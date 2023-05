Video: sobrecupo y descontrol en estadio de Tunja por hinchas de Millonarios

Hinchas de Millonarios en el estadio La Independencia de Tunja. Twitter @udsnoexisten

El partido entre Boyacá Chicó y Millonarios, que terminó 1-1 en la fecha 19 de la Liga Betplay, se vio empañado por la grave situación que pasó en el estadio La Independencia de Tunja por el sobrecupo y hacinamiento que sufrieron los hinchas Embajadores.

La Policía ni personal logístico en el escenario deportivo controlaron la cantidad impresionante de aficionados que entraron a las tribunas, muchos de ellos no encontraron espacio en los asientos y debieron quedarse de pie, sin lugar para moverse y provocó que otros salieran del lugar.

Las autoridades están investigando el hecho para conocer las causas de la entrada masiva de personas y una de las teorías que se manejan fue la reventa de boletería, además de indagar si algunos aficionados ingresaron sin su entrada y el operativo de seguridad falló totalmente.

Hacinamiento azul

Desde horas antes del encuentro, la Policía en Tunja preveía que el encuentro de Boyacá Chicó y Millonarios tendría un ingreso masivo de aficionados azules, muchos de ellos viajaron desde Bogotá y otros provenientes de distintos municipios cercanos en el departamento.

Sin embargo, pese al operativo de seguridad y organización para la entrada de los espectadores, las imágenes que presentó el periodista Nicolás Samper fueron de un completo desorden no solo para ingresar al estadio La Independencia sino adentró del escenario deportivo.

La Policía no logró controlar el ingreso masivo de aficionados en el estadio La Independencia. Twitter @udsnoexisten

“Un desastre la organización de logística en la entrada para Boyacá Chicó-Millonarios. Un montón de gente por fuera y no dan ingreso porque está llena la gradería”, escribió el comunicador con la imagen de una de las puertas con personas esperando autorización.

“Colgados en las tribunas”

Mientras las entradas en el estadio La Independencia de Tunja estaban colapsadas, las tribunas presentaban un panorama peor porque era tal la cantidad de personas que no había espacio para caminar, sentarse y ni siquiera salir rápido en caso de una emergencia.

Una de las imágenes polémicas en esa situación fue que algunos aficionados de Millonarios estaban colgados de las barandas de las tribunas oriental y norte, en los costados de las escaleras y cerca al campo de juego, por la falta de un asiento para ellos.

La gran cantidad de aficionados en el duelo ante Boyacá Chicó provocaron que se superara la capacidad máxima de espectadores. Twitter @udsnoexisten

La Policía, junto con el personal logístico, tuvieron que organizar a las personas de tal manera de que no se perdiera la calma y causara alguna clase de disturbio durante el partido, por la alta cantidad de hinchas, y para eso fue necesaria la entrada del Esmad que vigiló en las tribunas.

Otro hecho que resaltó el periodista Nicolás Samper fue que no estaban habilitadas las secciones altas en las zonas norte y oriental: “Allá hay una tribuna más, en el segundo piso. No dejan entrar a nadie porque esa tribuna, me cuenta el coronel Marcos Forero, no tiene barandas de seguridad”.

Millonarios dejó escapar el triunfo

Pese a la situación en las tribunas del estadio La Independencia, el partido continuó sin problemas y Millonarios, usando una nómina suplente, hizo lo posible por asegurar la victoria, pero dejó escapar dos puntos que le habrían asegurado el famoso “punto invisible” que le da ventaja en los cuadrangulares de la Liga Betplay.

Luis Paredes, el juvenil atacante azul, abrió el marcador a los 11 minutos del encuentro y lo celebró airadamente porque era su primera anotación como profesional, por desgracia la alegría solo duró hasta la parte complementaria porque Ángelo Peña decretó el empate 1-1 al minuto 51.

Boyacá Chicó y Millonarios igualaron 1-1 por la fecha 19 de la Liga Betplay en Tunja. Twitter Millonarios FC

Con este resultado, Millonarios suma 37 puntos y le da oportunidad al Atlético Nacional de alcanzarlo si le gana a Alianza Petrolera en Barrancabermeja, mientras el Chicó llega a 29 unidades y solo necesitaría un punto para asegurar su lugar en los cuadrangulares semifinales.