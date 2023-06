Feid boleteó a Anuel AA por camiseta con mensaje para él y Karol G

La imagen de Anuel AA luciendo dicha camiseta llegó a oídos de Feid que trinó y puso al puertorriqueño a padecer escarnio público en redes sociales.

Anuel AA mostró una camiseta blanca en los premios Tu Música Urbano con un estampado alusivo a Karol G y a Salomón Villada Hoyos, más conocido como Feid, quien presuntamente es pareja de la colombiana y es además el actual “némesis” de un Anuel, que no ha parado de arremeter contra los tórtolos a los que parece no importarle estos “berrinches” del trapero.

“Estás con FEID pero sabes que eres mía”, se alcanza a leer en la camiseta que exhibió Anuel AA mientras cantaba en tarima la famosa canción que eventualmente le habría dedicado a la antioqueña, ‘Más rica que ayer’.

La imagen de Anuel AA luciendo esta camiseta llegó a oídos de Feid, quien claramente no se iba a quedar quieto con una de tantas provocaciones que ha venido haciendo el puertorriqueño y escribió en su cuenta de Twitter:

“Opiniones de esto??”, texto que acompañó con la fotografía de Anuel AA donde aparece con unas gafas verdes y una chaqueta del mismo color que abre con sus manos para mostrar la ya viral camiseta con la instantánea de la colaboración que realizó el puertorriqueño con Karol G, ‘Secreto’.

Este es el tuit con el que Feid "boleteó" a Anuel AA. / Imagen @esfeid

Rápidamente, los comentarios en el perfil de Feid no se hicieron esperar. Allí, los fans del paisa apuntaron a la inmadurez del puertorriqueño y a lo obsesionado que estaba este con la nueva y aparente relación que llevan los artistas paisas.

“Ni mi ex me acoso tanto como anuel a Karol”; “Le tocó soportar”; “put* pena ajena”; “Típico de los hombres solo esperan a verte feliz con otro para querer venir a jurar amor”; “ya no es bebesita, ahora es morrr 😎💚”; “el es un imbécil ,tipico ex que se cree insuperable y tan feooo usted no le pare bola haga feliz a la reina @karolg”, comentaron algunos fans del paisa.

Esta no en la primera vez que el puertorriqueño se despacha para llamar la atención de Karol G, pues constantemente en conciertos y entrevistas Anuel AA ha hecho “pataleta” mencionado a la pareja que más allá de no haber confirmado su relación (hasta ahora), las continuas muestras de afecto son la comidilla para que las redes sociales así lo indiquen.

Anuel AA dijo por qué se puso la camiseta con mensaje para Karol G y Feid

Como se mencionó, mientras interpretaba ‘Más rica que ayer’, Anuel AA se quitó su chaqueta para revelar una camiseta blanca con la imagen de portada de su canción ‘Secreto’, en los premios Tu Música Urbano, donde colaboró con Karol G y dieron a conocer su romance al mundo.

La presentadora de la gala Pamela Noa, no pudo resistirse a la curiosidad y entrevistó a Anuel AA detrás del escenario, buscando respuestas sobre la famosa camiseta. El cantante describió la prenda como algo especial que no podía dejar atrás, y explicó:

Esta es la camiseta que Anuel AA exhibió en los Premios Tu Música Urbano.

“Esto fue algo legendario, muy bonito, y hay que compartirlo con el mundo, porque el amor es algo realmente especial. Si el novio (Feid) se cree más especial que yo, eso nunca va a pasar. Eso no es así”. Sin embargo, Pamela Noa no se detuvo allí y también señaló que Anuel AA lucía gafas verdes, al igual que su ropa, lo cual podría interpretarse como un guiño al cantante paisa, quien ha adoptado el verde como su color distintivo.

Ante esto, el puertorriqueño respondió contundentemente que Feid no es dueño de ningún color y que él puede usarlo como deseé: “Este color lo saqué a pasear desde el video de ‘China’. No me digas eso, los colores son del mundo, no son de nadie”, añadió Anuel AA.