Corridas de toros y peleas de gallos no se prohibirán: Cámara de Representantes hundió el proyecto

La senadora Padilla acudirá a la figura de apelación legislativa, que permite la revisión del proyecto, cuando, según prevé la norma, se considere que su discusión o votación no fue adecuada. EFE/Ernesto Guzmán

En la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes se hundió, en tercer debate, el proyecto de ley que buscaba prohibir las corridas de toros, peleas de gallos y corralejas en Colombia. Con 11 votos a favor y 9 en contra, se aprobó la petición de archivarlo que hizo la representante Ana Rogelia Monsalve, que argumentó, entre otras cosas, que el proyecto tenía problemas estructurales. También se sostuvo que no se contemplan soluciones para toreros, ganaderos y las familias que trabajan en el campo.

La autora del proyecto, la senadora de la Alianza Verde, Andrea Padilla, dijo que “no vamos a renunciar a la lucha por defender a los animales. Los animales nos necesitan más unidos que nunca, por ellos esta y mil batallas”. También anunció que se acogerá la figura de apelación legislativa, que permite la revisión del proyecto, cuando, según prevé la norma, se considere que su discusión o votación no fue adecuada. Vale señalar que siete de los representantes que debían votar no se presentaron.

“Cuando dejemos de defender estas prácticas, entonces podremos ocuparnos de lo importante, que es atender la vida digna y las oportunidades de estos ciudadanos que, simplemente, decimos que viven en las regiones y en la Colombia profunda, como si tuvieran que conformarse con cualquier cosa”, añadió la senadora.

El representante a la Cámara del partido Liberal, Juan Carlos Losada lamentó que esta sea “la segunda vez que este Congreso supuestamente progresista y del gobierno del cambio permite que se hunda este proyecto”.

“El compromiso del gobierno Petro en esta materia ha sido nulo, permitieron que se hundieran proyectos en Senado y Cámara. En el Plan Nacional de Desarrollo tampoco permitieron incluir un artículo para favorecer a los animales, estamos desilusionados”, añadió el representante Losada.

La representante Monsalve, que solicitó el archivo del proyecto, expuso en redes sus argumentos para hundir la prohibición de las corridas de toros, peleas de gallos y corralejas. Uno de sus argumentos es que, así como ni la libertad ni la cultura son derechos absolutos, el deber de protección animal tampoco lo es:

“Ni la libertad ni la cultura son derechos absolutos, pero el deber de protección animal tampoco es absoluto. La tauromaquia es considerada una expresión artística y cultural por la Corte Constitucional, lo que significa que hay que equilibrar la protección del el medio ambiente y el respeto por la tradición”.

También dijo que el proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros “no ha recogido las opiniones de las regiones, ignorándolas de forma arbitraria”, advirtiendo, además, que no existe “un estudio de impacto fiscal en este proyecto de ley, que le garantice el sustento a las miles de familias que dependen de estas actividades”.

“Comprendimos que es un proyecto que da la espalda a los territorios, son muchas las familias que viven de las actividades taurinas, gallísticas, caballistas y de corralejas. Nadie las tuvo en cuenta y eso hubiera generado una afectación muy grande”, también dijo la representante Monsalve.

La sesión de este martes primero de noviembre en la Cámara de Representantes terminó en rechifla tras el hundimiento del proyecto.

Es importante recordar que el 13 de abril, el representante Losada había advertido que el proyecto que buscaba la prohibición de las corridas de toros, peleas de gallos y corralejas en el país se podría hundir en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, como finalmente ocurrió. La advertencia de Losada tenía que ver con que el proyecto había recibido tres conceptos negativos del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Cultura.

En estos desde el Ministerio de Hacienda advierten que no se cuentan con los recursos para ejecutar la ley; desde el de Cultura se señaló que no se tiene presupuestado “realizar la caracterización de quienes se dedican a los espectáculos con animales”; y desde el de Trabajo señalan que se debe estudiar el impacto económico que tendrá dicha medida.

Por su parte, la senadora Padilla había señalado 10 mentiras que circulaban alrededor del proyecto, refutándolas en Twitter.

Estas 10 mentiras recurrentes son: No se pueden prohibir manifestaciones culturales, las corridas de toros no pueden prohibirse, la prohibición “deroga las declaratorias de la Feria de Manizales”, le quitarán los animales a los dueños, solo la Fiscalía puede determinar nuevos delitos, la dependencia de hospitales de las donaciones de Cormanizales (Plaza de Toros) —que dicen aportó 207 millones de pesos, cuando, según la seandora, fueron realmente 35 millones—, miles de personas se quedarán sin sustento económico; también señaló que los conceptos negativos del Ministerio de Hacienda y de Cultura no tienen sustento.