Presidente Petro trinó sobre la inocencia de Hollman Morris en los procesos judiciales en su contra

Hollman Morris, político y periodista colombiano. Foto: Colprensa.

En la noche del viernes 3 de marzo, desde su cuenta oficial de Twitter, el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, informó que, uno de sus más fieles escuderos, el periodista Hollman Morris fue declarado no culpable dentro de los procesos judiciales que le llevan por los señalados hechos de violencia intrafamiliar en contra de su exesposa Patricia Casas y por acoso sexual contra María Antonia García de la Torre, docente y columnista del periódico El Tiempo.

“Ha sido declarado inocente. Felicitaciones”, publicó el jefe de Estado y anexó un artículo del portal de noticias Reacción Revista Digital donde explicaban lo ocurrido en los procesos en los que estaba respondiendo.

Según esa publicación, se trata de dos denuncias que instauraron en contra del comunicador hace cuatro años, justo cuando anunciaba su candidatura para la alcaldía de Bogotá, las cuales fueron archivadas el año pasado, entre otras razones porque una de las denunciantes, la exesposa de Morris, compareció ante el ente acusador para desistir del proceso.

También señalaron que el caso contra el que fuera el gerente de Canal Capital en la alcaldía del hoy presidente, declararon que hubo atipicidad de la conducta, es decir que si bien ocurrieron los hechos, no poseían relevancia judicial.

En cuanto al proceso de acoso sexual a García de la Torre, a la Fiscalía le llamó la atención que los hechos que denunció la columnista ocurrieron en 2011 y ocho años después los denunció, justo cuando faltaba un mes para las votaciones regionales.

En el artículo de Reacción Revista Digital agregaron que el comunicador aportó copia de los chats que sostuvo con la columnista con el que habría demostrado que existía un trato familiar y afectuoso por los que se desvirtuaron sus acusaciones contra Morris.

No obstante, en su cuenta oficial de Twitter García de la Torre anunció que volvería a denunciar al periodista y estaría dispuesta a ir hasta las últimas instancias de ser necesario.

“No descansaré hasta ver al abusador Hollman Morris tras las rejas. Solo así se me quitará el asco en la boca después de que me besó a la fuerza y me manoseó. Entutelaré, iré hasta la Corte Suprema si es necesario, hasta que se haga justicia (sic)”, afirmó.

También recordó que, supuestamente, el mismo comunicador aceptó su responsabilidad durante una entrevista y descalificó la publicación periodística en la que se informó del cese de la persecución judicial contra Morris.

“Jaja! Pobre diablo! Si él mismo admitió en WRadio que me atacó sexualmente en Madrid. No es inocente y se solicitará desarchivo de la denuncia para que siga su curso. Qué periodismo de pacotilla, protegiendo a abusadores sexuales. Los denunciaré x calumnia si no se retractan (sic)”, aseguró.

Añadió que era otro de los tantos casos donde hay revictimización de las personas que han padecido de acoso y que el organismo investigador se estaba prestando para que hubiera impunidad.

“No es nuevo que todo esté en contra de las víctimas de violencia sexual y lo vemos en esta denuncia contra Hollman Morris donde Fiscalía y medios vendidos obstaculizan una investigación donde el acusado ACEPTÓ HABER COMETIDO SU DELITO en directo en una entrevista por WRadio (sic)”, expresó.

En cualquier caso, estas decisiones judiciales en favor de Morris le beneficiarían si ratifica su deseo de participar en las próximas elecciones regionales.

De hecho en una entrevista con Infobae Colombia, Morris afirmó que ya cuenta con el respaldo del partido del presidente Petro.

“En las últimas semanas recibí, a través de una carta pública, el apoyo de la Colombia Humana y de parte de sus bases en la ciudad de Bogotá para lanzarme. En la carta me exhortaron a que considere la posibilidad de lanzarme nuevamente con las banderas de la Bogotá Humana y del progresismo. Sigo en esas consideraciones y espero tomar decisiones en los próximos días”, afirmó.