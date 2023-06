Presidente del FNA guardó silencio ante la Corte Suprema de Justicia: ¿por qué?

La Corte Suprema de Justicia investiga a 19 congresistas del Partido Liberal, quienes habría repartido puestos a su gusto en el Fondo Nacional del Ahorro. Reuters.

El presidente del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), Gilberto Rondón González, no dio ninguna declaración en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, la cual investiga de manera preliminar a 19 congresistas del Partido Liberal, por la denuncia que el mismo funcionario hizo con respecto a repartición de puestos en la entidad.

Tras la salida de la diligencia, el funcionario afirmó que lo hizo porque así lo ampara el derecho a guardar silencio.

“Estoy sometido a un juicio penal y a un juicio disciplinario y como tal tengo un derecho, que es un derecho constitucional, universal, que es el derecho a guardar silencio. Eso he hecho aquí en la Corte y la Corte, por supuesto respetuosa, ha reconocido mi derecho y por lo tanto no he hablado, ni voy a hablar en la Fiscalía ni en ninguna parte”, afirmó.

La investigación que hace la Corte Suprema de Justicia es a los siguientes congresistas liberales:

Mauricio Gómez Amín, Fabio Amín Saleme, Juan Pablo Gallo, Miguel Ángel Pinto, Yesid Guerrero Avendaño, Alexander Bermúdez Lasso, Álvaro Rueda Caballero, Henry Monedero Rivera, José Octavio Cardona, Sandra Aristizábal Saleg, Cristian Gómez Castro, Dolcey Torres Romero, Flora Perdomo Andrade, Gilma Díaz Arias, Hugo Archila Suárez y Mónica Bocanegra Pantoja.

Gilberto Rondón, presidente del Fondo Nacional del Ahorro. Colprensa.

De acuerdo con Semana, a Rondón González lo llamaron desde la Casa de Nariño para decirle que tenía 24 horas para presentar su carta de renuncia o sería declarado insubsistente, situación que tiene bastante molesto al presidente Gustavo Petro, así como a otros sectores políticos.

Procuraduría investiga a Gilberto Rondón

Es de anotar que la Procuraduría General de la Nación (PGN) abrió una investigación disciplinaria contra Gilberto Rondón González por presuntas irregularidades en el manejo que le dio a la planta de personal de la empresa estatal.

La Delegada Segunda para la Vigilancia Administrativa señaló que se revisará la contratación adelantada, al parecer de manera irregular, para ocupar cargos de profesiones distintas a las requeridas en los puestos para los que se recibieron aspirantes y en los que posteriormente fueron ubicados.

“Rondón González, de acuerdo con información que recogieron medios de comunicación locales, habría recibido hojas de vida suministradas por varios congresistas de gente a la que se contrató de manera directa, lo que produjo la salida de funcionarios que llevaban varios años trabajando en el Fondo Nacional del Ahorro”, sostuvo el Ministerio Público.

El ente de control indicó que es posible que durante el proceso se incluyan al expediente a otros servidores que podrían haber estado involucrados en las conductas que serán objeto de investigación.

La actuación disciplinaria que inició la Procuraduría tiene como objetivo determinar la ocurrencia de la presunta conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

El origen de la investigación

La apertura de investigación tiene su origen en las declaraciones entregadas por Rondón González, de origen liberal, a W Radio, en las que mencionó que se habrían entregado contratos a miembros de este partido. Esto generó controversia, ya que se calificó como un intento de otorgar “mermelada” para la aprobación de proyectos del Gobierno.

“No sé si esos representantes o senadores que están ahí, hayan recibido esos puestos o no, no lo sé porque yo no tengo la cuenta, es que es mucha gente, yo no tengo la cuenta. Pero lo que sí sé, es que ellos tendrían derecho a eso, es que estamos en una democracia pluralista y participativa y en una democracia pluralista y participativa, el que gana las elecciones gobierna con su gente, así de claro. Entonces, gana las elecciones el Pacto histórico”, dijo.

La nota periodística, que corresponde al 6 de junio de 2023, titulada Así se convirtió el Fondo Nacional del Ahorro en el botín de los liberales, se citó en el auto en el que se confirmó la determinación contra los congresistas de este partido.