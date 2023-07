Habían robado más de $15 millones en relojes y fueron capturados: autoridades buscan al cómplice

Policía capturó a tres hombres luego de que robaran una relojería y recuperaron más de 15 millones de pesos en los artículos que los delincuentes habían hurtado del lugar

Hombres de la Policía pertenecientes a los Cuadrantes en Bogotá, durante el desarrollo de actividades de patrullaje y registro a personas sobre el corredor vial de la calle 19 con carrera 12, indicaron que sobre las 5:00 de la mañana observaron saliendo de uno de los locales comerciales a cuatro hombres, quienes al observar la presencia policial emprendieron la huida.

La reacción de la Policía Nacional y la activación del ‘plan candado’, con los policías de los cuadrantes aledaños al barrio Alameda Centro, permitió interceptar a tres de los delincuentes, además en su poder se les halló 23 relojes de diferentes marcas, avaluados en más de 15 millones de pesos.

“En el centro de Bogotá, en la localidad de Santa Fe, se observa a tres personas de sexo masculino, quienes se encontraban saliendo de un establecimiento comercial en los que momentos antes habían violentado la reja de seguridad y habían ingresado al lugar para hurtar relojes de diferentes marcas reconocidas avaluadas alrededor de 15 millones de pesos.

Gracias a la oportuna reacción del cuadrante se logró la captura de las tres personas y se dejaron a disposición de las autoridades competentes”, así lo indicó el mayor Carlos Cadena, comandante de la estación de Policía de la localidad.

Las autoridades leyeron sus derechos a los capturados. Los investigadores aún le siguen la pista a través de cámaras de seguridad de la zona, con el fin de identificar y capturar a un cuarto sujeto, quien logró escapar del lugar.

“En el momento en el que la Policía me llama, me levanto y me dirijo a mi lugar de trabajo y me encuentro que han capturado a tres delincuentes que se habían entrado al local a robar. Pues tristeza por la inseguridad que está viviendo la ciudad, pero alegría porque la Policía logró capturar a los individuos”, señaló el dueño del local asaltado, que, además, agradeció la labor de las autoridades.

Los hombres oriundos de los departamentos de Sucre, Tolima y Boyacá fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán comparecer por el delito de hurto.

La Policía Metropolitana de Barranquilla anunció, el 5 de julio, la captura de cinco personas sindicadas de integrar el grupo de atracadores denominado Los de Aaron, que el 26 de diciembre de 2022 protagonizó el robo de casi 400 millones de pesos en una joyería de Barranquilla.

Tras meses de seguimiento e inteligencia, la Policía individualizó a los criminales y en medio de un operativo desarrollado en el barrio Los Ángeles II y sector de Pinar del Río, en Barranquilla, fueron capturados, Brayan José Calle Díaz, de 29 años; Breiner José Calle Valencia, de 28; Jeyson Smith Espinoza Palencia, de 33 años; Norbeys Enrique Róqueme Tapias, de 30, y le enviaron notificación judicial en centro carcelario a Josué Romero Rangel, de 30 años. Adicionalmente, fue capturada en flagrancia Karen Yaneth Morelo Montes.

“Gracias a una investigación liderada por la Sijín estos presuntos delincuentes hoy están a buen recaudo de autoridades competentes. Los detenidos estarían relacionados al parecer, en por lo menos 6 casos de hurto a comercio. En total fueron cinco capturados y un notificado en centro carcelario”, indicó la Policía Metropolitana de Barranquilla en un comunicado.

De acuerdo con las autoridades, cada uno de los capturados tenían anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, hurto agravado y calificado; concierto para delinquir, porte ilegal de armas y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. En el operativo fueron incautados tres celulares, un vehículo y 25 papeletas de cocaína.