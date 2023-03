Luisa Fernanda W reveló detalles del estado de salud de su hijo menor: “Uno nunca está preparado para estas cosas”

Luisa Feranda W cuenta como va la salud de su hijo. @luisafernandaw/Instagram

Luisa Fernanda W es una de las influenciadoras más reconocidas del país, solo en Instagram es seguida por más de 18 millones de usuarios, quienes están atentos a cualquier novedad sobre su vida personal.

Su faceta como madre no es ajena a esta realidad, junto a su pareja, el cantante Pipe Bueno, ha compartido por las redes algunos aspectos del reto de ser padres. Entre los que se encuentra la salud de Máximo y Dominic, sus dos hijos.

El 21 de marzo, la empresaria contó a sus seguidores que la salud de Dominic, de tan solo cinco meses, se complicó y debió llevarlo de urgencias a la clínica, la causa fueron los cambios de clima que se vienen presentando en Bogotá, que han hecho que el pequeño padezca de una infección respiratoria.

“Ustedes dirán: ‘¿por qué esta cara?’. Ando por aquí en urgencias con Domenic porque le dio una tos tenaz. Gracias a Dios, en este momento está muy bien el niño. Respondió superbién a los medicamentos”, narró a sus seguidores.

Los comentarios no tardaron en aparecer y varios de sus seguidores le recomendaron que hiciera uso responsable del tapabocas si se encontraba en un centro de salud, además, algunos alabaron la buena labor de madre que ejecuta con sus dos hijos: “pobrecito, que se mejore pronto”; “pronta recuperación para el bebé”; “tranquila que esa es una cara de mamá preocupada, responsable y entregada por sus hijos”, fueron algunas de las reacciones.

El 24 de marzo, Luisa Fernanda narró que el menor ya se encuentra mucho mejor, al parecer la tos fue provocada por un resfriado común, causada por el Rhinovirus, una noticia satisfactoria, ya que los médicos descartaron la presencia de infecciones más peligrosas.

“Le dio una tos fuertesita, pues gracias a Dios le hicieron los exámenes del panel viral y los cuatro virus más peligrosos, pues no los tiene. O sea, los exámenes le salieron negativos, gracias a Dios, pero si tiene el virus normal de la gripa”, narró en sus redes sociales.

Luisa Fernanda W, Pipe Bueno, Máximo y Domenic disfrutan del cumpleaños del cantante de música popular en Cartagena. @luisafernandaw/Instagram.

Aunque se trata de una situación que reclama atención médica, no implica riesgos para el bienestar del infante, siempre y cuando estas infecciones sean atendidas apropiadamente por el personal médico y sanitario. Sobre este aspecto la influenciadora dijo, “Se llama, creo, que rhinovirus, algo así, que es un virus muy común, pero cuál es la situación, que le generó mucho moquito, entonces ahora le están haciendo terapia y todo eso, por eso ahora estamos aquí”.

La paisa reiteró sus llamados para que estar muy alerta de la salud de los niños, pues durante los picos respiratorios es usual el contagio, pero no todos los infantes reaccionan de la misma forma.

“Uno ver a los niños tan chiquitos y en esas, por ejemplo Máximo, a mí no se me ha enfermado, todos los niños son superdiferentes, Máximo, pues le da una gripa así normal, pero gracias a Dios no se me ha enfermado, como para tenerlo en urgencias como a Dominic”, contó la empresaria.

Al final de su mensaje, habló de como los padres nunca están completamente preparados para este tipo de escenarios, y contó que todos en su hogar presentaron síntomas, pero por su tierna edad el más vulnerable fue Dominic.