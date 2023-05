Trataron de robar a la influenciadora Mafe Méndez en una gasolinera: “Es una nueva modalidad”

Aunque los delincuentes no lograron su cometido, ella no ocultó su frustración por lo ocurrido | Foto: Instagram @lamafemendez

María Fernanda Méndez, mejor conocida como ‘La Mafe Méndez’, se convirtió en una de las tantas víctimas de robo que se registran a diario en Bogotá, según reportes de las autoridades.

Así lo contó la propia influenciadora a través de una publicación que compartió en Instagram, por medio de la cual indicó que la modalidad de hurto que utilizaron los ladrones es, al parecer, nueva.

Resulta que la joven llegó a una estación de servicio para tanquear su camioneta de gasolina. Sin embargo, el encargado de la bomba, al terminar su trabajo, le dijo que una llanta del vehículo estaba sin aire y necesitaba servicio de mecánica urgente.

“A mí se me hizo raro porque el sistema del carro siempre avisa ese tipo de cosas y en el tablero no me aparecía nada”, explicó Mafe Méndez.

Aunque Méndez dice que esta podría ser una nueva modalidad de robo, lo cierto es que es una técnica que, desde hace años, utilizan delincuentes para robar conductores en Bogotá y otras ciudades del país | Foto: YouTube

El colaborador de la gasolinera le recomendó entrar al taller de mecánica que había en el lugar y, aunque la creadora de contenido no lo había autorizado, cuando se bajó de la camioneta vio que ya su llanta estaba desmontada.

Pasados unos minutos, el supuesto mecánico le dijo que el neumático tenía tres orificios por tres puntillas que se le habían enterrado, por lo cual debía hacer varios procesos para repararla. Fue entonces cuando Méndez se dio cuenta que querían aprovecharse de su inocencia y estafarla.

“Tengo mucha rabia, en verdad quiero llamar a la policía, quiero denunciarlos, quiero hacerles de todo, pero eso es un negocio y la policía se me va a reír”, afirmó la creadora de contenido, quien advirtió que tiene un taller de confianza al que siempre va cuando su vehículo así lo solicita.

La joven aseguró que, de dar aviso a las autoridades, estas podrían burlarse de lo ocurrido | Video: Instagram

La extraña enfermedad que padece Mafe Méndez

Esta influenciadora colombiana posee millones de seguidores en redes sociales y se ha convertido en una abanderada de la aceptación del cuerpo tal y como es, debido a una enfermedad huérfana que padece desde hace varios años: púrpura trombocitopénica idiopática.

a joven nunca ha dudado en mostrar a su público el proceso que enfrenta en contra de este trastorno que, según ella, se desarrolló en su cuerpo sin razón alguna. Incluso, se mofa de sus padecimientos y dice que la púrpura ya hace parte de ella.

Sin embargo, entregó mayores detalles en una reciente dinámica de ‘preguntas y respuestas que llevó a cabo en su cuenta de Instagram, en la cual aprovechó también para despejar algunas dudas de sus más curiosos fanáticos.

Las causas de esta enfermedad aún no se han definido, pero se cree que la inflamación inicial podría ser el resultado de la respuesta inapropiada del sistema inmunitario a ciertos desencadenantes | Foto: Instagram @lamafemendez

A la pregunta de si se puede hacer perforaciones ‘La Mafe Méndez’ explicó que solamente puede hacerlo cuando tiene sus plaquetas niveladas, aunque la sanación de la herida puede tardar más de lo normal. Mientras que cuando tiene las plaquetas muy bajas puede darle una hemorragia “eterna” y tiene que dejar cerrar.

Cabe mencionar que la cantidad normal de plaquetas en una persona es de entre 140.000 y 150.000, pero la influenciadora suele tener un nivel de 10.000.

De igual manera, María Fernanda reiteró que esta enfermedad la desarrolló desde que era apenas una niña y sin ninguna causa aparente.

Pese a la grave sintomatología que esta condición podría causar, María Fernanda se mantiene positiva y, aunque a veces le cuesta, sigue trabajando para que más personas se acepten como son | Foto: Instagram @lamafemendez

“La púrpura es una enfermedad que uno crea en cualquier momento. Yo la cree a los 10 años, sin ningún motivo ni explicación, aunque ha medida que pasa el tiempo he ido descubriendo la razón y mi propósito aquí”, aseveró, haciendo referencia a la superación que suele inculcar en su comunidad de seguidores.

Además, Méndez resolvió el interrogante de si los moretones que aparecen por todo su cuerpo le causan dolores y afirmó que el 90 % sí le generan molestias. Y aunque ya se acostumbró de cierta manera, también manifestó que su enfermedad le causa dolor abdominal y en las articulaciones.