Famosa actriz colombiana vivió en la indigencia y contó su experiencia

Junto a su mascota, dormía en las calles de México / Instagram

María Camila Zárate Mahecha es una actriz bogotana nacida el 11 de julio de 1987. Reconocida por su nombre artístico Camila Zárate, inició su carrera a muy corta edad, formándose en las escuelas de Los Monachos de la actriz de teatro y televisión colombiana, María Angélica Mallarino y luego en la famosa escuela de teatro musical Misi.

Durante su trayectoria actoral ha sido destacada principalmente por protagonizar las telenovelas El penúltimo beso con su papel de Noelia Fernández Santamaría entre 2008 y 2009. También generó posicionamiento en el mundo del entretenimiento tras su participación en las aclamadas producciones de la pantalla chica Chepe Fortuna (2010-2011), Rafael Orozco, el ídolo (2012-2013), Dulce amor (2015-2016) y El Cartel de los Sapos (2021) entre las más populares.

A los 16 años empezó a desempeñarse como locutora en las principales y más escuchadas emisoras de radio en Colombia tales como Los 40 principales, La Mega y W Radio, luego incursionó como presentadora y conductora oficial de segmentos como el Cuaderno de Canal 13, Mucha Música y Nickneim zona del canal CityTv, programa que se emitía en su momento en vivo y en directo, incluso logró interpretar un importante papel en Popland, una producción de Sony Pictures televisión con la obtuvo renombre internacional.

En un espacio tipo 'cambuche' descansaba la actriz / Instagram

Zárate decidió viajar a México para darse un tiempo de descanso y fuera de las pantallas, cambiando radicalmente su estilo de vida. Lo que quería la artista en ese momento era vivir otro tipo de experiencias.

No obstante, en medio de la fama adquirida por su buen desempeño artístico, decidió dejar atrás su carrera, dándole un rumbo totalmente distinto a lo que ya conocía. Según fuentes, la actriz sintió que no tenía claridad de lo que quería hacer y quiso probarse a sí misma para vivir una experiencia con la idea de enriquecerse espiritualmente, ya que deseaba vivir la vida desde otros puntos de vista.

En México comenzó a ganarse la vida haciendo malabares en los semáforos, para economizar dormía en las calles junto a su perro y fabricaba artesanías para ganarse algo extra, todo esto con el fin de poder conseguir sustento para comprar alimentos solamente, pues vivía en la calle.

En una entrevista que la bogotana le concedió al canal de Youtube It Gets Better Colombia reveló que justo en el momento en el que se fue, tenía una carrera prometedora, pero que esto no la llenó, por lo que vendió sus objetos personales y emprendió un nuevo rumbo.

“Debido a que soy actriz, he sufrido un poco de bullying. La gente pordebajea mucho el hecho de ser actor, tal vez, porque somos artistas o unos incomprendidos, unos bohemios que para los ojos de los demás no podemos hacer otras cosas”, afirmó ante el medio digital.

La actriz colombiana contó su vivencia tras dejar su carrera actoral de lado / Instagram

Durante esa búsqueda y exploración de nuevas emociones y aprendizajes, Zárate también padeció momentos difíciles y hasta se rumora que pensó que no podría salir de ellos. Sin embargo, a la hora de la toma decisiva, logró envalentonarse para no rendirse ante las adversidades, en sus propias palabras comentó: “Siento que uno se para, uno tiene manos, un corazón, uno tiene valentía y sea lo que sea lo que usted está viviendo, siempre sale el sol”, afirmó durante la entrevista.

La artista de 35 años expresó que a pesar de los momentos difíciles vividos en México, hay que confiar en el universo y la vida para que todo resulte bien.

“Yo no tuve qué comer, yo tomé una decisión difícil”, en su paso por México la actriz compartió publicaciones junto a su mascota mientras, exploraban varios lugares con pocos recursos económicos y hacían nuevos amigos.