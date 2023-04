Estas son las celebridades de origen colombiano que también triunfan en Hollywood

Celebridades de origen colombiano que destacan en las diferentes producciones de Hollywood, además de Sofía Vergara.

Sin lugar a duda, escuchar hablar de Sofía Vergara lleva a los colombianos a pensar en qué otras celebridades han logrado escalar en la industria del cine y la televisión en los Estados Unidos. Y es que la barranquillera ha posicionado su nombre y el del país en lo más alto, a tal punto que al igual que Shakira, hoy en día tiene su propia estrella en el paseo de la fama.

En Infobae Colombia nos pusimos en la tarea de buscar a aquellas que han destacado en diferentes escenarios, encontrando a personalidades de la talla de Sofía Carson, quien destaca por sus diferentes apariciones en películas de Disney y ha logrado catapultar su carrera musical. En entrevista con Roberto Cardona de Los40 principales, la joven contó que creció de una manera “bicultural, entre Colombia y Estados Unidos”.

“Crecí bicultural, viajando mucho a Colombia. Viajo una o dos veces al año, mi familia está allá, mis abuelos, mis primos, así que tengo parte de mi corazón en Colombia”, fue lo que dijo la actriz en medio de su entrevista.

Por otra parte, Carson ha destacado a lo largo de su carrera como embajadora de buena voluntad para la UNICEF y la Fundación Cultural Latin Grammy. Sus apariciones en producciones cinematográficas y televisivas destacan Descendientes en sus tres producciones, Pretty Little Liars: The Perfeccionist y la serie de Disney Channel Austin & Ally.

Sofia Carson y Sebastian Yatra posan juntos en la alfombra roja en su llegada a los Premios Óscar 94th Academy Awards en Hollywood. REUTERS/Mike Blake

En este listado también pueden encontrar a Diane Guerrero, recordara por su participación en la serie Orange is the new black y como la voz de Isabella Madrigal en la película inspirada en las tradiciones culturales de Colombia, Encanto. La actriz de origen colombiano confesó en una ocasión la penosa situación por la que atravesó su familia cuando sus padres fueron deportados al país y debió quedarse sola en los Estados Unidos, con apenas 14 años.

Recientemente, se conoció que, Guerrero será la encargada de prestar su voz en el pódcast ‘Adelita: Changing the key’ en el que trabajó de la mano con la escritora Ligiah Villalobos. También formó parte de la serie Doom Patrol, que estrenó a finales de 2022 su cuarta temporada en la plataforma de streaming HBO Max.

Diane Guerrero durante la 94 entrega de los Premios Óscar de la Academia. REUTERS/Mike Blake TPX IMAGES OF THE DAY

Otra de las colombianas que ha destacado en la televisión norteamericana y producciones para plataformas como Netflix es Isabella Gómez. Según confesó la actriz, nació en Medellín y a la edad de 10 años decidió irse a vivir con su familia a Estados Unidos para cumplir su sueño de dedicarse a la interpretación. Su carrera comenzó en su país a los cinco años y en 2015, luego de haber permanecido y cursar sus estudios en la Florida, emprendió camino hacia Los Ángeles, California, para encaminarse definitivamente en la actuación.

Su primera aparición la tuvo en la serie Modern Family, en un pequeño papel, misma serie que hizo famosa a Sofía Vergara. En 2017, comenzó a trabajar en la serie para Netflix ‘Un día a la vez’, lo que consolidó su carrera actoral. Para 2022, Isabella Gómez protagonizó la película Royal Rendezvous, que se estrenó a comienzos de 2023.

Isabella Gomez attends the premiere for the film "Encanto" at El Capitan Theatre in Los Angeles, California, U.S., November 3, 2021. REUTERS/Ringo Chiu

Y cierra este ramillete de celebridades, la cantante Karly Marina Loaiza, mejor conocida como Kali Uchis, que en 2020 mientras el planeta entero atravesaba por una pandemia que obligó a millones a encerrarse en sus casas para evitar incrementar los contagios, sorprendió a otros tantos a través de TikTok con su canción Telepatía.

La cantante nació en Virginia, Estados Unidos, de padres colombianos encontró en sus raíces latinas la posibilidad de mostrar lo que vivió en su infancia al viajar entre el país norteamericano y Pereira, la tierra de sus ancestros. En sus múltiples intentos de hacerse escuchar, fue en 2014 cuando encontró ese factor diferenciador en su música con el lanzamiento de Know What I Want.

Kali Uchis, cantante de origen colombiano que ha destacado con su impecable carrera en la industria musical.

Ha colaborado con Snoop Dog, Juanes, Gorillaz, entre otros, pero su salto a la fama se produjo con Telepatía y desde ese momento no ha parado de producir música para sus seguidores. En 2023 la cantante formó parte del cartel principal de Coachella y su presentación en Colombia en el Estéreo Picnic por poco no logra ver la luz, debido a una crisis por la que atravesó a su llegada al país.