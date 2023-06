Yeison Jiménez compartió detalles íntimos de su vida:“Yo estoy en tarima y las viejas se quitan la blusa”

Yeison Jiménez. Foto: Instagram @Foto: Instagram @yeison_jimenez

El pasado de Yeison Jiménez es ampliamente reconocido, y el artista no duda en compartir detalles íntimos y de su vida pasada. Sin embargo, en su más reciente entrevista en el programa La silla de Laura, con la presentadora Laura Acuña, el cantante reveló aspectos específicos de su espiritualidad y sus malos pasos en el pasado, incluyendo su período de arresto domiciliario cuando era menor de edad.

Te puede interesar: Yeison Jiménez reveló que estaba en casa por cárcel cuando se graduó: “Me puse la meta de ser el mejor”

El reconocido cantante de música popular logró destacarse gracias a éxitos como Mi venganza, Maldita traga y Ni tengo ni necesito, pero como muchos artistas colombianos, el caldense no la ha tenido fácil, ya que tuvo que superar varios obstáculos para alcanzar su sueño.

Durante la entrevista, Yeison Jiménez mencionó que se graduó del colegio mientras cumplía arresto domiciliario durante siete meses, lo que le hizo darse cuenta de que estaba en el camino equivocado.

Te puede interesar: Eva Rey sorprendió a Laura Acuña con un talento oculto: “Me trae malos recuerdos”

Si bien no habló de los detalles de por qué estuvo privado de su libertad durante ese tiempo, Jiménez mencionó que enfrentó varios problemas legales que lo llevaron a ser expulsado de su colegio. Sin embargo, gracias a sus buenas calificaciones, logró regresar y completar sus estudios.

“Me gradué, estando en arresto domiciliario. Estuve siete meses así. Solo podía ir al colegio. Me puse la meta y decidí ser el mejor. Gracias a esa dedicación logré tener el tercer mejor Icfes de mi promoción”

El artista contó que vivía en un lugar negativo y por ende, él también empezó actuar de esa manera. Reveló que todos sus amigos murieron y él no quería hacerlo, pensó que no llegaría a los 25 años y cuando los cumplió, lo celebró por lo alto.

Yeison Jiménez en entrevista con Laura Acuña, mediante el portal digital 'La silla de Laura', allí el cantante habló sobre varios aspectos de su vida privada. Captura de pantalla YouTube/LAURA ACUÑA

Por otro lado, en un momento de la entrevista, todos rieron al dicho colombiano que el artista mencionó, “he hecho todo lo que te imagines, menos montar en globo y lo otro”, en medio de la curiosidad de la presentadora por saber de qué se trataba, comprendió que Yeison nunca había ‘probado’ un hombre.

Te puede interesar: Yeison Jiménez financió ferias y fiestas para más de 40 mil personas y, además, regaló un concierto

Laura acuña pregunto: “O sea que, ¿Usted es hombre por confirmar?”, a lo que de inmediato el cantante respondió:

“En mi caso yo conté con la fortuna de que era pintoso y me asediaron muchos hombres, pero no era lo mío. Me fascinan las mujeres, pero respeto a los homosexuales, trabajo con muchos de ellos y los adoro”

La espiritualidad de Yeison Jiménez

Yeison Jiménez es un cantautor y compositor de música popular manizaleño, que destacó en 2021, cuando fue integrante del jurado en el programa musical Yo Me Llamo en la octava temporada de Caracol Televisión.

Hoy en día, con 31 años, reveló que siente a Dios y manifestó en el programa que se involucró tanto que le dio miedo y se alejó porque consideró que era otro nivel.

La presentadora insistió mucho en qué era lo que sentía, cómo sabía que era Dios, a lo que el artista respondió:

“Yo oraba y empezaba a sentir un calor por todo el cuerpo, de ese que quema, y yo le decía a Dios, si eres tú, tócame…y sentí cuando me tocó, es algo que no muchos entienden”

De hecho, el artista contó que él sabe que está en este plano terrenal haciendo música mundana, donde la gente toma y “se le van las luces”, pues no entiende cómo las mujeres le muestran los senos, “yo estoy en tarima y las viejas se quitan la blusa” explica que él no podría y que en su espiritualidad no comprende esas cosas.

El cantautor dice que se siente feliz de quién es hoy en día y que no le importa lo que digan de su música porque la relación que él tiene con Dios: “Solo la conozco yo y mi padre celestial”.