Natalia Fuentes, la guionista bogotana que triunfa en el cine internacional

La guionista bogotana habló sobre su experiencia en Estados Unidos

Natalia Fuentes es una joven de 22 años, nacida en Bogotá, Colombia, que tras su graduación en 2018 decidió mudarse a Estados Unidos. Desde hace cuatro años y medio ha venido construyendo su carrera. La productora cinematográfica comenzó viviendo en el estado de Georgia, pero en enero de 2023 y tras mucho soñarlo, se mudó a la ciudad que nunca duerme, Nueva York.

Su viaje a Norteamérica se dio tras el esfuerzo y sacrificio que ella trabajó, pues según lo cuenta enorgullecida, se ganó una beca para estudiar Escritura Dramática, que tenía como opción, tipo especialización la Escritura Creativa, en el Savannah College of Arts and Design (SCAD), universidad de artes situada en la ciudad de Savannah.

A la bogotana le gusta decir de manera jocosa que es una mezcla entre “la costumbre del interior y la frescura y calentura costeña”, siendo su madre del pequeño pueblo ubicado en Cachipay, Cundinamarca, y su padre del área costera de Colombia, Barranquilla.

A pesar de que Fuentes nació en un núcleo familiar de padres médicos, mediante una entrevista que sostuvo con Semana, comentó que sus intereses nunca estuvieron ligados a la salud, medicina o ciencia, sino todo lo contrario, que desde muy temprana edad siempre sintió gran pasión y anhelo por el mundo de las artes.

'El canto de los coquis' es un cortometraje hecho por fuentes que se puede ver mediante Amazon / Amazon

Seguido esto añadió: “Mi papá me obligaba a leer libros – muy grandes – de las guerras mundiales y yo solo tenía 12 años, las profesoras se preguntaban, ¿esta niña qué?”, respondió la productora cinematográfica en conversación con el medio de comunicación antes citado y que hoy por hoy, gracias a esas pautas recibidas en su hogar, se enamoró profundamente de las letras.

“Mi papá ha sido una ayuda enorme con los pagos de mi universidad, pero no lo habría podido hacer sin una beca que me dieron cuando apliqué. Me dieron casi mitad de la matrícula con una beca de talento que solo se le dio a otros dos o tres estudiantes internacionales”.

Natalia confesó que durante sus vivencias y durante el tiempo que lleva en Estados Unidos ha aprendido a escribir todo tipo de guiones, desde screenplays para la pantalla grande como para la chica y agregó que hasta en libretos para obras de teatro tuvo que adentrarse para aprender lo que hoy sabe.

En la actualidad, la bogotana labora como asistente de producción y desarrollo cinematográfico en Jax Media una productora de cine y televisión que ha hecho famosos y aclamados shows como la Muñeca Rusa y Emily en París reproducidos en la gran plataforma virtual Netflix y Fire Island: Orgullo y seducción de Hulu, entre algunos de los más importantes.

El mundo de las artes siempre ha sido el futuro de Fuentes, según contó mediante entrevista en medio colombiano / Youtube

Para la guionista de El Canto de los Coquis, cortometraje que ha tenido reconocimientos como, el Multidimension Independent Film Festival y el Frida Film Festival, los sueños se empiezan a construir desde que se está en la infancia y la adolescencia.

Como en una de las escenas que suele plasmar en sus libretos el detalle de cuando empezó a construir su sueño de salir de Colombia y estudiar en el exterior para convertirse en guionista y ficcionista, aseguró que: “Me tocó pelearla mucho en mi último año de colegio. Recuerdo que puse como una noticia en la puerta de mi armario para que cada día que lo abriera leyera: No importa lo que el universo quiera, yo voy a ir a Estados Unidos a hacer mi carrera. Yo todos los días veía esa noticia y me vestía y me ponía mi uniforme del colegio”.