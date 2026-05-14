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Lucas González le lanzó pulla a Jonathan Risueño tras la clasificación del Tolima a las semis de la Liga BetPlay: “No hay que meterse con los oponentes”

Con un triunfo 2-0 en el estadio Libertad y una actuación contundente, el Deportes Tolima concretó su clasificación, superando en el global y sorteando incidentes violentos provocados por algunos aficionados rivales

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El técnico bogotano habló tras la victoria de su equipo en el estadio Departamental La Libertad de Pasto, y se refirió a su colega español-crédito Dimayor/YouTube

El 13 de mayo de 2026, Deportes Tolima venció a domicilio por 2-0 al Deportivo Pasto en el estadio Departamental La Libertad y clasificó a las semifinales de los playoffs de la Liga BetPlay.

Pese a que el encuentro tuvo los goles para el “Pijao” por parte de Jersson González y Juan Pablo “Tatay” Torres, el final del encuentro estuvo marcado por la polémica pelea que hubo entre hinchas del cuadro “Volcánico” que invadieron la cancha para agredir a los integrantes del cuadro visitante.

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Además, según las versiones de los medios de comunicación de Nariño, como del cuerpo técnico del Deportes Tolima hablaron sobre agresiones por parte de los integrantes del Deportivo Pasto.

Miembros de los cuerpos técnicos y las plantillas de ambos equipos participaron en los altercados finales del encuentro--crédito Cristian Bayona/Colprensa
Miembros de los cuerpos técnicos y las plantillas de ambos equipos participaron en los altercados finales del encuentro--crédito Cristian Bayona/Colprensa

Después del partido, el entrenador de los tolimenses envió un mensaje directo a Jonathan Risueño, técnico del Pasto, acusando comportamientos inapropiados tras los incidentes ocurridos en la cancha.

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Es una lástima que su entrenador no se centre solamente en la táctica y que se desvíe con otras cosas, para que terminen pasando comportamientos como el que pasó al final”, dijo.

González remarcó que el foco debe permanecer en el desarrollo de los jugadores, evitando confrontaciones externas:

Los protagonistas son los jugadores y los entrenadores nos deberíamos centrar en hacer que mejoren ellos, sin meternos con nuestros oponentes. Si toca ganar, perder o empatar se mira al frente y el sol sale al otro día. Acá en Pasto se ha desviado la atención”, completó.

El fragmento de la indirecta del técnico del Deportes Tolima-crédito Dimayor/YouTube

Qué fue lo qué pasó tras el final del partido entre Pasto y Tolima

Momentos de pánico y desorden se apoderan del estadio. La seguridad intenta controlar la situación mientras los aficionados generan un caos generalizado. - crédito @camiloapinto

El 13 de mayo de 2026, algunos jugadores de Deportes Tolima denunciaron agresiones por parte de hinchas de Deportivo Pasto tras el partido de la Liga BetPlay, en el estadio Libertad, en el que los visitantes ganaron 2-0 y obtuvieron su clasificación a semifinales, según declaraciones recabadas por Gol Caracol. El resultado se definió con goles de Jersson González y Juan Pablo ‘Tatay’ Torres, lo que generó incidentes al cierre del encuentro.

El periodista Sebastián Hurtado y Germán Paz de Win Sports informaron que, una vez finalizado el partido, aficionados del Pasto ingresaron al campo y lanzaron objetos contra los integrantes del Tolima, situación que obligó a los futbolistas y a la terna arbitral a abandonar rápidamente la cancha.

Por otra parte, se conoció según la información que entregó el Gol Caracol, videos difundidos en redes sociales muestran el momento exacto en que los jugadores visitantes huyen ante las amenazas de los hinchas en el césped.

Uno de los jugadores del Tolima transmitió a Gol Caracol que los hinchas del Pasto comenzaron a agredir a los jugadores del Deportes Tolima, el 13 de mayo de 2026.

“Se metió un poco de gente, estaban como locos y a algunos hasta nos escupieron. Logramos llegar al camerino, pero estamos todos bien, sin problema“, explicaron.

Entre los incidentes, se reportó un fuerte enfrentamiento verbal entre el atacante argentino Diego Chávez y el volante Sebastián ’Mariachi’ Guzmán. Posteriormente, se agudizó el ambiente cuando la hinchada traspasó los límites de seguridad, lo que dejó una situación “caliente” al cierre del evento, según los testimonios referenciados por Gol Caracol.

Así fue la victoria del Deportes Tolima en el Departamental La Libertad

Deportivo Pasto quedó por fuera de las finales de la Liga BetPlay-crédito Colprensa
Deportivo Pasto quedó por fuera de las finales de la Liga BetPlay-crédito Colprensa

Deportes Tolima superó a Deportivo Pasto y avanzó a las semifinales de la Liga BetPlay, donde tendrá como rival a Atlético Nacional.

El equipo de Ibagué ganó 2-0 como visitante, con un tanto de Jersson González a los 30 minutos tras una jugada por el costado derecho que finalizó dentro del área.

Tolima se mostró firme en defensa durante la mayor parte del encuentro y logró mantener la diferencia ante un Pasto que buscó igualar el marcador en el segundo tiempo, con intentos de Mayer Gil, Santiago Córdoba y Diego Chávez.

A los 57 minutos, Deportivo Pasto sufrió la expulsión de Andrey Estupiñán, figura clave del plantel, quien recibió la tarjeta roja después de un incidente en el campo. Esta ausencia pesó en el rendimiento del equipo pastuso, ya que Estupiñán había sido su máximo anotador y referente ofensivo en la temporada.

Luego de la tarjeta roja, Tolima dispuso de más espacios y generó oportunidades para aumentar el marcador, con llegadas de Luis Sandoval, Adrián Parra y otra acción peligrosa de González, incluido un disparo de Sandoval que pegó en el travesaño.

Ya clasificado, Tolima enfrentará a Nacional en una de las semifinales del certamen. El primer encuentro se jugará en el Manuel Murillo Toro, mientras que la serie se cerrará en el Atanasio Girardot, donde Nacional será local por su mejor ubicación en la fase regular.

De esta manera, Tolima regresa a la instancia de los cuatro mejores y buscará avanzar ante uno de los candidatos al título.

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