Juez negó la libertad de Miguel Rodríguez Orejuela por “motivos humanitarios”: el exjefe del Cartel de Cali seguirá en la cárcel

Estados Unidos negó petición de Miguel Rodríguez para quedar en libertad - crédito AP/Colprensa

El 12 de mayo de 2026 se conoció que el exjefe del Cartel de Cali Miguel Rodríguez Orejuela no obtuvo la libertad condicional solicitada ante un juez federal en Estados Unidos. La decisión, emitida en las últimas horas, fue firmada por el juez William P. Dimitrouelas en Fort Lauderdale, Florida, al determinar que el excapo no cumple los requisitos exigidos para acceder a este beneficio.

El fallo subraya que la justicia estadounidense mantiene a Rodríguez Orejuela como un peligro para la sociedad. Pese a que la defensa había presentado informes médicos y psicológicos en los que se señalaba el deterioro mental del acusado, de 82 años, y se advertía que “su cuerpo está fallando, su mente se fue”, el tribunal desestimó la petición de clemencia, conforme a la documentación publicada por las autoridades estadounidenses.

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El exnarcotraficante, de 82 años lleva detenido desde hace 22 años en la cárcel federal de Big Spring, Estados Unidos pese a sus debacles de salud - crédito Corte Federal de la Florida

La condición de salud de Miguel Rodriguez Orejuela

La petición entregada por el abogado incluyó una descripción de “destrucción mental progresiva” de Miguel Rodríguel Orejuela, con episodios como despertar a compañeros de celda en la madrugada para pedir un taxi a Bogotá, y sostuvo que “no posee las funciones necesarias para manejar sus actividades diarias”. Además, la defensa alegó que el entorno familiar en Colombia estaba dispuesto a recibirlo y presentó cartas de soporte, solicitando que su liberación fuera acompañada de un trámite inmediato de deportación.

Según la defensa, la situación médica de Rodríguez Orejuela —detenido desde hace 22 años en la cárcel federal de Big Spring— alcanzó tal nivel de deterioro que no puede autoadministrarse medicamentos y sufre delirios paranoicos.

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El único capo vivo del Cartel de Cali permanece detenido desde hace 22 años tiene demencia - crédito Colprensa/Google Earth

El equipo jurídico presentó ante el tribunal una tomografía computarizada, una resonancia magnética y múltiples certificados médicos, incluyendo informes del área de odontología del propio reclusorio que confirman que “una infección en su mandíbula se agravó porque su estado mental le impidió tomar las medicinas como estaban prescritas”, de acuerdo con los documentos citados por Caracol Radio.

En desarrollo...

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