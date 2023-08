Sergio Rincón, colombiano que participó en la creación de la película ‘Oppenheimer’, habló de su trabajo en la cinta

Sus escenas en Oppenheimer son cortas. Los gráficos que realizó, de la mano de su equipo de trabajo, duran entre uno y dos segundos en la gran pantalla, pero la realización de ellos puede durar horas, incluso días Foto: Sergio Rincón, colombiano que participó en la creación de la película Oppenheimer (Instagram)

El mundo del cine colapsó hace apenas unas semanas tras el estreno simultáneo de dos de las películas más esperadas de los últimos meses: Barbie y Oppenheimer. Sergio Rincón, colombiano experto en temas de animación, hizo parte de la segunda de las cintas mencionadas y habló con Infobae Colombia acerca de su participación en el filme que narra la creación de la bomba atómica.

Llegar hasta donde está en este momento no ha sido sencillo. Aunque cuenta lo que ha hecho con una frescura que da a entender que todo fue muy rápido, realmente se trata de un recorrido que data de unos 15 años, aproximadamente. Es de Bucaramanga e inició sus estudios en diseño gráfico. Desde Canadá, lugar en el que reside actualmente, Sergio le relató a este portal cómo fue el proceso que lo hizo llegar hasta Hollywood.

Y es que no es solo Oppenheimer, su trabajo se ha visto en producciones de Marvel como Wakanda Forever, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, I am Groot, entre otras. Sus escenas en Oppenheimer son cortas. Los gráficos que realizó, de la mano de su equipo de trabajo, duran entre uno y dos segundos en la gran pantalla, pero la realización de ellos puede durar horas, incluso días.

“Hubo algunos que tuvieron un proceso de cuatro o cinco días y hubo otros que fueron un proceso de tres meses. Al final, después de editar, queda un segundo o 2 segundos eso”, relató. “Es fácil reconocer el trabajo que yo hice. Básicamente son las visualizaciones del mundo cuántico que tiene Oppenheimer en su cabeza. Entonces desde el principio de la película se ve que él está como un poco trastornado con toda la teoría que tiene, y en su cabeza tiene una serie de visiones de reacciones de cosas, de átomos. Trabajé en esas tomas en las que este visualizan diferentes elementos, diferentes reacciones del mundo cuántico. También trabajé en un par de explosiones”, comentó en su charla con Infobae Colombia.

Según detalló, nunca tuvo contacto con el director de la cinta, el prestigioso Christopher Nolan. El contacto, detalló, fue enteramente con un intermediario. ”Todo era a través del supervisor de efectos especiales, él se llama Andrew Jackson”, contó.

Hasta mediados del mes de julio, Oppenheimer recaudó 82,5 millones de dólares. La cinta, de Universal Pictures, cuenta con la participación de actores como Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, entre otros.

“En tiempos de guerra, el brillante físico estadounidense Julius Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), al frente del Proyecto Manhattan, lidera los ensayos nucleares para construir la bomba atómica para su país. Impactado por su poder destructivo, Oppenheimer se cuestiona las consecuencias morales de su creación. Desde entonces y el resto de su vida, se opondría firmemente al uso de armas nucleares”, se lee en la sinopsis de la popular película.

¿Cómo ve el panorama de la animación en Colombia y las producciones nacionales?

“Ahorita ya, desde Colombia, tú puedes trabajar en una producción de gran tamaño, cosa que hace unos años era impensable. Ahora hay muchas más opciones y también tú puedes salir directamente, o sea, puedes tener esa experiencia, armar un buen reel y aplicar a cualquier estudio a nivel mundial. Con un reel de trabajos que tú hayas hecho desde Colombia ya puedes aplicar grandes producciones, entonces cada vez estas oportunidades son más accesibles para los artistas en Colombia”, señaló al hablar del panorama laboral en ese sector.

Recordó, de hecho, que el primer trabajo que consiguió en su vida lo hizo justamente así, con un reel que hizo a partir de sus trabajos de universidad. “Ellos no se fijan tanto en que hayas trabajado en alguna producción grande, se fijan en que tú trabajo sea de calidad”, sentenció.