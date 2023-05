Reconocidas actrices colombianas, madre e hija, actúan juntas por primera vez en ‘Ana de nadie’

'Ana de nadie', Paola Turbay y Sebastián Carvajal, se ha llevado el primer nivel de audiencia durante sus dos primeros episodios | Foto: canal RCN

‘Ana de nadie’ es una de las telenovelas más vistas en las noches de la televisión colombiana y, además, ha sido todo un respiro para el canal RCN en temas de audiencia. Sin embargo, las sorpresas en esta producción no paran de llegar para sus televidentes, pues verán en la misma escena a dos reconocidas actrices que son familia.

Adriana Romero Henríquez, quien en la historia da vida al personaje de Genoveva, aparecerá en próximos capítulos junto a su madre Judy Henríquez, considerada una de las figuras más icónicas de la televisión nacional.

Otro aspecto para destacar es que el padre de Adriana es Bernardo Romero, el mismo hombre que escribió ‘Señora Isabel’, novela que inspiró el proyecto hoy protagonizado por Paola Turbay.

Por sorpresa, para ambas actrices esta ha sido una experiencia memorable | Foto: Instagram Adriana Romero

En una charla que sostuvo Romero Henríquez con ‘Desenchufados’, espacio de RCN Radio, destacó que esta es la primera vez que se encuentra en un set de grabación y esto ha sido una experiencia magnífica. No obstante, aclaró que ya habían trabajado juntas en obras de teatro.

“Verla a ella actuando, su poder, su talante, su espíritu, sigue siendo una clase y ese amor y cariño que le tienen los colombianos y la gente en general, en toda Latinoamérica, creo que también es un regalo. Desde todo punto de vista ha sido maravilloso”, dijo.

De igual manera, Adriana destacó que ‘Ana de nadie’, para sorpresa suya, resultó ser una producción familiar con la cual se logró reunir a su familia y sentir a su padre más cerca.

“Nos reunió a los cuatro por primera vez en la vida. Mi papá desde otro lugar acompañándonos e iluminándonos, mi papá, Bernardo Romero (quien falleció en el 2005), mi hermana que la escribe, mi mamá, que hace el personaje de Dolores y que originalmente era la señora Isabel y yo ahora siendo Genoveva”, agregó.

Así entonces, los televidentes deberán estar pendiente para presenciar en próximos episodios a madre e hija actuando frente a la misma cámara.

Todo lo que debe saber sobre la telenovela ‘Ana de nadie’

Basada en la telenovela de ‘La señora Isabel’, aquí se narra la historia de Ana (Paola Turbay) y Horacio (Enrique Abello), quienes tienen un matrimonio de 25 años que aparenta ser feliz, pero terminará cambiando la vida de ambos cuando decidan disolverlo.

Así, que aparte de tener que afrontar una separación y las consecuencias que eso conlleva para ella y sus hijos Emma (Ramistelly Herrera), Pedro (Carlos Báez) y Florencia (Ilenia Antonini), también verá que es una gran oportunidad para rehacer su vida, sobre todo, luego de conocer a un joven que la enamorará (Sebastián Carvajal).

Sebastián Carvajal y Paola Turbay confesaron lo que vivieron en una de las escenas pasionales de Ana de Nadie, por cuenta de la incomodidad del escenario. @sebastiancarva/Instagram

“Nunca había celebrado tanto un proyecto. ‘Ana de nadie’ ha sido de los grandes regalos que me ha dado la vida! Gracias a este personaje he podido explorar un sin fin de emociones en donde he gozado como niña montada en una montaña rusa. En este viaje me han acompañado grandes seres humanos y entre todos nos hemos esforzado para elevar el trabajo de cada uno. Tenemos un equipo de lujo que trabaja frente y detrás de cámaras durante largas horas, sin bajar el nivel de inspiración, profesionalismo y creatividad”, expresó en redes sociales Paola Turbay previo al lanzamiento.

Por último, la actriz invitó a que vieran esta producción y, si se sentían identificados, se atreviera a dar una conversación con estos temas tanto en el entorno familiar como con su yo interior. La publicación recibió comentarios por parte de sus seguidores y amigos, felicitándola por su trabajo en ‘Ana de nadie’. El mensaje que más destacó fue el de Alejandra Azcárate, quien escribió en la caja de comentarios: