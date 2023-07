Aida Molares hizo confesiones sobre su vida personal. Foto: tomada de Instagram @aidamoralesactriz

Una de las dinámicas en las redes sociales que más popular se ha hecho recientemente es el de ‘10 datos random de ti’, aquellas curiosidades que casi nadie conoce o que resultarían extrañas o sorprendentes para el público. Muchos han sido los famosos que se han sumado a la dinámica, entre ellos Aida Morales.

Te puede interesar: Fredy Guarín le hace frente a las críticas y habla de su peso: “La buena vida”

Así las cosas, la actriz empezó por escribir en sus historias de Instagram: “Suelo levantarme a las 4:30 a. m. Hago yoga, respiro y medito todos los días. Me gusta acostarme a dormir temprano. Tuve un hijo con síndrome de Down. Soy la mejor amiga de mi hija”.

Sin embargo, han sido dos los datos que más han llamado la atención de lo expresado por la actriz, como el hecho de que no usa desodorante y a veces no se lava los dientes.

“Defiendo a mis amigos con uñas y dientes. A veces no me cepillo los dientes. No uso desodorante. Soy pésima para las matemáticas. Me cuesta aprenderme nombres. No le temo a las agujas”.

A continuación, lo compartido por Aida Morales en sus redes sociales:

Aida Morales reveló que no usa desodorante y a veces no se cepilla los dientes

Entre las famosas que también han dicho sus 10 datos random están Cecilia Navia, Taliana Vargas, Natalia Durán, Vibiana Tejeiro, Majida Issa, Angélica Blandón, Catalina Maya, Dayana Jaimes, Kimberly Reyes, entre otras.

Te puede interesar: Claudia Bahamón dividió a sus seguidores: ¿team regia o pijama?

Por otro lado, en cuanto al tema del desodorante, Aida Morales no es la única celebridad que se resiste a usarlo, puesto que tampoco lo hace la actriz Laura Londoño y desde hace diez años. A continuación, la historia.

El motivo por el que Laura Londoño no usa desodorante

Cualquiera pensaría que el desodorante es totalmente necesario y, hasta obligatorio, para evitar que de las axilas emane un mal olor. Incluso, no faltaría quien mire con malos ojos el hecho de que alguien se salte este paso en su rutina de higiene y decida no usar desodorante nunca más. Pues bien, este el caso de Laura Londoño. La actriz lleva una década sin usar desodorantes y explicó los motivos detrás de su decisión.

Te puede interesar: Jim Velásquez explicó las razones que lo llevaron a pedirle matrimonio a Alina Lozano: “Es una mujer increíble”

Así las cosas, recientemente la paisa activó la ventana de preguntas desde sus historias de Instagram y uno de los tantos usuarios que al sigue en dicha red social le manifestó su curiosidad por saber: “¿Qué desodorante estás utilizando?”; al respecto, Londoño comenzó por decir:

“Pues te cuento que llevo la módica suma de 10 años sin usar desodorante. Ninguno, ninguno, cero, absolutamente cero. ¿Por qué? Porque en algún momento me di cuenta que el cáncer de mama está muy asociado a los desodorantes. No tanto por ser desodorantes, sino por ser antitranspirantes. Aquí tenemos una glándula (señaló su axila) que tiene que transpirar, no tiene que oler feo, pero sí tiene que sudar, tienen que salir las toxinas por ahí”.

Posteriormente, dio cuenta de que hizo todo un proceso para dejar de usar desodorantes. “Entonces hice como detox de eso, empecé usando un como desodorante natural y eso toma un tiempo, como que el cuerpo se acomode y regule su PH y sudas un montón. Cuando uno logra transcender esa incomodidad inicial luego ya no tengo que usar nada, ¡nada!”

Aquí lo compartido por Laura Londoño en su momento desde sus Historias de Instagram:

El motivo por el que Laura Londoño no usa desodorante desde hace diez años

Tanto Aida Morales como Laura Londoño son dos de las actrices más populares en el país. La primera ha participado en producciones como El man es Germán, El estilista, A corazón abierto, La hija del mariachi y La viuda de la mafia; mientras que a Londoño se le ha visto El cartel, La ley del corazón, De brutas, nada, Café con aroma de mujer, Manes y Pálpito más recientemente.