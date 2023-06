Investigarán a Catalina Ortiz por la falsa agresión

La precandidata, a la que le han pedido que renuncie a su aspiración para llegar a la Alcaldía de Cali, dijo que no ha descartado esta opción, e insistió en que la puesta en escena del ataque ocurrió a sus espaldas y que fue engañada. Infobae/Archivo.

La precandidata a la Alcaldía de Cali Catalina Ortiz protagoniza una de las primeras polémicas electorales previas a las elecciones regionales de octubre de 2023. La confirmación de que el ataque, que había sufrido en las calles de la capital vallecaucana mientras entregaba volantes, en efecto fue una puesta en escena, la ha puesto en la palestra y ha provocado todo tipo de rechazos en distintos sectores.

A esto se suma que Ortiz podría ser investigada por falsear el ataque, pese a que ha insistido en que así como la ciudadanía, ella también fue víctima de un engaño.

Según información de Blu Radio, el secretario de Seguridad del departamento de Valle del Cauca, Camilo Murcia, anunció que se investigará a Ortiz para determinar si cometió, o no, algún delito. También advirtió que no se tolerarán contravenciones durante la temporada electoral.

“Vamos a hacer la investigación, para determinar si hubo o no delito y las autoridades correspondientes determinara la tipificación”, dijo Murica, según declaraciones que recogió Blu Radio

La precandidata, a la que le han pedido que renuncie a su aspiración para llegar a la Alcaldía de Cali, dijo que no ha descartado esta opción, e insistió en que la puesta en escena del ataque ocurrió a sus espaldas y que fue engañada:

“Yo creo que esa es una opción que está sobre la mesa, por supuesto. Yo creo que uno en la vida pone la cara y acepta las consecuencias de las cosas que hace y que le pasan, pero yo quiero dejar, absolutamente claro, a mí me engañaron. Yo no conozco a ese señor Palechor”, dijo Ortiz en Blu Radio

La precandidata ha insistido en que desconocía que, lo que en un principio se pensó que era una agresión, en realidad era una puesta en escena y que fue “engañada”.

“Cuando narré los hechos de lo que había sucedido, eran los hechos que hasta ese momento conocí. Yo he sido engañada. Yo no tenía por qué saber que lo que había sucedido era algo diferente a lo que me sucedió”

La precandidata también dijo que las personas que estaban con ella, cuando supuestamente la atacaron, tampoco sabían que todo era una puesta en escena, un montaje: “Aquí, no solamente a mí, sino al resto de la gente que estaba en el equipo nos... nos... nos tiene absolutamente confundidos. No entendemos qué es lo que está pasando”

También negó conocer al actor Fernando Palechor, que es el hombre que le lanza agua en la cara, y desmintió los señalamientos del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de que ella había intentado evitar que los medios conocieran la realidad de los hechos:

“Yo no entiendo. Yo no conozco a Palechor, en mi vida he hablado con él. La primera vez que oí su nombre fue ayer, cuando vi lo que salió en medios de comunicación y en redes sociales”

Dijo, entonces, que la responsable del ‘engaño’ es Isabel Salazar, conocida como La negra vikinga o Isa, la vikinga: “Ella, ayer, me dijo «Cata, yo no había sido capaz de decirte»”, y reparó en que: “En el mejor de los casos, ella quería hacer un llamado sobre lo que estaba pasando, ella ayer me da unas explicaciones que, para mí, son difíciles de entender, y sí, en efecto, a uno le pasan esas cosas, a uno a veces no le cuentan cosas en el equipo”.

Sobre la denuncia que interpuso en la Fiscalía por la ‘agresión de la que fue víctima’, en Twitter, Ortiz le contestó a la abogada y periodista Diana Saray Giraldo, que le preguntó si “¿su campaña permitió que se denunciara a sí misma?”, diciéndole: “Diana, precisamente puse el denuncio porque era la información que tenía. La misma q (sic) suministré a la fiscalía”.

“Me quedo sin entender si la candidata @cataortizco denunció la agresión de la que supuestamente fue víctima en la Fiscalía, como ella afirma, su campaña no le dijo en ese momento que era un montaje? Es decir, su campaña permitió que se denunciara a sí misma?”, le preguntó Giraldo a Ortiz en Twitter