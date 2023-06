A conductor de plataformas le dispararon en la cara por robarlo

La esposa del conductor herido le solicitó a las autoridades ayuda para dar con la captura de los tres delincuentes que le hicieron ese daño a su esposo, pues, según aseguró, él no es una persona mala, lo que lo llevó a buscar trabajo como conductor y terminar herido en el intento de hurto. Archivo

En Colombia es frecuente escuchar historias de personas que son víctimas de robo, pero una en particular ha llamado la atención, pues se trata de un conductor de plataforma que, al resistirse al robo de su vehículo, recibió un disparo en su rostro, lo que se ha convertido en una verdadera pesadilla para él y su familia.

Los hechos se registraron en la madrugada del miércoles 7 de junio, cuando un hombre de 30 años fue abordado por tres delincuentes que intentaron robarle su vehículo mientras se encontraban transitando las calles del barrio Arborizadora Baja en la localidad de Ciudad Bolívar, ubicada al sur de la capital.

Según el relato de su esposa, el hombre se vio obligado a trabajar como conductor de plataformas, pues no conseguía trabajo como ingeniero mecánico, una decisión que hoy lamentan, pues al evitar que los ladrones se llevaran el vehículo con el que trabajaba recibió un disparo en su rostro.

“Mi esposo trabaja con plataformas. Él es profesional, es ingeniero mecánico, pero, pues debido a que no hay trabajo en nuestro país, él se dedica a trabajar con plataformas y el día de ayer en Arborizadora Baja él fue víctima de intento de hurto, porque realmente pues no se alcanzaron a llevar el vehículo, pero a raíz de eso en represalia uno de los tres hombres que le intentaron robar el vehículo le dispararon en la cara”.

Una de las dificultades a las que se tuvo que enfrentar el conductor y su familia tiene que ver con que “él tiene un proyectil incrustado en su rostro, le causa una deformación en su rostro”, así se lo confirmó la esposa del conductor al noticiero del canal City Tv.

También, la mujer les solicitó a las autoridades ayuda para dar con la captura de los tres delincuentes que le hicieron ese daño a su esposo, pues, según aseguró, él no es una persona mala, lo que lo llevó a buscar trabajo como conductor y terminar herido en el intento de hurto.

“Que por favor se investiguen estos hombres que le hicieron este daño porque mi esposo es un profesional y a raíz del desempleo en este país trata de rebuscársela con su vehículo”.

Otro conductor de plataforma víctima de robo

Pero ese no es el único caso de robo que se registró en el sur de la ciudad, pues en mayo de 2023, otro conductor de plataformas fue drogado con el fin de robarle el producido y desvalijar su vehículo. De acuerdo con la información que se conoció, el conductor recogió al delincuente en el centro de Bogotá, pero tras varios minutos de recorrido, el atracador procedió a suministrar la sustancia benzodiacepina, lo que provocó que perdiera el conocimiento y la voluntad.

“El hombre ofrece 100.000 pesos para hacer el recorrido, para en Kennedy, en la plaza de Kennedy, se demora diez minutos, sale y luego me dice que vayamos a abastos un momento y en abastos él se demora como media hora. Yo creo que mientras hacía la poción mágica para dormir la gente y pues de ahí me da el jugo, yo lo vi de confianza, pero no era así. En cuestión de minutos yo ya perdí la voluntad y la conciencia”, comentó el conductor al medio City Tv.

Luego de perder el conocimiento por primera vez, el conductor alcanzó a reaccionar y se dio cuenta que otra persona se había subido al carro, por lo que en medio de su estado intentó volver a tomar el control del vehículo, pero los ladrones lo doblegaron con sus golpes.