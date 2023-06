Maluma y Shakira, los colombianos más nominados en los Premios Juventud 2023

Shakira y Maluma en el video de 'Clandestina', la tercera colaboración juntos.

En la mañana del martes 13 de junio se reveló la lista de artistas nominados a la vigésima edición de los Premios Juventud, que se llevarán a cabo el próximo jueves 20 de julio en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico. Maluma y Shakira destacaron al ser unos de los más nominados al aparecer cada uno en nueve categorías.

Te puede interesar: Premios Heat 2023: los artistas colombianos brillaron en la ceremonia de entrega de los galardones

La edición de este año de los premios internacionales se llevará a cabo bajo el lema de Exprésate a tu manera y a través de un comunicado anunciaron que sus premios están reconociendo a las tendencias de la música latina durante el último año.

Señalaron que, en total, se agregaron 15 nuevas categorías obedeciendo a lo que ha pasado en los últimos meses en la industria musical de la región, como es el caso de premios a la mejor canción para mi ex, mejor urban track y mejor mezcla urbana, entre otras. Así las cosas son 44 categorías por las que el público podrá votar a través de la página oficial de los Premios Juventud hasta el 26 de junio.

El fenómeno de Maluma y Shakira

Shakira agradeció ser una de las artistas más nominadas en los Premios Juventud 2023

Maluma y Shakira destacaron por estar junto a Bad Bunny, Becky G, Grupo Frontera, Peso Pluma, Rauw Alejandro, Rosalía y TINI entre los más nominados en la premiación con nueve nominaciones cada uno.

Te puede interesar: Así fue como J Balvin le “salvó la vida” a Feid

La barranquillera está nominada a los premios Artista premios juventud femenina y, claramente, en la nueva categoría de Mejor canción para mi ‘ex’ con su colaboración junto a Bizarrap la Music Session #53, una tiradera que le dedicó a Gerard Piqué y su nueva novia Clara Chía, y que también podría ser la Mejor canción pop/urbano de este año.

De la misma forma, aparece en la categoría Girl power con su canción junto a Karol G TQG, la que también está nominada a Mejor urban track y Social dance challenge. Mientras que en la categoría Mejor colaboración pop/urbano la barranquillera sorprendió con dos canciones nominadas, se trata de Te Felicito junto a Rauw Alejandro y TQG junto a su connacional.

Te puede interesar: Camilo personalizó su avión con este particular elemento y muchos lo tildaron de “extravagante”

Monotonía, de Shakira junto a Ozuna, no faltó entre las nominaciones y se destacó en la categoría Tropical mix. En sus redes sociales Shakira escribió “muchas gracias mi gente por tantas nominaciones. No lo esperaba. Los quiero”.

Maluma obtuvo nueve nominaciones para los 20 años de los Premios Juventud (@maluma/Instagram)

Por su parte, Maluma también obtuvo nueve nominaciones y entre ellas destaca especialmente la de Colaboración OMG por su canción junto a Adam Levine y The Rudeboyz llamada Ojalá. El paisa apareció con dos canciones en la categoría Mejor mezcla urbana con Nos comemos vivos junto a Chencho Corleone y Nunca y pico junto a Eladio Carrión y Yandel.

El cantante que actualmente prepara su Don Juan tour también figuró en Pop track del año con su canción Junio; Mejor álbum pop/urbano con The Love & Sex Tape (Deluxe Edition); Tropical hit y Tropical mix con su canción junto a Marc Anthony llamada La Fórmula.

Finalmente, el colombiano tiene el videoclip de La reina nominado a Video con el mensaje más poderoso con su mensaje sobre la belleza de todas las mujeres sin importar el tipo de su cuerpo o edad y está nominado en la categoría My favorite trendsetter junto a Sebastián Yatra.

Camilo, Karol G y Manuel Turizo, otros nominados

Balvin obtuvo cuatro nominaciones, mientras Camilo y Karol J ocho (Captura: @jbalvin, @camilo, @karolg / Instagram)

El artista Camilo es otro de los más nominados con ocho categorías. Entre ellas se destacan la de Artista premios juventud masculino compitiendo con Manuel Turizo, así como Juntos encienden mis redes en la que aparece junto a su esposa Evaluna Montaner y la de Mejor fandom con sus seguidores llamados La Tribu.

Su canción Ambulancia, junto a Camila Cabello, aparece nominada a Pop track del año; Alaska, junto a Grupo Firme, en la categoría Mejor fusión regional mexicana; Pegao en Tropical hit. Su álbum De Adentro Pa’ Afuera aparece en la categoría Mejor álbum pop y el video de su canción 5:24 a Video con el mensaje más poderoso.

Karol G, además de las nominaciones que comparte con Shakira con su colaboración TQG también competirá con su colega por ser la Artista premios juventud femenina. Dentro de sus ocho nominaciones se destaca también la de Mi artista favorito de streaming en la que se enfrentará al también colombiano J Balvin.

J Balvin sigue sin dar muchas pistas a sus seguidores de su regreso musical

La cantante paisa también tiene a su nuevo disco Mañana será bonito nominado a Mejor álbum urbano femenina y su canción Cairo en Mejor canción pop/urbano.

Manuel Turizo es el otro colombiano que obtuvo ocho nominaciones en esta edición de los premios, entre ellas la de su canción El merengue, junto a Dj Marshmello, en la categoría Colaboración OMG y en la de Tropical mix.

Igualmente tiene el sencillo De 100 a 0 en la categoría Mejor canción pop/urbano, Éxtasis y Vacaciones en Mejor colaboración pop/urbano. Su álbum 2000 aparece en la categoría Mejor Álbum Pop/Urbano y La bachata en Tropical hit.

Otros colombianos nominados

Como pareja, Jessi Uribe y Paola Jara aparecieron entre los nominados. / @paolajarapj

Paola Jara es la representante colombiana en la categoría La nueva generación regional mexicano y aparece junto a su esposo Jessi Uribe con su canción en colaboración llamada La boda en la categoría Mejor canción en pareja.

Blessd y Ryan Castro competirán por quedarse con el título de Artista on the rise masculino; mientras los productores y compositores Ovy On The Drums y Sky Rompiendo se enfrentan en la categoría Los bejores beatmakers.

J Balvin también apareció en la categoría Colaboración OMG con la canción Forever My Love junto a Ed Sheeran y la de No más con Murda Beatz Ft. Quavo, Anitta y Pharrell. También tiene la canción Nivel de perreo junto a Ryan Castro en Mejor mezcla urbana.

Feid también figuró entre los nominados a los Premios Juventud 2023. Crédito: Jesús Avilés / Infobae

Feid también hizo parte de los colombianos nominados con Yandel 150 junto a Yandel en la categoría Mejor urban track y la de Hey mor en la categoría Mejor mezcla urbana. De la misma forma su disco Feliz Cumpleaños FERXXO, Te Pirateamos El Álbum está nominado a Mejor álbum urbano masculino.

Manuel Medrano figura en la categoría Pop track del año por su canción No sé si salga el sol (Remix) junto a Rawayana, en la que también está Sebastián Yatra con TV. Yatra también destacó en La mezcla pop del año con su canción Contigo junto a Pablo Alborán.

En la categoría Mejor álbum pop/urbano también apareció 777 de Piso 21; en la de Mejor álbum tropical se ven los nombres de Gusi y Carlos Vives con sus respectivos discos 24/7 y Cumbiana II. Vives también tiene nominada su canción El teke teke en la categoría La coreo más hot y el videoclip de Montaña solitaria junto a ChocQuibTown en Video con el mensaje más poderoso, así como Tierra de Bomba Estéreo.