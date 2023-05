Roy Barreras se confesó con Infobae sobre su salida del Congreso: “Qué alivio”

El presidente del Senado de Colombia, Roy Barreras, saldrá mucho antes de sus estimaciones del Congreso: habló con Infobae y reveló qué le dijo Petro tras la decisión del Consejo de Estado

El gobierno del presidente Gustavo Petro perdió al que se consideraba su mayor aliado en el Congreso de la República: el curtido senador Roy Barreras Montealegre, que se ha dado a conocer desde sus inicios en la política por su supuesto camaleonismo: no por menos ha trasegado en el uribismo, santismo y, desde el 2020, se ha caracterizado por ser ser uno de los principales entusiastas del llamado petrismo.

El todavía presidente del Senado de Colombia concedió una entrevista exclusiva a Infobae Colombia en la que dio pormenores del fallo del Consejo de Estado que le arrebató —por doble militancia al no renunciar al Partido de La U— su curul de la coalición oficialista. El también médico de profesión aseguró, entre otras cosas, que a pesar de las implicaciones que le traerá al Ejecutivo su salida del Legislativo se siente “aliviado”: ¿por qué? Estas son las razones.

— Infobae: Senador, ¿cree que se equivocó al no haber renunciado al Partido de La U, que hoy lo aparta del Congreso de la República?

— Roy Barreras: Yo estoy convencido de que actué correctamente. Primero, debo decir que los fallos de los jueces se respetan y desde la institucionalidad, aunque a uno le parezcan justos. Pero los que no somos abogados tenemos una interpretación más o menos lógica: para tener doble militancia, pues hay que militar en dos partidos. Cuando a usted lo expulsan de un partido porque es disidente, crítico o por la razón que sea, pues obviamente al expulsar ya no tiene militancia en ese partido ni en ninguno, porque yo solo un año después ejercí mi derecho a volver a aspirar.

De manera que, a mi juicio, esa doble militancia no existió. Pero es un caso insólito, un poco inédito. Nunca había ocurrido. Los jueces tienen derecho a hacer sus interpretaciones. El juez constitucional, según dicen mis abogados, a través de alguna tutela, tendrá que determinar si un partido que es una entidad privada, puede hacer un doble castigo a cualquier colombiano: es decir, expulsarlo si no está de acuerdo con una decisión y luego condenarlo a que no pueda volver a aspirar por ningún partido; eso implicaría quitarle los derechos políticos.

— De alguna forma, ¿se siente tranquilo de salir del Congreso en medio del tratamiento para el cáncer al que se está sometiendo?

— Quiero decir que en múltiples entrevistas esta es la primera vez que me he hacen esa pregunta, que agradezco, ya que va al fondo del asunto. En verdad esa ha sido mi sensación. Se lo confieso. Esta madrugada, que terminé con mi deber de aprobar la conciliación del Plan Nacional de Desarrollo, decía “qué alivio”, en la medida en que hay una voz superior (que le habla).

Yo soy hombre creyente. -Esa voz- dice “a ver, señor, usted está trabajando el doble a pesar del cáncer y usted tiene que dedicarse primero a sanar su cuerpo si quiere seguir siendo útil”. De manera que hay un alivio en la medida en que las presiones diarias, seguramente, al menos en las próximas semanas, van a bajar mientras me dedico a terminar mi tratamiento, que como he informado es probable que determine la necesidad de un procedimiento quirúrgico, que igual iba a incapacitarme por lo menos un par de meses. De manera que, entre tanto, se surtirán las tutelas y lo que tenga que ocurrir pero, desde donde estemos, vamos a seguir defendiendo al país. Con eso pueden contar los colombianos.

Así despidieron, con aplausos, a Roy Barreras luego de que lo sacaron del Congreso. Suministrada.

—El artículo 45 de la Ley quinta, de 1992, impediría que Miguel Ángel Pinto lo reemplace en la presidencia del Senado porque, dice la ley, el presidente en ejercicio debería acabar el período. ¿Ahí qué?

—Para eso no hay uno, sino dos vicepresidentes, que precisamente están establecidos para que en las faltas temporales o absolutas del presidente puedan y deban reemplazarlo. El senador Miguel Ángel Pinto ha sido mi compañero en la mesa directiva, es un senador serio, es un senador de origen liberal, que tiene suficiente experiencia para conducir las plenarias.

—Pese a que usted tiene esa buena relación que menciona con Pinto, ¿qué siente que sea él, representante de la casa de César Gaviria, quien lo podría reemplazar en la presidencia de la corporación?

—Yo creo que a las personas hay que buscarlas por sus actuaciones. Mi experiencia en estos meses de la presidencia del Congreso de la República ha sido de una colaboración armónica con el senador Pinto y yo me siento muy tranquilo. Hay que demostrarle al país que sí se puede hacer llamados a la unidad, que los colombianos necesitan soluciones y no polarizaciones, y que sí es posible construir unidad nacional, que es a lo que yo me dedico y me seguiré dedicando.

Senador del partido Liberal, Miguel Ángel Pinto, reemplazaría a Barreras en la presidencia del Senado. (Colprensa).

—Su compañero en el Pacto Histórico, el senador Iván Cepeda, asegura que tras su vacancia se querría frustrar al gobierno de Petro. ¿Esa percepción no es desconocer los fallos de los tribunales del país?

—Las demandas se originan en que hay unos ciudadanos que van y ponen una demanda contra usted o contra mí, o contra el que sea. Esos ciudadanos, que no fueron uno, sino varios, porque hubo decenas de demandas que se acumularon, pues tenían claramente la intención de sacarme del juego político. Porque nosotros hemos defendido y construido la paz de Colombia, porque queremos un país más justo, porque queremos que se hagan reformas sensatas, razonables y hacemos llamados a la unidad nacional, al respeto de la institucionalidad. Y los extremistas, que desafortunadamente los hay, pues no les gusta la sensatez, sino la pugnacidad y atizar las hogueras y pues evidentemente tienen la intención de sacarme del juego. Y yo a ellos los felicito porque tuvieron esta temporal victoria, pero es apenas una batalla: no celebren mucho que hay suficiente convicción y energía para regresar a seguir defendiendo esta patria.

—Entiendo. Pero le reitero, el mensaje que Cepeda le envió ¿no desconoce los fallos que emiten los jueces?

—Esa es una pregunta para el senador Cepeda. Yo lo que he dicho y reitero en esta entrevista, es que respeto los fallos de las Cortes porque así se debe respetar la institucionalidad.

—Perfecto. ¿Y usted ya habló con el presidente Gustavo Petro sobre la decisión del Consejo de Estado en su contra?

—Entre las múltiples llamadas y mensajes de solidaridad que recibí ayer agradezco mucho que, a través de su jefe de Gabinete, Laura Sarabia, me expresaron la solidaridad sobre esta paradoja: los que intentaban sacarme del juego lograron una cosa, que seguramente no habían previsto, y es que una nulidad electoral implica como si nunca hubiese sido elegido. De manera que desaparecen las inhabilidades y eso abre un espectro de posibilidades para seguir sirviendo al país. Sin embargo, mi prioridad es y debe ser, escuchar el llamado de la familia, de mis médicos y decir “Señor, haga un alto en el camino y termine su tratamiento”.

Si Dios quiere sano, me curo y después sigo en mi causa. Yo he dicho que la vida tiene que tener propósito para que valga la pena luchar por ella. Y mi propósito, por supuesto, es que este país sea justo y en paz. Yo sé hacerlo. Muchos colombianos saben hacerlo. Mientras yo tenga energía, vida y capacidad, seguiré trabajando por este país, que es la casa de todos, la casa de mis hijos, de mis nietos, de los hijos de quienes nos escuchan. Tenemos la obligación de seguir trabajando por cada colombiano.

—Senador, y ¿qué tan lastimado saldrá el Gobierno nacional tras su salida, que era el mayor aliado del presidente en el Legislativo? ¿Qué pasará con las reformas que siguen pendientes?

—Yo creo que eso hay que recibirlo con humildad, con sencillez. Nadie es indispensable. Las personas pasan, las instituciones quedan y desde donde uno esté puede servir al país. De manera que, yo le dije ayer a mis compañeros en el Congreso, “gracias por la solidaridad de todos, pero ustedes son la presencia de la democracia y la voz de la unidad nacional y seguirán cumpliendo con el deber como está previsto en la Constitución y en el llamado que yo he hecho siempre de construir soluciones para Colombia”; Colombia necesita soluciones y no polarizaciones.

Roy Barreras y Gustavo Petro: así fue como el presidente de Colombia perdió a su mayor aliado en el Congreso. @RoyBarreras/Twitter

—Si la tutela que usted interpondrá no rinde frutos ¿cómo acompañará al gobierno Petro de ahora en adelante? ¿Aceptará alguna embajada o un puesto en su gobierno, o empezará a pavimentar su camino a la Presidencia?

— Yo creo que esas son especulaciones y ahora uno tiene que llamarlos y escuchar las señales de lo alto, para quienes somos creyentes. Es como cuando un futbolista se lesiona: lo primero que tiene que hacer es sanarse de la lesión o operarse la rodilla o el desgarro muscular antes de saber cuál es el siguiente partido que va a jugar.

—Ya que hace tanta referencia al Plan Nacional de Desarrollo hablemos de los micos. Su salida como senador se da tras la aprobación del proyecto que ha sido criticado hasta por aliados del Gobierno. Katherine Miranda denuncia que uno de los artículos le permitía a Gustavo Petro tener acceso a información privilegiada, ¿este será un caso similar al del DAS?

—Eso no existe. En el Senado de la República, en el en uso de la democracia, se eliminaron algunos artículos. Ese que usted menciona, que es la creación de una agencia de seguridad cibernética, fue negado, de manera que ese riesgo no existe.

—Paloma Valencia y Miguel Polo Polo advierten que, y cito la afirmación de Valencia, que “a escondidas de los senadores se aprobó la expropiación para la reforma rural incluyendo artículos que el Senado había negado”, ¿qué pasó ahí?

— Tampoco es cierto. Lo que se aprobó y es bueno para los campesinos de Colombia y, por lo tanto, para la producción de alimentos, es que si las tierras fértiles colombianas produjeran la comida que somos capaces de producir, no estaríamos importando comida a los precios exorbitantes que no pagan las familias colombianas.

Lo que se aprobó es que el Estado puede comprar y el ciudadano vender, voluntariamente, a precios de avalúo comercial su predio. Si no lo quiere vender nadie va a obligarlo, pero tiene que pagar impuestos al precio justo de ese avalúo. Porque el coeficiente de inequidad de la tierra en Colombia es vergonzoso. Hay millones de hectáreas en manos de terratenientes que además no las ponen a producir alimentos y ese ciudadano terrateniente tendrá que decidir (entre) si pagar impuestos altos, poner la tierra a producir, o la vende para poder dársela a los campesinos, que sí siembran la tierra.

El articulado pasó el debate en Cámara con 120 votos a favor y 12 en contra. Cámara de Representantes (vía Twitter)

—Hablemos de las elecciones regionales de octubre. Usted ha tenido varias discrepancias con el exsenador Gustavo Bolívar. ¿Si él fuera el elegido del Pacto histórico, para competir por la alcaldía de Bogotá, le hará campaña?

—Yo creo que tenemos una responsabilidad desde

za de la Paz, que es nuestro partido, que es escoger a lo largo y ancho del país, incluyendo Bogotá, a los gobernantes que puedan unir a la ciudadanía en favor del propósito de una vida más justa y más digna. Cualquier candidato que una a los ciudadanos, y que no propugnen por la polarización, tendrá el respaldo de la Fuerza de la Paz.

La Fuerza de la Paz, el partido de Roy Barreras, que fue artífice de la victoria presidencial de Petro en Colombia. Colprensa.

—En cuanto a Bogotá, ¿considera que la gestión de la alcaldesa Claudia López le permitirá dejar un sucesor para la capital?

—Yo no creo. Además, está prohibido por la Constitución. Casi todos se vuelan esa norma, pero a lo que (la burgomaestre) tiene que dedicarse es a terminar bien su gobierno y a no generar polémicas.

—A la Coalición de la Centro Esperanza le corresponde la presidencia del Senado en la siguiente legislatura. Suenan nombres como Angélica Lozano e Inti Asprilla, ¿a quién ve para esa dignidad?

—Le corresponde a la coalición de la Alianza Verde Esperanza, que son trece senadores y senadoras. Cualquiera de ellos legítimamente puede aspirar. Es una decisión interna que el Senado tiene que respetar, porque los acuerdos se respetan para mantener la unidad y la concordia.

—Usted hace unos días reconoció que el mayor defecto del presidente Petro es su impuntualidad, ¿en qué otras cosas cree que el mandatario se ha descachado?

—No me ponga a sumarme a las voces críticas. Suficiente gente atiza hogueras en lugar de llamar la unidad nacional.

—Precisamente, usted que es uno de los mayores escuderos de este Gobierno ¿no ve aspectos a mejorar?

—Yo creo que cualquier presidente de República, cualquier presidente del Congreso, tiene el deber constitucional de llamar a la unidad nacional y construir puentes y diálogos. Colombia no merece más polarización, ni más inseguridad, ni más violencia, ni más conflictos.

—Éxitos con su tratamiento, senador.