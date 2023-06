James Rodríguez se “desquitó” de Carlos Antonio Vélez: “No me importa nada lo que digan los periodistas”

James Rodríguez respondió contundentemente cuando le preguntaron por Carlos Antonio Vélez. Foto: FCF

Carlos Antonio Vélez ha sido uno de los principales detractores de James Rodríguez. Cada que llaman al cucuteño a la selección Colombia el periodista deportivo arremete contra el entrenador de turno, ya sea porque el jugador no tiene continuidad en su equipo, no tiene una buena forma física o por cualquier otra cosa.

No obstante, James aprovechó una entrevista con revista Semana para “desquitarse” del comunicador y dejarle ver que lo que diga o deje de decir no representa algo importante en su vida. En dicha charla le consultaron al cucuteño específicamente por los constantes ataques de Vélez y allí el exEnvigado contestó:

“A mi no me importa nada lo que digan los periodistas. No me preocupa nada. Me cuentan cosas, pero no me preocupa nada de lo que digan de mí”, contestó el jugador que más allá de darle protagonismo al señalado periodista, optó por no prestar atención a esta o a otras críticas que regularmente hay en la vida deportiva del cucuteño.

Carlos Antonio Vélez, uno de los periodistas más críticos del jugador cucuteño. / Imagen @velezfutbol

En la entrevista James Rodríguez dejó ver su lado más humano. Allí le preguntaron sobre su vida privada, sobre su futuro como futbolista y hasta de algo que como bien dijo, no maneja, la política. Uribe, Santos y hasta Petro estuvieron en boca del ex jugador del Real Madrid; sin embargo, en la charla salió avante de lo que pareció un tema incómodo para el deportista.

El cucuteño terminó gambeteando varias incógnitas y siempre logró salir “victorioso” de una avalancha de preguntas en las que era casi que obligado tener su percepción de lo que son las constantes críticas de un periodista como Vélez, que bien sus años como periodista deportivo le dan el “poder” para ser uno de los principales detractores de uno de los mejores (para varios hinchas) jugadores en la historia de Colombia.

James Rodríguez vs Shakira: al cucuteño no le pareció el accionar de la barranquillera con Piqué

En la mencionada entrevista, abordaron el tema de Shakira y Piqué luego de que se hablaran temas de crianza con el jugador. Particularmente, se le preguntó al ex Real Madrid y Bayern Munich sobre su postura frente a la cantante Shakira y sobre su colega Gerard Piqué.

Al respecto, James respondió lo que pensaba de cada uno de ellos, claro, desde una postura neutral y sin querer adentrarse mucho en el tema. Con respecto a Shakira, el centrocampista dijo que ella “ha dejado a Colombia en alto”; mientras que en el caso de Piqué aseguró que: “Con Piqué he compartido varias veces, así que no te puedo hablar mal de él. Para mí es una buena persona”.

El futbolista colombiano James Rodríguez, reveló que apoya a su colega Gerard Piqué mientras que criticó las canciones de su compatriota Shakira, en una entrevista. Foto: Redes sociales.

Después, la entrevista se centró por unos instantes en la controversia que rodea la separación de la cantante colombiana Shakira y su expareja, en medio de especulaciones que dejó su relación cuando muchos hablaron que todo ocurrió por una tercera persona: Clara Chía. Estos rumores se dieron a conocer en la canción Sessions 53 de Bizarrap junto con la cantante barranquillera.

El máximo goleador del Mundial de Brasil 2014 señaló que no ha escuchado del todo las canciones de su compatriota, pues él destaca que no le gustaron a pesar de que a muchas mujeres sí. Ante esa opinión, le preguntaron al futbolista sobre lo que pensaba de las canciones en general, entendiendo que no han sido de su agrado, a lo que él respondió: “Yo creo que eso se arregla a dentro y más cuando uno tiene hijos”.