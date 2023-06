Colombiana se encontró con tribu caníbal y grabó la inesperada reacción de un nativo

El hombre sacude su cabeza en varios momentos para corroborar que es él quien aparece en pantalla | Foto: Instagram @alejandra.travels

Alejandra Ramírez, conocida en redes sociales como ‘la Nómada Digital’ o ‘Alejandra Travels’, es una creadora de contenido que se dedica a viajar por el mundo y mostrar a su comunidad de seguidores todos los detalles de sus visitas a otros países.

La mujer de 32 años lleva varios meses en Nueva Guinea, una isla ubicada al norte de Australia, donde ha documentado su experiencia junto a la tribu caníbal de los korowai, con quien pasó Navidad y Año Nuevo.

En medio de este viaje, por ejemplo, captó la inesperada reacción de un miembro de la comunidad que, al parecer, vio por primera vez su imagen reflejada en una cámara.

Las imágenes de Silac, abuelo de esta tribu caníbal, fueron compartidas hace pocos días en la cuenta de Instagram de Alejandra Travels, quien describió en su publicación cómo fue el momento en que el hombre se dio cuenta que quien aparece en pantalla es él.

“Yo me estaba grabando y él llegó por detrás a ver por qué le hablaba al celular y así quedó guardado este momento. Para mí fue mágico ver cómo él llegó, se vio con amor, se reconoció y luego siguió con su vida normal, como si nada hubiera pasado”, escribió la mujer nacida en Ibagué (Tolima).

Posteriormente, ‘la Nómada Digital’ aprovechó la ocasión para responder a las críticas que recibe por el contenido creado con base en su visita a los korowai.

“Yo no me le robé su identidad ni cambie su vida ¡Ellos siguen intactos! El verdadero problema para ellos no soy yo, es el oro, la guerra interna que sostienen desde 1961 y que el Gobierno de Indonesia los sacara de sus tierras (...) Me siento tranquila de cómo hice todo mi proceso, con propósito y respeto ¡Gústele al que le guste!”, agregó.

Por último, Alejandra Ramírez reiteró que el abuelo Silac también disfrutó de ese curioso momento y no hubo afectación alguna. No obstante, es incierto determinar por ahora cómo podría incidir en la comunidad este acercamiento a la tecnología.

“Ellos viven en la selva y es verdad que no están expuestos a la tecnología, pero él y yo creamos una unión mágica, y estaba interesado en conocer una cámara (...) En un punto me la pidió prestada para afeitarse con su machete”, concluyó.

Un repaso por la vida de Alejandra Travels

La tolimense, quien cuenta con millones de seguidores en las diferentes plataformas digitales, comenzó su aventura con un viaje que su padre le costeó a Australia para aprender inglés.

Fue entonces cuando despertó su interés por conocer nuevos lugares y no volver a vivir en Colombia.

“Mi papá me ayudó con la parte económica de la universidad y yo empecé a trabajar como mesera en un restaurante para cubrir mis gastos, porque este es un país muy costoso. Mis primeros cuatro años trabajé como mesera y como cleaner, limpiando casas y centros comerciales”, expresó en entrevista con El Nuevo Día.

Fue entonces cuando Alejandra Rodríguez tuvo que viajar a África y hacer un voluntariado, mientras al tiempo hizo todo lo estuvo a su alcance por obtener una residencia permanente en Australia, aunque no fue posible en el primer intento.

“Mi solución fue crear mi propia empresa y autopatrocinarme. Trabajé en esa empresa por tres años, al mismo tiempo de profesora. A los 3 años obtuve mi residencia después de haber empleado a varios australianos”, explicó a dicho medio sobre su historia.

En la actualidad, la joven ibaguereña ha recorrido 65 países y estudia un doctorado, cuya beca se ganó por los excelentes resultados que le dejó una maestría realizada meses atrás.