Álvaro Bayona fue eliminado de MasterChef: una “osada” preparación marcó su salida

Álvaro Bayona no convenció a los jurados de MasterChef con su plato llamado “estamos cambiando”. / Imagen @alvarobayona.actor

Álvaro Bayona, Daniela Tapia, El Negrito W, Natalia Sanint y Martha Isabel Bolaños fueron los cocineros que “salieron al paredón”. Un plato al estilo libre marcó el capítulo del 14 de julio de 2023 donde los concursantes de MasterChef tuvieron que demostrar todos sus dotes culinarios para sorprender a los jurados en el reto de eliminación.

Martha Isabel Bolaños y El Negrito W, por ejemplo, fueron los cocineros que empezaron a tener problemas en el inicio del reto, pues algunos de los ingredientes que tenían pensados para sus preparaciones no estaban disponibles en el popular mercado.

Por su parte, Daniela Tapia sorprendió con un plato que destacó y fue muy bien calificado por los chefs. Jorge Rausch lo describió como “un plato muy francés y muy correcto”: una carne tres cuartos y con una salsa de excelente sabor.

Nota: más allá de que Martha Isabel Bolaños haya presentado un buen plato (quería hacer una corvina en salsa de chontaduro, pero final presentó un stroganoff con arroz), fue aconsejada por el espectáculo que hizo (se puso a llorar) al no encontrar chontaduro, hecho que además sirvió para que varios internautas la “crucificaran” en redes sociales.

Luego le correspondió el turno a la locutora bogotana Natalia Sanint, cocinera que se llevó todos los halagos de Christopher Carpentier, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría al presentar el mejor plato de la jornada de eliminación, lo que le sirvió para subir al balcón.

El pollo con tocineta que eliminó a Álvaro Bayona

Dentro del reality, Álvaro Bayona destacó por sus dotes culinarios. El actor además fue uno de los participantes que supo arriesgarse y sorprender a los jurados con sus platos en varias ocasiones. Sin embargo, la filosofía de “hacer siempre algo osado” esta vez no le salió muy bien.

Un pollo con tocineta fue el plato con el que Bayona quiso sorprender Christopher Carpentier, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría; no obstante, estos mismos criticaron y exaltaron su valentía en la preparación, pues el plato resaltó por su salsa y la cocción del pollo, pero al final lo que terminó pasándole factura fue la falta de acompañamientos en preparación a la que llamó “estamos cambiando”.

Claudia Bahamón habló de MasterChef Celebrity y su activismo ambiental

Aunque su nombre se encuentra en pleno furor por la emisión de una nueva temporada de MasterChef Celebrity en el Canal RCN, la presentadora Claudia Bahamón no permite que eso la distancie de otros proyectos personales, entre los que destaca su rol como activista con el fin de generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.

Además de involucrarse en distintas campañas a lo largo de los años, mismas que han recibido una importante difusión en sus redes sociales, la huilense decidió incursionar desde agosto de 2020 en el pódcast con la creación de Be Clá, que se puede encontrar en todas las plataformas digitales y donde aborda temas relacionados con desarrollo sostenible en los que tiene invitados especiales.

Desde 2015, Claudia Bahamón es presentadora de las distintas versiones de MasterChef realizadas por el Canal RCN. / Imagen @claudiabahamon

En el episodio más reciente, titulado A los criticones: no se preocupen, ocúpense, llamó la atención que la protagonista fue la propia Claudia, pues decidió tomar la oportunidad para explicar a profundidad distintas situaciones de su carrera profesional y de su participación en MasterChef.

“Debo decirles que he visto un cambio significativo en estos ocho años de grabar MasterChef. Cambios a favor de la Tierra, del planeta, en todo el sentido. En cuanto a la reducción de los desperdicios, el valor del campesino, los productos locales, la gastronomía local. Hay prácticas internas que si les hago la lista no terminaríamos nunca de hablar acá. He sido testigo de ese cambio. ¿Nos falta? Si, nos falta un montón. Por supuesto que sí”, señaló del programa.