque todo sube, nada se ha mantenido a lo que estaba y eso hace que la gente compre menos cosas o no compre, hasta con el dólar a cuatro mil todo sigue igual, supuestamente eso ayudaba, pero a mí me siguen cobrando igual los distribuidores”.

La inseguridad es otros de los factores que señaló el tendero, ya que ante los múltiples hurtos que se registran en el sector, se ha visto obligado a cerrar más temprano, ya que los establecimientos que permanecen abiertos después de las 9:00 p. m. son más propensos a ser víctimas de la delincuencia.

“Aquí toca cerrar temprano, en el barrio nadie se salva de los ladrones y más uno que esta de quieto atendiendo, por eso cuando ya veo que pasan las nueve y hay menos gente bajando, prefiero cerrar y no perder lo que he vendido en el día”.

Para José, el mandato de Petro ha sido una desilusión, esto sumado al escándalo de Nicolás Petro Burgos, lo que le ha hecho determinar que ninguna política se salva de ser corrupto, por lo que aquellas palabras del presidente en campaña, para el tendero se quedaron en nada.

“Uno pensaba que iba a ser diferente, pero todos son iguales, todos sacan su tajada y luego se van; por ejemplo, con lo del hijo uno confirma eso con Petro, tanto que decía y decía y terminaron siendo iguales que los que estaban, ya por eso uno prefiere no creerles nada”.

Diego Arias

El primer año de Petro como presidente desde la ciudadanía.

Para el profesor universitario Diego Arias, el primer año de mandato de Petro ha cumplido con sus expectativas, señalando que se han emprendido las reformas que necesita el país para afrontar la desigualdad, además de las intenciones de un nuevo proceso de paz con los grupos armados.

“Como educador y científico social puedo afirmar que el Gobierno de Petro en este primer año ha cumplido mis expectativas. Ha emprendido reformas sociales, políticas y económicas de largo aliento que han procurado mejora de los sectores menos favorecidos, adicionalmente hay un compromiso por lograr un diálogo y desmovilización definitivo de distintos grupos armados ilegales”.

De la misma forma, Arias destaca el cambio de imaginarios que ha impulsado el Gobierno nacional, destacando la importancia que se le ha dado a las minorías durante el primer año de mandato.

“La paz con justicia social un derecho irrenunciable. Me gusta también el cambio de imaginarios y símbolos que se procuran: el protagonismo de las minorías y las negritudes en posiciones de poder, la dignificación en las relaciones internacionales, la importancia de las regiones y el gradual destape de hechos de corrupción legado de gobiernos anteriores”.

Desde la opinión del educador, el Gobierno de Gustavo Petro representa un giro en cuanto a la dirección que tenía Colombia, afirmando que los resultados de los procesos iniciados se verán reflejados en el futuro; sin embargo, al igual que el mandatario, ve en los medios de comunicación un adversario para el presidente.

“El Gobierno de izquierda de Petro expresa un giro importante en la dirección del Estado de las últimas décadas cuyos logros son imposibles de medir en el corto plazo, no solo por los frenos que provienen del Congreso y los órganos de control, capturados por la oposición, sino porque el legendario poder de las castas políticas y de los grupos de económicos que usufructuaban al Estado hacen lo posible por desprestigiar y torpedear cualquier iniciativa que pretenda desmontar sus privilegios. Aquí los medios de comunicación tradicionales tienen un protagonismo inusitado en los énfasis, las omisiones y las tergiversaciones que efectúan. Este balance no desconoce la crítica a los yerros, los problemas y las imprudencias que se han cometido”.

Estefanía Grajales

El primer año de Petro como presidente para la ciudadanía.

Para la animalista transgénero, el Gobierno de Gustavo Petro no les ha dado la importancia necesaria a los constantes casos de maltrato animal, señalando que a pesar de que los recursos para esta problemática son necesarios, ha sido testigo de cómo en los municipios y departamentos se utilizan para atender otros asuntos.

“Como representante de los animales en el país, realmente la tasa de maltrato animal ha incrementado, los recursos realmente no dan abasto al problema de salud pública que tenemos. En este gobierno del señor presidente no ha impactado realmente las necesidades presupuestales, ya que las están desviando en los diferentes departamentos y municipios, es necesario que desde la contraloría y la procuraduría se abra una investigación minuciosa de los recursos”.

En cuanto a lo realizado durante el primer año de mandato de Gustavo Petro, Grajales afirmó que algunas de las reformas propuestas caídas eran positivas para el país, como la creación del Ministerio de la Igualdad, pero desde su opinión, el Estado no les ha prestado atención a los problemas de los líderes sociales, lo que ha hecho que sea más rentable ser delincuente.

“Poniéndome en los zapatos de los colombianos; lo positivo, muchas reformas aparentemente tenían muchos beneficios, de seguridad para las comunidades vulnerables, hablamos de Ministerio de la Igualdad y de oportunidades igualitarias como una sinfonía hermosa de decoro, pero la realidad creo que es otra, creo que no hay garantía para los líderes sociales, ser delincuente en Colombia es más rentable”.

Debido a esto, y entendiendo que Grajales es líder social, mujer transgénero y animalista; desde su opinión, en el primer año de Petro como presidente se ha sentido más insegura, detallando que la realidad del país la ha hecho plantearse salir de Colombia.

“Las garantías son más palabras y no hechos, la verdad pensaba que este era el Gobierno del cambio, pero veo ya más a Colombia como un país peligroso y sin garantías, más cuando se tocan temas que tocan el bolsillo de la corrupción, la verdad este panorama da desconfianza, desazón e incertidumbre”.

Gilberto Jiménez

El primer año de Petro como presidente para la ciudadanía.

Para el especialista en educación, el primer año de Petro como presidente estuvo marcado por una agenda muy ambiciosa, por lo que las discusiones fueron el centro de atención hasta el momento. Detalló que, desde su postura, le hubiera gustado saber el alcance que hubiera podido tener la reforma a la salud.

“Todas estas reformas causaron muchas discusiones, posiciones encontradas, divisiones de bancadas, algunas fueron bienvenidas y otras en procesos de discusiones. La reforma a la salud un tema que genera fuertes reflexiones y críticas sobre los alcances que esta pudiera tener”.

Gilberto afirma que un factor positivo del mandato de Gustavo Petro hasta el momento son las intenciones de buscar la paz, además de los planes por posicionar a Colombia como un destino turístico mundial.

“Lo mejor del Gobierno Petro es sin duda aportarles a las negociaciones de paz, pero también su gestión se ha detectado en los indicadores para el crecimiento de las exportaciones, en la inversión extranjera y posicionar a Colombia como un destino turístico mundial”.

Detallando que hablar de lo negativo no es posible todavía, ya que, al tener tres años más de mandato, gran parte de las propuestas no han podido ser iniciadas o fueron bloqueadas por lo que determinó, “factores políticos”.

“Dar una mirada a lo malo no sería ético, ya que muchas cosas que prometió en su discurso no han podido avanzar por factores políticos o de agenda y por ende no hay resultados”.

Doris

Se desempeña como administradora de propiedad horizontal y prefirió no dar su apellido. Sin embargo, fue tajante a la hora de afirmar que el primer año de Gustavo Petro como presidente ha sido negativo, afirmando que el principal problema que afronta el país es de seguridad.

“Un completo desastre, no creo que sea justo que la seguridad de nuestro país vuelva a estar controlada por la guerrilla y los narcotraficantes, todo está al revés, se le está premiando a la delincuencia para que sigan delinquiendo”.

De la misma forma, Doris señaló la iniciativa de los gestores de paz, los cuales tienen como objetivo contribuir a gestionar e implementar acuerdos humanitarios durante la fase de diálogos, como un aspecto que la ha desilusionado aún más del actual gobierno.

“Lo más negativo es lo de los gestores de paz, gente sin experiencia y con antecedentes con la responsabilidad de controlar la seguridad del país”.

Por último, Doris afirmó que aún confía en que el camino del gobierno se pueda corregir, señalando que espera que Gustavo Petro modifique las políticas que está buscando implementar.

“Yo espero que ojalá se retracte de lo que está haciendo mal”.

Diana Carolina

El primer año de Petro como presidente para la ciudadanía.

Para la investigadora universitaria, el primer año de mandato ha marcado un crecimiento económico y de igualdad en el país, afirmando que, desde su opinión, Petro le está cumpliendo a sus votantes, principalmente a los territorios alejados de las grandes ciudades.

“A pesar de tener en contra a gran parte de la opinión pública y de dar de qué hablar con su familia, ha logrado dar alcance a varias de sus promesas de campaña: ha habido un crecimiento en la economía colombiana, se creó el Ministerio de Igualdad y Equidad, se le está cumpliendo a los territorios alejados del país y se continúa trabajando en la construcción de paz, por medio de las negociaciones con el ELN”.

Además, Diana señaló las políticas de educación como lo más positivo del Gobierno nacional hasta el momento, sin embargo, destaca que este tipo de aciertos han sido tapados por los escándalos protagonizados por la esposa y ahora el hijo del mandatario.

“Para mí, lo mejor ha sido todo lo que tiene que ver con la educación: la decisión de construir una universidad pública en el Catatumbo, la universidad indígena Wayú y la gratuidad de los programas de pregrado en la educación pública colombiana. Lo peor, sin duda, los escándalos relacionados con su esposa y su hijo que, aunque no tienen que ver con su gestión como presidente, sí han terminado afectando su imagen pública gravemente”.

En cuanto a los tres años de mandato que le restan al presidente, la investigadora cree que Gustavo Petro debe continuar con su plan de gobierno, señalando que la adaptación debe ser por parte de la ciudadanía, ya que los resultados deberían ser vistos en el futuro.

“Gustavo Petro puede y debe continuar con el alcance de su plan de gobierno, pero si como ciudadanos no estamos abiertos a la posibilidad de entender nuestra realidad desde medios distintos a los que dictan qué pensar o qué decir, serán pocos los que comprendan la contribución que esta presidencia puede tener en la construcción de un mejor país en el mediano y el largo plazo”.

Cristian Carmona

Para el empresario mexicano radicado en Colombia, la llegada de Gustavo Petro al poder ha demarcado una reducción en el número de trabajos que recibía habitualmente, por lo que la entrada de un nuevo Gobierno podría haber demarcado un tiempo de duda en los inversores extranjeros.

“No sé si sea completamente achacable al tema del Gobierno a raíz de la entrada del presidente del Petro hubo un descenso considerable de requerimientos en la empresa, esto relacionado con la incertidumbre del cambio de gobierno, tal vez cierta mesura de la inversión extranjera para poder seguir invirtiendo a un proyecto en Colombia, pero eso es especulación mía”.

De la misma forma, detalla que el mercado que maneja su empresa se vio fuertemente golpeado tras la llegada del nuevo Gobierno; sin embargo, continuará en Colombia para sacar su proyecto adelante, afirmando que lo que requiere su empresa es una reinvención en términos de los servicios que ofrece.

“Hablo desde el desde lo que sentimos, desde el mercado que nosotros atacamos, que es en términos de recursos humanos especializado en tecnología. Si hablamos en puntos porcentuales, podríamos estar hablando de una reducción del 40 al 50 porciento, pero yo pienso darla toda para poder salir adelante con la empresa, hay que hacer ajustes, lo que hay que ajustar, pero pues empezar a reinventarse en términos de los servicios”.

Por último, Carmona señaló que el Gobierno nacional debería apoyar más a las empresas pequeñas, detallando que siente que aun Colombia se maneja desde el poder de las grandes multinacionales, recalcando que ese es un problema que no nació con la presidencia de Petro, pero que si se ha mantenido durante el primer año de mandato.

“Impulsar el sector empresarial principalmente a las pequeñas microempresas, no veo que vaya orientado al apoyo empresarial, pero es mera percepción mía, además, eso es un problema que no es de ahorita, este problema ya viene desde hace rato, antes estas condiciones ya existían”.

“Este Gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular, de nadie más”, fue la respuesta del presidente tras el escándalo protagonizado por su hijo, Nicolás Petro Burgos. Infobae

Jenny Fajardo

Para Jenny, el primer año de mandato del presidente le ha dejado una gran desazón, señalando que las promesas de un cambio positivo para Colombia no se han reflejado en las calles, sino todo lo contrario, afirmando que hoy Colombia está peor.

“Pésimo, muy pésimo, porque los cambios no han sido buenos, sino todo lo contrario, han sido para mal”.

De la misma forma, la mujer que se desempeña como empleada de servicios generales, reflejo su desilusión asegurando que, aunque existen propuestas positivas, las únicas que han sido establecidas son aquellas que desde su óptica perjudican a la ciudadanía.

“Hay muchas cosas malas, muchas, se ven intenciones de cosas buenas, pero las que se han hecho no son esas”.

Por último, Jenny señaló que no tiene ilusión de un cambio en el panorama colombiano para el futuro, por lo que respecto a los tres años que le quedan de mandato al presidente, simplemente se limitó a afirmar que espera que se terminen rápido.

“Uno que puede pensar, si se ve que nada va a cambiar, pues que lo saquen rápido”.