Viviana Castrillón habló de su lucha contra el cáncer: “Salí triunfadora de la primera batalla”

Viviana Castrillón confirmó en sus redes que se le diagnosticó cáncer de cuello uterino y que actualmente está recibiendo el tratamiento respectivo (@vvcastrillon/Instagram)

Tras revelar en sus redes sociales que había sido diagnosticada con cáncer de cuello uterino, la reconocida modelo colombiana Viviana Castrillón reapareció en sus cuentas personales varios días después de confirmar que recibió un diagnóstico en el que se confirmó que padecía la enfermedad.

Te puede interesar: Diego Guauque reveló una importante noticia sobre su salud que lo tiene feliz

En su cuenta de Instagram, la modelo publicó un carrete de fotografías desde el HCA Florida Mercy Hospital donde está recibiendo el respectivo tratamiento. En las imágenes se aprecia que su habitación tiene vista al mar, mientras que se observa a la mujer descansando con un semblante tranquilo. En la descripción de las imágenes dio un nuevo reporte de su estado de salud, en el que confirmó que su cirugía fue un éxito y actualmente se encuentra en recuperación:

“Mis personitas lindas ya en recuperación. La cirugía fue un éxito gracias a Dios y salí triunfadora de la primera batalla. No me dejaré vencer del cáncer y daré la pelea. Gracias por tantos mensajes de apoyo y cariño. Los valoro mucho”

La ex Miss Playboy Colombia 2004, Viviana Castrillón, confirmó que su cirugía para combatir el cáncer de cuello uterino fue un éxito (@vvcastrillon/Instagram)

Cabe recordar que días atrás, el lunes 15 de mayo, Castrillón informó en su cuenta de Instagram con un comunicado sobre el diagnóstico, anunciando que ingresaría a cirugía de inmediato:

“Mi gente hermosa. Así como siempre comparto con todos ustedes mis buenos momentos, creo que también es justo compartir los que no son tan buenos. Desafortunadamente, me diagnosticaron cáncer de cuello uterino y me operarán mañana por la mañana de urgencia”

Tengo un grupo de médicos, enfermeras y profesionales increíbles que me cuidan, así que me siento bendecida y agradecida de tenerlos a mi lado y en mi equipo. También me siento fuerte y lista para afrontar este duro momento”

Te puede interesar: Sobre la muerte y el duelo: crónica de una mujer que todos los días se ve abocada a recordar el día en el que enterró a su mamá

La modelo, quien actualmente cuenta con 4,6 millones de seguidores en Instagram, manifestó su compromiso no solo para combatir la enfermedad, sino para generar conciencia sobre la misma entre las personas:

“Le he declarado la guerra a esta horrible enfermedad y he decidido usar toda la fuerza que Dios me ha dado para convertirme en una voz creando así conciencia a todas aquellas mujeres que lamentablemente por una u otra razón han descuidado su salud y evitan ir al ginecólogo por pena o pereza. Yo por ahora sólo necesito sus oraciones y buena energía y con la ayuda de Dios les estaré compartiendo mi proceso. Gracias por tanto cariño”

Castrillón, de 36 años, ganó popularidad en el 2004 tras ser elegida ese año como Miss Playboy Colombia y Miss Playboy TV Latin América & Iberia, lo que le permitió trabajar representando la marca en diferentes países de América Latina en eventos o producciones del canal de entretenimiento para adultos.

Te puede interesar: El aporte de Milan, hijo de Shakira, a la nueva canción de la colombiana

Con el auge de las plataformas digitales como Onlyfans, la antioqueña se ha mantenido vigente al punto de que diversificó sus contenidos. De hecho, tiene una cuenta alterna de Instagram, @vvcastrillon.fit, en la que brinda consejos de entrenamiento y nutrición a su público. De igual manera, es la CEO de VC Dreams Lingerie, su marca de ropa y lencería que de acuerdo con su página web toma inspiración de “la sensualidad de la mujer y el romanticismo de las parejas”. El catálogo incluye conjuntos, levantadoras, piyamas, bodies, disfraces, lencería y juguetes sexuales.

Durante una entrevista con el programa La Red en el 2019, Viviana reconoció que siempre ha sentido gusto por sacar a relucir su lado más sensual y provocativo, pero nunca le ha interesado incursionar en el cine para adultos. Incluso manifestó que rechazó una fuerte suma para vincularse a la industria del porno: