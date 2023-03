Desmienten concierto de Paul McCartney en Bogotá: “Es falso”

El responsable de agendar los conciertos de Paul McCartney a nivel mundial desmintió la información de la Secretaría de Cultura de Bogotá.

La secretaria de Cultura de la Alcaldía de Bogotá, Catalina Valencia, anunció en la mañana del viernes 17 de marzo, cuál sería la agenda cultural del la capital del país en 2023, en una transmisión en vivo del programa Bogotá Capital. Adicionalmente, la funcionaria reveló la realización de dos eventos que si bien no estaban en la agenda, eran un hecho. Entre ellos destacó el anuncio de un concierto de Paul McCartney en Bogotá, en el que sería el regreso del exbeatle luego de su presentación en el estadio El Campín en 2012, y tras cancelar un show que tenía pactado en el 2017 en Medellín. De igual manera, Valencia informó que Ocesa sería la empresa responsable de traerlo.

Te puede interesar: Diomedes Díaz le regaló 10 mil dólares a Rafael Santos por su graduación: ¿qué hizo con el dinero?

Sin embargo, y a pesar del furor inicial, parece que la certeza alrededor de la llegada de McCartney no es tan absoluta como se mostró desde la secretaría. De acuerdo con W Radio, Ocesa negó ser el encargado de traer al cantante y compositor para esta ocasión, ante lo cual la secretaria de Cultura declaró que otro promotor de eventos se encargaría de poner en marcha el espectáculo. Cuando se le intentó consultar sobre el nombre de la empresa responsable, optó por limitarse a decir que este promotor haría el anuncio pertinente relacionado con las fechas, el lugar y los precios “en un futuro cercano”.

La emisora se puso en contacto con Barry Marshall, responsable de agendar los conciertos de Paul McCartney a nivel mundial, que se encargó de desmentir la información proporcionada por la Secretaría de Cultura en la mañana del viernes. Marshall aseguró que hasta ahora nadie se ha comunicado con él desde Colombia para negociar un concierto en Bogotá para 2023, mostrándose sorprendido por las declaraciones de la funcionaria.

Te puede interesar: Bad Bunny es el artista con más nominaciones de los Latin American Music Awards

Última vez de Paul McCartney en Bogotá

A pesar de la cancelación del concierto de 2017 en Medellín debido a la baja venta de boletería (lo que en parte se relacionó con la programación del concierto de U2 en Bogotá por las mismas fechas), lo cierto es que el exintegrante de The Beatles tuvo y dejó un muy buen recuerdo tras su paso por Bogotá en 2012. En esa ocasión, Macca aterrizó en suelo colombiano en el marco de su gira mundial On The Run, que incluyó presentaciones en Uruguay, Paraguay y Colombia durante ese año.

Te puede interesar: Carmen Villalobos reveló porqué desapareció de las redes sociales

30 mil espectadores colmaron la capacidad del estadio El Campín en cuestión de horas, cuando estas se pusieron a la venta. El suceso de tener a uno de los beatles sobrevivientes (el otro es Ringo Starr) en el país fue tan mediático que la Alcaldía de Bogotá, entonces a cargo de Gustavo Petro, decidió transmitir parte del concierto en vivo a través de Canal Capital. A esa alianza también se sumó Radio Nacional, que hizo lo propio para los rincones más distantes de Colombia.

McCartney tocó éxitos de toda su carrera, incluyendo temas de The Beatles, Wings y de su carrera en solitario. Una de las incorporaciones más sorprendentes a su repertorio para la ocasión fue la del tema Hope Of Deliverance, sencillo de su álbum Off The Ground de 1993, que alcanzó bastante rotación en su día en la radio colombiana. Aunque no es una canción que toque muy seguido en sus presentaciones, McCartney supo de la popularidad de este tema entre el público y lo interpretó especialmente para la ocasión.