Esta sería la fecha en la que Néstor Lorenzo publicará la lista de convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia daría a conocer la lista de 26 jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 31 de mayo, dos días después del partido de despedida que tendrá lugar el 29 de mayo en el estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá, ante la selección de Costa Rica.
La información fue publicada por Carlos Antonio Vélez, que tras dialogar con empleados de la Federación Colombiana de Fútbol le habrían confirmado que además no se dara a conocer la lista de 55 jugadores preseleccionados y presentados ante la FIFA, tal y como lo establece el reglamento de la competencia.
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“Ayer todo el mundo esperaba aquí en el país la prelista. Porque las condiciones reglamentarias son esas, ¿no? En el reglamento, artículos 23 y 24 de la FIFA, ¿no? Reglamento de la FIFA, dice claramente cuáles son los pasos que hay que llenar. Ahí en el reglamento no están las fechas, pero las fechas existen para cumplir con cada uno de esos requerimientos.
Con eso que ustedes están viendo hay unas fechas. Entonces, lista provisional se entregaba ayer, hasta ayer, entre 35 y 55 jugadores, mínimo cuatro arqueros. No se publica, es interna y sirve como reserva oficial. La publica el que quiere. La FIFA no publica estas listas.
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En Colombia es un riesgo publicar esa lista de 55. Si alguien se la consigue, maravilloso. Pero que la Federación lo vaya a entregar, no la va a entregar. Y de hecho, no la entregó oficialmente, como sí la entregó Brasil" dijo el director de Planeta Fútbol en su espacio Palabras Mayores.
El sorteo del Mundial dejó a la Selección Colombia en el grupo K junto a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal, tres rivales con perfiles y trayectorias muy distintos. El debut oficial de Colombia será el 17 de junio ante Uzbekistán en territorio mexicano. Posteriormente, enfrentará a República Democrática del Congo el 23 de junio, también en México. Por último, cerrará la primera fase el 27 de junio contra Portugal, partido que se disputará en Estados Unidos.
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Estos serían los jugadores presentes en la prelista de la selección Colombia
El cuerpo técnico de la selección Colombia, liderado por Néstor Lorenzo, notificó a la FIFA y a los clubes de destino la lista de 50 jugadores preseleccionados para la Copa del Mundo de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La selección entregó el listado el 10 de mayo, un día antes del plazo límite fijado por la FIFA para la recepción de estos nombres, de acuerdo con información publicada por AS Colombia.
El campamento de preparación de la selección nacional en territorio estadounidense está programado para iniciar el 15 de mayo, con futbolistas que figuran en la prelista.
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A medida que los convocados culminen sus compromisos en sus respectivos equipos, se incorporarán progresivamente a la concentración. Todos los jugadores deben estar presentes en la sede a más tardar el 1 de junio, coincidiendo con el inicio de la fecha FIFA.
Arqueros
- Camilo Vargas
- David Ospina
- Álvaro Montero
- Kevin Mier
- Juan Castillo
- Devis Vásquez
- Jordan García
Laterales izquierdos
- Johan Mojíca
- Álvaro Angulo
- Deiver Machado
- Cristian Borja
Laterales derechos
- Daniel Muñoz
- Santiago Arias
- Andrés Felipe Román
- Mateo Castillo
Defensores centrales
- Yerry Mina
- Davinson Sánchez
- Jhon Lucumí
- Willer Ditta
- Yerson Mosquera
- Carlos Cuesta
- Juan Cabal
Volantes de primer línea
- Jefferson Lerma
- Richard Ríos
- Juan Camilo Portilla
- Nelson Deossa
- Gustavo Puerta
- Kevin Castaño
- Jhon Solís
- Rafael Carrascal
- Jorman Campuzano
- Eduard Atuesta
- Jorge Carrascal
Volantes ofensivos
- James Rodríguez
- Jhon Arias
- Juan Fernando Quintero
- Yaser Asprilla
- Juan Manuel Rengifo
Extremos atacantes
- Luis Díaz
- Carlos Andrés Gómez
- Johan Carbonero
- Kevin Serna
- Jaminton Campaz
- Mairno Hinestroza
Centrodelanteros
- Luis Suárez
- Jhon Córdoba
- Dayro Moreno
- Rafael Santos Borré
- Juan Camilo “Cucho” Hernández
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