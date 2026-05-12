Colombia

Este es el ejecutivo de Ecopetrol que Gustavo Petro quiere sacar de la junta: hay diferencias sobre la continuidad de Ricardo Roa

La decisión se discutiría en una asamblea extraordinaria en medio de cuestionamientos al gobierno corporativo de la petrolera estatal

Guardar
Google icon
El presidente Gustavo Petro celebró el alza del 32% de Ecopetrol en bolsa y acusó a jueces y a la oposición de sabotear proyectos estratégicos del Estado colombiano- crédito Colprensa/Cristian Bayona
Las tensiones entre el Gobierno de Gustavo Petro y sectores técnicos de Ecopetrol volvieron a poner en debate la autonomía y el gobierno corporativo de la petrolera estatal - crédito Colprensa/Cristian Bayona

La eventual salida de Juan Gonzalo Castaño de la junta directiva de Ecopetrol volvió a generar cuestionamientos sobre la independencia de las decisiones dentro de la principal empresa estatal del país.

El movimiento se produce en medio de tensiones internas relacionadas con la continuidad de Ricardo Roa como presidente de la compañía y de las recientes advertencias de organismos internacionales sobre el gobierno corporativo de la petrolera.

PUBLICIDAD

La discusión tomó fuerza luego de que el 12 de mayo medios como Blu Radio y La República informaran que la junta directiva estudiaría la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria de Accionistas para formalizar la salida de Castaño.

Según las versiones conocidas hasta ahora, la decisión estaría vinculada a diferencias surgidas por sus posiciones críticas frente a la administración de la empresa y a cuestionamientos internos sobre la continuidad de Ricardo Roa al frente de Ecopetrol.

PUBLICIDAD

Aunque el procedimiento está contemplado dentro de las reglas corporativas de la compañía, el episodio reabrió el debate sobre el alcance real de la autonomía de la junta directiva frente al Gobierno nacional, accionista mayoritario de la petrolera.

Juan Gonzalo Castaño Valderrama habría expresado reparos internos sobre la continuidad de Ricardo Roa, en medio de las discusiones dentro de la junta directiva de Ecopetrol - crédito Ecopetrol
Juan Gonzalo Castaño Valderrama habría expresado reparos internos sobre la continuidad de Ricardo Roa, en medio de las discusiones dentro de la junta directiva de Ecopetrol - crédito Ecopetrol

De acuerdo con la estructura de gobierno corporativo de Ecopetrol, el presidente de la República puede solicitar la renuncia de integrantes de junta, aunque la decisión final debe ser avalada por la asamblea de accionistas.

Fuentes citadas por distintos medios señalaron que, por ahora, no existiría un reemplazo inmediato para Castaño, por lo que la junta quedaría integrada temporalmente por ocho miembros.

La situación ha despertado inquietud en sectores empresariales y financieros debido al impacto que puede tener sobre la percepción de estabilidad institucional de la compañía.

La salida del directivo adquiere relevancia por su perfil técnico y su trayectoria dentro del sector energético colombiano.

Castaño trabajó durante más de 20 años en Ecopetrol y ocupó cargos relacionados con exploración, yacimientos y recuperación mejorada de crudo hasta su salida en 2021. Posteriormente se desempeñó como consultor independiente y asesor en temas energéticos.

Juan Gonzalo Castaño cuenta con más de dos décadas de experiencia en Ecopetrol y formación especializada en ingeniería de petróleos y gestión energética - crédito Ecopetrol
Juan Gonzalo Castaño cuenta con más de dos décadas de experiencia en Ecopetrol y formación especializada en ingeniería de petróleos y gestión energética - crédito Ecopetrol

Además de su experiencia profesional, es ingeniero de petróleos y cuenta con una maestría en ingeniería de la Academia Estatal del Petróleo y Gas I.M. Gubkin de Moscú, así como estudios de ingeniería industrial en la Universidad de los Andes.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención alrededor de este caso es que Castaño participó en la elaboración de informes técnicos utilizados por el presidente Gustavo Petro para sustentar sus críticas al fracking y cuestionar la permanencia de Ecopetrol en la cuenca del Permian, en Estados Unidos, considerada uno de los activos más rentables de la empresa estatal.

Sin embargo, pese a haber llegado a la junta con respaldo del Gobierno, las diferencias recientes sobre la gestión interna de la compañía habrían deteriorado la relación con sectores cercanos a la Casa de Nariño.

Según versiones divulgadas por Semana y replicadas por otros medios nacionales, la molestia del presidente Petro se habría originado tras cuestionamientos internos de Castaño sobre la continuidad de Ricardo Roa como presidente de la petrolera.

La controversia ocurre además en un momento complejo para la empresa. La calificadora Standard & Poor’s incluyó recientemente problemas relacionados con el gobierno corporativo entre las razones que explican la rebaja de la calificación crediticia de Ecopetrol.

La firma advirtió sobre riesgos asociados a la influencia política en las decisiones estratégicas y a la inestabilidad administrativa dentro de la compañía.

El episodio ocurre además en un momento especialmente sensible para Ecopetrol por la situación judicial de su presidente, Ricardo Roa Barragán.

La defensa de Roa Barragán cuestionó la exactitud de las cifras y cronología de la imputación, mientras el juez solicitó mayor claridad probatoria antes de decidir - crédito @ricroabar/X
Ricardo Roa Barragán se declaró inocente durante la audiencia de imputación por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022 - crédito @ricroabar/X

En la tarde de este lunes se realizó la audiencia de imputación en su contra por presuntas irregularidades relacionadas con la financiación de la campaña presidencial “Petro Presidente”, diligencia en la que Roa no aceptó los cargos y se declaró inocente.

La Fiscalía aseguró que, como gerente de campaña, habría permitido superar los topes electorales establecidos por la autoridad electoral y posteriormente reportar balances que aparentemente cumplían con los requisitos legales.

Durante la audiencia, el ente investigador presentó facturas, soportes contables y registros financieros que, según su tesis, demostrarían gastos asociados a logística, seguridad y eventos de campaña que no habrían sido reportados correctamente ante el Consejo Nacional Electoral.

La Fiscalía sostiene que los topes habrían sido excedidos en más de 1.388 millones de pesos en primera vuelta y 276 millones en segunda vuelta, un proceso que aumenta la presión política e institucional sobre la petrolera estatal en medio de los cuestionamientos por su gobierno corporativo y las recientes tensiones dentro de su junta directiva.

Temas Relacionados

Directiva EcopetrolGustavo PetroJuan Gonzalo CastañoRicardo RoaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Balacera en Soacha deja tres personas heridas: ladrones intentaron robar un camión de valores

El enfrentamiento se originó cerca de una estación de Transmilenio del municipio cundinamarqués; las autoridades avanzan en la investigación

Balacera en Soacha deja tres personas heridas: ladrones intentaron robar un camión de valores

Cayó extranjero en el aeropuerto El Dorado de Bogotá que era buscado con circular roja de Interpol por homicidio agravado

El individuo fue interceptado cuando intentaba salir de Colombia rumbo a París, con escala final en Serbia, utilizando una identidad falsa

Cayó extranjero en el aeropuerto El Dorado de Bogotá que era buscado con circular roja de Interpol por homicidio agravado

Daniela Álvarez reveló que debe someterse a una biopsia por la reaparición de un nódulo en su cuello

La modelo relató cómo una decisión tomada hace años terminó afectando su tiroides, resaltando la importancia de consultar con especialistas y evitar riesgos innecesarios en busca de la belleza

Daniela Álvarez reveló que debe someterse a una biopsia por la reaparición de un nódulo en su cuello

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá EN VIVO playoffs Liga BetPlay: minuto a minuto del partido de vuelta en el Atanasio Girardot

El conjunto antioqueño se impuso en el partido disputado en el estadio de Techo y buscará asegurar su clasificación a las semifinales en Medellín

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá EN VIVO playoffs Liga BetPlay: minuto a minuto del partido de vuelta en el Atanasio Girardot

Paloma Valencia arremetió contra Gustavo Petro e Iván Cepeda tras decisión de la Fiscalía sobre órdenes de captura del Clan del Golfo: “No cedió”

La candidata del Centro Democrático celebró el pronunciamiento del ente investigador y cuestionó con dureza la propuesta del Gobierno, advirtiendo riesgos para la institucionalidad y el desarrollo del proceso electoral

Paloma Valencia arremetió contra Gustavo Petro e Iván Cepeda tras decisión de la Fiscalía sobre órdenes de captura del Clan del Golfo: “No cedió”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

Daniela Álvarez reveló que debe someterse a una biopsia por la reaparición de un nódulo en su cuello

Daniela Álvarez reveló que debe someterse a una biopsia por la reaparición de un nódulo en su cuello

Robinson Díaz reconoció su error por infidelidad a su esposa durante la grabación de ‘Vecinos’: “Me equivoqué con ella”

Shaira reveló que su padre le quitó el dinero que ganaba de niña: “De esa plata nunca supe nada”

La modelo jamaiquina Winnie Harlow reveló cómo una confusión la llevó a bailar con Shakira en el videoclip de ‘Soltera’

Yuli Ruiz habló sobre su relación con Alejandro Estrada tras su salida de ‘La casa de los famosos’: sorprendió con su mensaje

Deportes

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá EN VIVO playoffs Liga BetPlay: minuto a minuto del partido de vuelta en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá EN VIVO playoffs Liga BetPlay: minuto a minuto del partido de vuelta en el Atanasio Girardot

Independiente Santa Fe vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026

James Rodríguez recibió fuertes críticas tras su paso por el Minnesota United: “Este fichaje fue extraño”

Etapa 4 del Giro de Italia 2026: Jonathan Narváez se lleva la fracción, Giulio Ciccone es el nuevo líder de la general y Egan Bernal bajó una casilla

La Copa Imposible, el torneo sub-17 que jugará la selección Colombia, clubes de la Liga BetPlay y equipos como Boca Juniors, River Plate y Flamengo