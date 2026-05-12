Esta sería la fecha en la que Néstor Lorenzo publicará la lista de convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Néstor Lorenzo tendría definida la base de jugadores convocados a la selección Colombia para los partidos del Mundial 2026 - crédito Reuters

La selección Colombia daría a conocer la lista de 26 jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 31 de mayo, dos días después del partido de despedida que tendrá lugar el 29 de mayo en el estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá, ante la selección de Costa Rica.

La información fue publicada por Carlos Antonio Vélez, que tras dialogar con empleados de la Federación Colombiana de Fútbol le habrían confirmado que además no se dara a conocer la lista de 55 jugadores preseleccionados y presentados ante la FIFA, tal y como lo establece el reglamento de la competencia.

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“Ayer todo el mundo esperaba aquí en el país la prelista. Porque las condiciones reglamentarias son esas, ¿no? En el reglamento, artículos 23 y 24 de la FIFA, ¿no? Reglamento de la FIFA, dice claramente cuáles son los pasos que hay que llenar. Ahí en el reglamento no están las fechas, pero las fechas existen para cumplir con cada uno de esos requerimientos.

La selección Colombia ya envió la lista de preseleciconados a la Copa del Mundo - crédito FCF

Con eso que ustedes están viendo hay unas fechas. Entonces, lista provisional se entregaba ayer, hasta ayer, entre 35 y 55 jugadores, mínimo cuatro arqueros. No se publica, es interna y sirve como reserva oficial. La publica el que quiere. La FIFA no publica estas listas.

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En Colombia es un riesgo publicar esa lista de 55. Si alguien se la consigue, maravilloso. Pero que la Federación lo vaya a entregar, no la va a entregar. Y de hecho, no la entregó oficialmente, como sí la entregó Brasil" dijo el director de Planeta Fútbol en su espacio Palabras Mayores.

El sorteo del Mundial dejó a la Selección Colombia en el grupo K junto a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal, tres rivales con perfiles y trayectorias muy distintos. El debut oficial de Colombia será el 17 de junio ante Uzbekistán en territorio mexicano. Posteriormente, enfrentará a República Democrática del Congo el 23 de junio, también en México. Por último, cerrará la primera fase el 27 de junio contra Portugal, partido que se disputará en Estados Unidos.

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Estos serían los jugadores presentes en la prelista de la selección Colombia

La selección Colombia entrenará en Medellín hasta antes de viajar a Norteamérica - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El cuerpo técnico de la selección Colombia, liderado por Néstor Lorenzo, notificó a la FIFA y a los clubes de destino la lista de 50 jugadores preseleccionados para la Copa del Mundo de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La selección entregó el listado el 10 de mayo, un día antes del plazo límite fijado por la FIFA para la recepción de estos nombres, de acuerdo con información publicada por AS Colombia.

El campamento de preparación de la selección nacional en territorio estadounidense está programado para iniciar el 15 de mayo, con futbolistas que figuran en la prelista.

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A medida que los convocados culminen sus compromisos en sus respectivos equipos, se incorporarán progresivamente a la concentración. Todos los jugadores deben estar presentes en la sede a más tardar el 1 de junio, coincidiendo con el inicio de la fecha FIFA.

Varios medios colombianos acompañaron a la Tricolor en Estados Unidos, aunque con limitaciones para cubrir todos los detalles del equipo nacional - crédito FCF

Arqueros

Camilo Vargas

David Ospina

Álvaro Montero

Kevin Mier

Juan Castillo

Devis Vásquez

Jordan García

Laterales izquierdos

Johan Mojíca

Álvaro Angulo

Deiver Machado

Cristian Borja

Laterales derechos

Daniel Muñoz

Santiago Arias

Andrés Felipe Román

Mateo Castillo

Defensores centrales

Yerry Mina

Davinson Sánchez

Jhon Lucumí

Willer Ditta

Yerson Mosquera

Carlos Cuesta

Juan Cabal

Volantes de primer línea

Jefferson Lerma

Richard Ríos

Juan Camilo Portilla

Nelson Deossa

Gustavo Puerta

Kevin Castaño

Jhon Solís

Rafael Carrascal

Jorman Campuzano

Eduard Atuesta

Jorge Carrascal

Volantes ofensivos

James Rodríguez

Jhon Arias

Juan Fernando Quintero

Yaser Asprilla

Juan Manuel Rengifo

Extremos atacantes

Luis Díaz

Carlos Andrés Gómez

Johan Carbonero

Kevin Serna

Jaminton Campaz

Mairno Hinestroza

Centrodelanteros

Luis Suárez

Jhon Córdoba

Dayro Moreno

Rafael Santos Borré

Juan Camilo “Cucho” Hernández