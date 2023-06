Pitbull le arrancó el cuero cabelludo a un niño en Sucre

El menor perdió parte de su cuero cabelludo durante el ataque.

Varios hechos protagonizados por perros pitbull han hecho que las autoridades recuerden a los ciudadanos el artículo 108 F de la Ley 746 de 2022, el cual estipula las razas que son consideradas como potencialmente peligrosas, las cuales además deben cumplir con dos características, que hayan protagonizado agresiones a personas u otro perro, y aquellos que han sido adiestrados para el ataque y la defensa.

El miércoles 31 de mayo un niño fue atacado por un perro de raza pitbull en el barrio La Cruz en el municipio de Morroa (Sucre), además de medios locales de la región, el caso fue denunciado en redes sociales con fotografías sensibles del menor, ya que este terminó perdiendo una gran parte del cuero cabelludo durante el ataque.

El hecho, que por poco termina en una tragedia, se habría registrado dentro de una vivienda en la que se encontraba el animal, que sería propiedad de los familiares del menor agredido, quien se encontraba comiendo un pan, del cual un pedazo cayó al suelo, por lo que cuando el niño intentó levantarlo recibió el ataque del perro.

Medios locales de Sucre afirmaron que la víctima es un niño de nueve años llamado Rafael Mogollón Mercado, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades del municipio, que habrían llegado hasta la vivienda para iniciar una investigación que permita saber las razones por las que el animal estaba junto al menor de edad sin ningún tipo de cuidado de un adulto responsable.

Fotografías del menor agredido por el animal se han viralizado en las redes sociales. Redes sociales.

A este caso se suma el registrado hace unos días en Bucaramanga, en donde un menor de cinco años de edad murió tras recibir el ataque de cuatro perros de raza pitbull, razón por la que los dueños de los animales fueron detenidos por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, quienes por no tenerlos con bozal recibieron una multa superior a cinco millones de pesos.

Sin embargo, esta decisión no fue bien recibida por los familiares del menor, que denunciaron que luego del ataque que terminó con la muerte del pequeño, los perros no han sido encontrados por las autoridades y el dueño de la finca en la que estaban los animales se habría ido de la zona por miedo a terminar en prisión.

“Hicimos un reconocimiento de la zona, la caminamos y no están en ese lugar. Finalmente, el dueño de los animales no cumplió y desapareció, está identificado plenamente, pero no ha aparecido”, dijo el secretario del interior de Bucaramanga, el general retirado Manuel Vásquez.

¿Son los perros pitbull una raza peligrosa?

A pesar de que en las últimas semanas, perros de esta raza protagonizaron hechos violentos en los que fueron atacadas personas en diferentes regiones del país, para los expertos no existe un estudio científico que demuestre que los pitbulls son animales más agresivos que otros, ya que esto se determina de manera independiente dependiendo de la crianza, entrenamiento y la socialización del animal.

Por lo que se recomienda entrenar a todas las razas de perros que son parte de una familia, principalmente si van a compartir espacios con menores de edad, puesto que un ambiente social, de educación responsable y de atención constante permite que un perro de raza pitbull sea amigable y equilibrado emocionalmente.

Expertos afirman que considerar a los perros pitbull como agresivos por naturaleza es crear un estereotipo, ya que son más las razas de perros que hacen parte del grupo que debe ser paseado con bozal por obligación.

Perros que deben usar bozal en Colombia

-American Staffordshire Terrier.

-Bullmastiff.

-Dóberman.

-Dogo Argentino.

-Dogo de Burdeos.

-Fila Brasileiro.

-Mastín Napolitano.

-Pit Bull Terrier.

-American Pit Bull Terrier.

-De presa canario.

-Rottweiler.

-Staffordshire Terrier.

-Tosa Japonés.

Los dueños de los animales que no sean sacados con bozal y correa serán sancionados con una multa de cinco salarios mínimos mensuales vigentes, equivalente al pago de $5.800.000