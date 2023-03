Carmen Villalobos dejó locos a sus seguidores con sensual baile

La actriz Carmen Villalobos compartió un video donde dejó ver su encanto con los pasos de la canción 'TQG' de Shakira y Karol G. Crédito: @cvillaloboss / TikTok

El éxito de la canción ‘TQG’ de Shakira y Karol G ha llevado a que los pasos de baile del video oficial se vuelvan virales en redes sociales, y es que las cantantes colombianas llevaron su canción a un nivel global. Por supuesto, todos quieren hacer parte de lo viral que se ha vuelto la canción; incluso, la conocida actriz Carmen Villalobos que publicó un video con los pasos de la canción.

Te puede interesar: Karol G reveló que rechazó una colaboración con Shakira mucho antes de que saliera “TQG”

Carmen cuenta con más de 14.7 millones de seguidores en su cuenta de TikTok @cvillaloboss, y fue por medio de esa plataforma en la que compartió un video en el que se ve siguiendo los pasos de baile de ‘TQG’.

Shakira y Karol G llevaron 'TQG' a un nivel global, donde todos quieren hacer parte de lo viral que se ha vuelto la canción, incluso, la conocida actriz Carmen Villalobos publicó un video con los pasos de la canción. @cvillaloboss / Instagram

“Celebrando que #tqg esta de numero 1 con mis dos colombianas Favoritas 😻 REINAS LAS ADMIRO @Karol G @Shakira 😻❤️🔥 #tqgkarolgyshakira #tqgtrend #foryou #fyp”, fue el mensaje con el que Villalobos acompañó el video que cuenta con más de 930 mil me gusta.

Te puede interesar: Karol G reveló cuál fue la primera canción que escribió: tenía 8 años

Pero no es la primera vez que Carmen comparte un video mostrando sus dotes artísticos, pues a principios de 2023, publicó uno en el que se unió a la tendencia que generó la colaboración entre Shakira y el productor argentino Bizzarap.

La actriz Carmen Villalobos se unió a la tendencia de la colaboración entre Shakira y Bizarrap. Crédito: @cvillaloboss / TikTok

Carmen y su nueva pareja

Luego de su separación con el actor Sebastián Caicedo, Carmen decidió volver a darle una oportunidad con al amor, esta vez, con el presentador venezolano Frederik Oldenburg.

Te puede interesar: Karol G dice que la colaboración entre Shakira y Bizarrap retrasó el lanzamiento de su álbum

Así lo dio a conocer en unas fotos que compartió en su cuenta de Instagram @cvillaloboss, en la que se vio muy entretenida y enamorada de Frederik, a quien llevó a conocer diferentes partes de Colombia.

En la publicación, Carmen comentó que se encontraban en Cartagena de vacaciones mientras celebraban el cumpleaños del presentador Oldenburg. Aunque no dio detalles de su relación, sí afirmó sentirse muy feliz y enamorada.

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg de visita en Cartagena. Foto: Instagram @ cvillaloboss

“¡Hoy es el día más importante desde que empezamos a ser novios! ¿Cómo se dió todo? Esa historia solo tú y yo la sabemos. Aquí algunas fotos de todos esos momentos únicos: ¿Sorpresivo e inesperado? ¡Sí! Pero totalmente increíble y maravilloso. ¡Hoy mi mayor deseo es que sigas pasando un súper cumpleaños, sigas siendo ese ser auténtico y que siempre me contagies con tu dulzura y risa. Te amo”.

La confirmación de la relación se dio luego de varios meses de rumores de que Villalobos y Oldenburg estaban en contacto y tenían algo más que una amistad. La pareja también dio indicios de la relación a través de mensajes que compartieron por redes sociales, los cuales, pusieron a especular a muchas personas sobre la posible relación.

Entonces con la publicación el dos de febrero de 2023, Carmen Villalobos confirmó a todas voces que se encontraba en una relación con el presentador y periodista deportivo Frederik Oldenburg. A las fotos compartidas en Instagram, le bastaron solo diez minutos para alcanzar más de 300 mil me gusta, y en la que los familiares, amigos y seguidores no dudaron en felicitar a la pareja que se ve muy enamorada y llena de felicidad.

Un posible embarazo

Un intenso debate en Instagram se dio luego de una publicación en la que se ve a Frederik Oldenburg con su mano en el abdomen de Carmen, por lo que sus seguidores comenzaron a especular sobre un posible embarazo de la actriz.

Carmen Villalobos dedicó mensaje a Frederik Oldenburg y seguidores hablan de embarazo, y otros dicen que son dardos para Sebastián Caicedo. @carmenvillaloboss/Instagram

Tras la publicación, las teorías comenzaron y los seguidores no perdieron el tiempo para felicitar a la pareja, alguno de los comentarios fueron: “Se le nota la barriguita”; “Sería lindo que tuvieras un bebé”; “Hermosos”, “Hacen bonita pareja”, “Si está embarazada, los felicito”; Se ven muy bellos juntos. Dejen que sean felices. Dios los bendiga 👏”; “Bendiciones, hacen bonita pareja y deja todo lo negativo y por qué no dicen lo que tú sufriste, con la gente no vas a quedar bien, mientras tú estés bien para adelante con la bendición de Dios”.