La Fiscalía ya empezó las investigaciones a Nicolás Petro: estas son las pruebas que ha recogido

El hijo del mandatario es acusado de recibir dinero ilegalmente para la campaña presidencial de su padre. Foto: Colprensa

Investigadores de la Fiscalía General de la Nación llegaron hasta el edificio donde el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, vivía con su exesposa Day Vásquez. De allí se habrían llevado la minuta de los guardas y registros de las cámaras de seguridad.

En la minuta, de acuerdo a información difundida por la revista Semana, habría quedado registrado el ingreso de Gabriel Hilsaca —hijo de Alfonso El Turco Hilsaca—, uno de los que supuestamente le daba dinero a Nicolás Petro para la campaña de su padre, aunque finalmente ese dinero nunca llegó a su destino, según lo aseguró Vásquez en una entrevista para ese medio.

“Nosotros nos reunimos inicialmente con el hijo del Turco, él se llama Gabriel. Nos reunimos en Cartagena con él, solamente estaba el hijo de este señor. Tuvimos un desayuno, fue parecido a lo de Santander Lopesierra. Fue algo más social que político u otra cosa. Básicamente, fue hablar, o sea normal, una conversación normal”, le dijo la exesposa de Petro Burgos a Semana.

Ella dijo no recordar con exactitud el lugar de la reunión, pero afirmó que fue en una casa y que fue durante una mañana, porque se dio en medio de un desayuno. “Él vino al apartamento donde nosotros estábamos viviendo; de hecho, yo tengo el registro del día en que el señor fue. Tengo el registro de la portería del edificio. Claro, se registró como Gabriel Acosta, que es su segundo apellido”, detalló.

La publicación asegura además que en la mencionada minuta aparece, en efecto, el nombre de Gabriel Acosta visitando a las 9:48 de la mañana del 18 de mayo de 2022 el apartamento 1201, donde vivía el hijo del mandatario nacional con su exesposa.

“El hijo llevó la plata ese día. Él llevó 200 millones de pesos. Yo no estaba, cuando llegué, él iba saliendo, ni siquiera me lo crucé, porque Nicolás me pregunta: ‘¿Lo saludaste?’. Yo le contesté: ‘No lo saludé porque no me lo crucé’, acaba de salir. Seguramente se fue en el otro ascensor y no nos cruzamos”, aseguró la mujer al medio mencionado.

Posteriormente, narró que: “Él me dio la plata y yo le dije: ‘¿Esto qué es?’. Él me dijo: ‘Lo acaban de traer’. Yo le dije: ‘Bueno, guárdala’ y él la cogió y la guardó. Pero me dio la plata como para que yo supiera que la habían entregado”. Ese dinero, según lo dijo la misma mujer, terminó en una caja fuerte que tenían en su vivienda. Vale aclarar que contra Gabriel Hilsaca no pesa ninguna investigación o condena al respecto.

Por su parte, el empresario Alfonso El Turco Hilsaca presentó una denuncia penal por injuria y calumnia en contra de Day Vásquez por lo comentado en su entrevista con Semana. “En ningún momento he realizado financiación de campañas electorales a la Presidencia ni de otra naturaleza al hoy presidente Gustavo Petro Urrego; como tampoco es correcto que haya entregado tales sumas de dinero a Nicolás Petro por conducto de terceros”, dice en el documento radicado ante la Fiscalía.

Quién es ‘El Turco’ Hilsaca

Alfonso Hilsaca Eljaude es conocido en la costa Atlántica como una de las piezas clave para el desarrollo del alumbrado público de la región, principalmente en Cartagena. El Turco, como también es conocido, ha construido su fortuna mediante diferentes contratos para el desarrollo de obras relacionadas con el campo energético; sin embargo, también ha estado vinculado con varias investigaciones.

Las autoridades aún siguen realizando el seguimiento respectivo del caso en contra de Hilsaca, quien es señalado por presuntamente participar en dos delitos, destacando el concierto para delinquir y homicidio en contra de Adalberto Romero Puerta y Edinson Ovallos Angarita.

De igual forma, El Turco presuntamente aportó una importante suma de dinero al grupo delincuencial Los Rastrojos, no obstante, aún se espera el desarrollo del juicio en su contra. Las autoridades han explicado que uno de los testigos vinculados en la investigación contra el señalado fue asesinado hace algunos años, hecho que ha generado confusión en medio de proceso legal.

Este personaje negó cualquier vínculo con el hijo del presidente Petro, mientras espera que avance la investigación, la cual fue ordenada por el mismo mandatario.