Se registró fuerte temblor en el Chocó, que se sintió en distintas regiones de Colombia

Por ahora se conoce de manera preliminar que la magnitud fue de 5.5 grados - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sismo de magnitud 5,5 y profundidad de 90 km fue registrado este jueves 14 de mayo de 2026 por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en la región de El Litoral del San Juan (Docordó), Chocó. El movimiento telúrico ocurrió a las 7:48 a. m. y generó percepciones en diferentes zonas del país.

Las ondas sísmicas alcanzaron ciudades como Armenia, Pereira, Manizales, Popayán, Cali y departamentos como Boyacá, según reportes ciudadanos. Ante la alarma, autoridades ordenaron la evacuación preventiva de varios edificios en Risaralda, Manizales y Cali.

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El movimiento se presentó en El Litoral del San Juán (Docordó) - Chocó - crédito @sgcol / X

Hasta el momento, no se han informado daños estructurales ni personas lesionadas a causa del temblor. Los organismos de emergencia continúan monitoreando la situación mientras la población retorna gradualmente a sus actividades habituales.

La información fue difundida por el organismo oficial a través de sus canales digitales poco después del evento.

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