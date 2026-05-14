Hombre fue asesinado al interior de un cementerio en Cali: La Policía capturó a dos presuntos implicados

La Policía Metropolitana de Cali confirmó que la víctima, un hombre, recibió varios disparos en pleno camposanto - crédito Camposanto Metropolitano del Norte

El Cementerio Metropolitano del Norte en Cali (Valle del Cauca) fue escenario de un homicidio que conmocionó a los visitantes y a la comunidad.

Un hombre falleció en la tarde del miércoles 13 de mayo tras recibir varios disparos en el parqueadero frente a una multitud, hecho que desencadenó una respuesta inmediata de la Policía Metropolitana de Cali.

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El incidente ocurrió cerca de las 3:00 p. m., cuando los tiros alarmaron a quienes se encontraban en el cementerio y su iglesia.

El comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, Brigadier General Herbert Benavidez, confirmó la reacción de las autoridades: “En las horas de la tarde se presentó el homicidio de una persona de sexo masculino. En la reacción se logra la captura de dos personas y el hallazgo de un arma de fuego tipo revólver, y en este momento es producto de investigación. Las personas capturadas están siendo presentadas ante las autoridades oficiales”.

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