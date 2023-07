“No hay necesidad de hacer largas filas”: Prosperidad Social respondió ante caos por el pago de Renta Ciudadana

Decenas de personas hacen fila afuera del Banco Agrario en Barranquilla esperando el pago de la Renta Ciudadana. Archivo

Este viernes 7 de julio de 2023, inició el pago del segundo ciclo de subsidios del programa Tránsito a Renta Ciudadana, pero el trámite para reclamar el subsidio ha sido toda una odisea.

Filas interminables y aglomeraciones a las afueras de las sedes del Banco Agrario en varias regiones del país, han resultado en la queja de algunos beneficiarios, quienes denuncian dificultades para obtener este incentivo, otorgado por el Gobierno a población vulnerable del país.

Las congestiones se han reportado principalmente en ciudades como Barranquilla y Cartagena, en la Costa Caribe; y en otras regiones como Montería, Cali y Neiva.

Muchas personas denuncian que en el Banco Agrario solo entregan 100 turnos de atención diarios, que no son suficientes para la cantidad de usuarios que necesitan información para cobrar el subsidio, pues a algunos lugares han llegado más de 500 beneficiarios.

Banco Agrario Cartagena

Y es que, el traslado de la consignación de la empresa privada Supergiros al Banco Agrario sin una previa comunicación y educación a la ciudadanía, generó desinformación, caos, incluso, pequeñas riñas entre las personas que hacen las largas filas.

Muchas de ellas se encuentran, luego, con fallas en el sistema de desembolso.

El abogado Daniel Briceño se pronunció sobre los cambios que el Gobierno ha realizado para la entrega del subsidio:

“El mal esquema de renta ciudadana que tiene a miles de colombianos haciendo filas indignas para reclamar un subsidio nos cuesta $54.080.000.000. Cielo Rusinque desmontó un sistema exitoso de transferencia y nos hizo retroceder. Una vergüenza”, señaló en su cuenta de Twitter.

¿Qué dijo Prosperidad Social?

La directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, señaló que las congestiones para reclamar la Renta Ciudadana se deben a una campaña de desinformación. REUTERS/Luisa González

La respuesta de la directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, ante la problemática situación que viven miles de beneficiarios, fue que no es necesario hacer largas filas.

La funcionaria señaló que las congestiones se deben a una campaña de desinformación, la cual ha hecho que personas que no son beneficiarias reciban mensajes de texto indicándoles que van a recibir un millón de pesos.

En diálogo con Noticias Caracol explicó inicialmente que aún hay tiempo para obtener la Renta Ciudadana: “El recurso está garantizado, estará en su cuenta disponible, si es beneficiaria, no tiene un límite de tiempo”.

Por su parte, dijo: “para los que no son bancarizados y que se hace uso de estas empresas aliadas (Supergiros, Su Red, etc.) se estableció un mecanismo de pico y placa y la dispersión se garantiza hasta el 31 de julio. Es decir, no se tiene que precipitar el primer día a hacer las filas, sino esperar. En este momento estamos a más del 40% de la dispersión, es decir, se han pagado y se han cobrado más del 40% en tan solo seis días. Tienen hasta el 31 de julio”.

Explicó, como solución a las aglomeraciones presentadas en varias ciudades, que “también los bancarizados pueden generar un código en su teléfono celular para retirar en cualquier punto de red bancaria normal”.

No obstante, las personas que deseen consultar si se encuentran o no asignadas en las bases de datos de las familias beneficiarias de las transferencias de Tránsito a Renta Ciudadana; además de, saber si cuentan con pagos disponibles, podrán acceder con su número de cédula y fecha de expedición al siguiente enlace: Hogares Prosperidad Social.

Finalmente, Cielo Rusinque indicó que se están abriendo puntos de pagos adicionales en las ciudades.

Pico y cédula Renta Ciudadana

El Banco Agrario cuenta con un pico y cédula preestablecido por plazas, el cual se cumplirá según el número en el que termina el documento de identidad: