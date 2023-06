Elianis Garrido habló sobre su percepción de Gustavo Bolívar y Gustavo Petro

La reconocida presentadora y modelo Elianis Garrido se autodemonima como una mujer apolítica, pero que igual siente gran admiración por el jefe de estado, Gustavo Petro. Instagram/@elianisgarrido-Colpatria.

Elianis Garrido, una de las presentadoras más famosas de Colombia, que trabaja en el programa de chismes Lo Sé Todo del Canal Uno y quien además es recordada por su actuación en la serie Sin senos sí hay paraíso, se dejó ver en los ‘abrebocas’ de la reciente entrevista de la periodista española Eva Rey.

La barranquillera es la nueva invitada en el programa Desnúdate con Eva y allí confesó detalles privados de su vida, los momentos más difíciles en su camino por la televisión y por supuesto sus pensamientos en diferentes aspectos sociopolíticos.

La periodista española Eva Rey, reconocida por presentar la sección de espectáculos en el Noticiero CM& y por participar en Noticias RCN, llevó su proyecto de entrevistas a la plataforma de YouTube donde han participado varias figuras públicas, en este caso a su colega Elianis Garrido.

Garrido reveló que siente admiración por dos personajes políticos colombianos, los cuales han sido criticados y han estado en el ojo público desde hace varios años, se trata del guionista y exsenador Gustavo Bolívar y, del jefe de Estado Gustavo Petro.

En primer lugar, Eva le preguntó por el polémico escritor, empresario, periodista, guionista y político colombiano Gustavo Bolívar, que si de llegar a lanzarse como candidato a la Alcaldía de Bogotá, ella lo apoyaría o que, por el contrario, que si no se lleva con él. A lo que ella respondió:

“Gustavo Bolivar es mi amigo, le tengo mucho cariño, lo admiro como guionista, libretista, inteligente pero su percepción política, la vida es suya, se la respeto, pero no voy por ahí”.

Aquí se puede apreciar el video del ‘abrebocas’ de la entrevista completa que dio la periodista Eva Rey en su cuenta de Instagram:

La presentadora barranquillera Elianis Garrido admitió que admira al líder del Pacto Histórico, Gustavo Petro, además del guionista Gustavo Bolívar, a pesar de que ella se autodenomina “apolítica”. Instagram/@des_coneva.

Además, señaló que nunca ha votado, “nunca he votado (sic) soy apolítica. Yo no tengo por qué darle un hombre el gobierno, yo solo espero que Dios me gobierne. La verdad no existe un político que yo diga le creo: voy a pararme de mi cama para hacer una fila larguísima y vote por un hombre para que me gobierne”.

A lo que Rey le mencionó que el presidente Gustavo Petro la sigue en redes sociales, por lo que la actriz barranquillera contestó lo que piensa del jefe de Estado:

“Lo he admirado mucho su visión del mundo. Para mí es un hombre muy inteligente, quizá en este momento está tomando decisiones por la gente que está rodeada y uno no sabe cuántos intereses hay detrás”.

Elianis habla de su separación

Por otro lado, en esos mismos avances de la entrevista que Eva Rey le realizó a Elianis Garrido hablaron de su esposo y su expareja, el cantante Anddy Caicedo. Allí, la exparticipante de Protagonistas de nuestra tele lloró al hablar de esa separación y de su nueva etapa como mujer casada:

Con la voz entrecortada, Elianis recordó cómo su actual esposo la ayudó a salir, incluso sin que se enterara.

“Hubo un momento en que no podía mencionar a Anddy. Dice una canción de Ricardo Arjona, ‘tuve noches que te amé y otras que te odié con toda el alma’. Yo dejé la medicación como a los tres meses de conocer a mi chico, él ha sido mi ancla increíble, él es un hombre muy centrado, muy noble en su corazón y yo creo que él ni siquiera lo sabe, pero me ayudó mucho. Ese primer año juntos fue terrible, estoy muy agradecida”.

Luego, el clip se tornó más tono emocional y humano, por lo que la invitada de Desnúdate con Eva reveló sus problemas para dormir y episodios de depresión. Llegó a estar cansada de la vida, pero reflexionó tomando el ejemplo de su mamá y de su abuela.

”Yo decía: si ella ha podido con todo y ha sacado adelante esta familia, ¿Cómo yo no voy a poder con una crisis de estas? ¡Qué vergüenza! Yo tirarme acá y mi abuela tener que enterrarme a mí porque yo fui una cobarde”, expresó Elianis.