Usuario intentó trepar un vidrio para colarse en Transmilenio y lo rompió

La multa por evadir el pago de la tarifa es de $266.667 pesos. Créditos: Colprensa - Álvaro Tavera

Son múltiples las campañas y estrategias implementadas por el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá para concientizar a los usuarios frente al pago de la tarifa para ingresar a Transmilenio, desde la instalación de puertas anticolados, hasta la multa tipo 2 que sanciona a aquellas personas evasoras de la tarifa en el sistema; sin embargo, los colados siguen presentes y generan más de 8 mil millones en pérdidas a la semana.

Un caso insólito se presentó en el Portal de Usme, cuando un hombre intentó trepar uno de los vidrios que separa la zona de pago del lugar en el que paran los articulados del sistema, para con ello evadir la tarifa del servicio troncal que se encuentra en $2.950 pesos; sin embargo, el cristal no soporto el peso de esta persona y se rompió, suceso que llamó la atención de los demás usuarios y de los miembros de la Policía Nacional que se encontraban allí.

De esta forma y antes de que el hombre pudiera huir de la escena, los uniformados lo interceptaron para que respondiera por sus actos. Ahora, deberá pagar el valor total del vidrio roto, además de la multa tipo 2 por evadir el pago de la tarifa en el sistema, la cual se estipula en $266.667 pesos, en cualquiera de sus modalidades.

El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana establece las normas de comportamiento para usar Transmilenio, allí se estipulan el tipo de multas que puede recibir un usuario, siendo de tipo 1 el ingresar o salir de las estaciones del sistema por lugares indebidos, aquellas personas que realicen este tipo de actos deberán pagar un valor de $133.333 pesos.

Quejas por las puertas anticolados

Las puertas anticolados es una implementación por parte del sistema para buscar reducir el número de personas que utilizan Transmilenio diariamente sin pagar el valor de la tarifa, este proyecto tuvo un valor mayor de 52 mil millones de pesos, lo que incluye el suministro de las puertas, su instalación y mantenimiento durante dos años.

Sin embargo, son varias las personas que se han quejado por su utilidad, no solo frente al permitir o no acceder a las estaciones a quienes intentan colarse en el sistema, sino que en varias ocasiones estas no abren para que los usuarios que sí han pagado su pasaje puedan ingresar a los articulados.

Este problema fue expuesto por el edil de Bogotá Hernando Franco, quien cuestionó la funcionalidad de estas puertas, además de afirmar de manera sarcástica que su instalación marcaba un hito en la historia del transporte en la capital del país.

“Las puertas ‘anticolados’ funcionan tan bien, que nadie se puede subir ni bajar de TransMilenio. Otro hito en la historia del transporte en Bogotá”, fue el trino del edil Franco.

Las puertas fueron implementadas para evitar que los usuarios ingresen por lugares indebidos al sistema, ya que la evasión del pago de la tarifa le causa a Transmilenio pérdidas semanales de entre 8 mil y 11 mil millones de pesos, siendo las estaciones de la troncal de la Avenida Caracas y la Carrera décima, las que más presentan casos de colados.

Esta acción no se ha podido evitar con la instalación de las puertas anticolados, ya que cuando estas se estaban presentado al público por parte del gerente de Transmilenio, Óscar Santiago Cely, un hombre quedó registrado en la transmisión de Noticias RCN, cuando intentaba colarse en una estación, a pesar de que la puerta inicialmente no abrió este hombre utilizó la fuerza para acceder a ella y lograr su cometido.

En total se instalaron 693 puertas automáticas, de las cuales varias presentan fallas como la expuesta por el edil, o fueron dañadas por personas que intentaban colarse al sistema.