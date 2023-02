Fiscalía investiga presunta estafa en OmegaPro: el modelo piramidal promocionado por varios influencers

La Fiscalía ya delegó a un fiscal para el caso de la estafa piramidal con OmegaPro (REUTERS)

Hace algunas semanas el broker online conocido como OmegaPro se cayó tras sufrir lo que ellos denominaron un hackeo o ciberataque, dejando a miles de usuarios con la incertidumbre por el dinero que habían invertido en la plataforma de marketing multinivel que prometía grandes ofertas de inversión online y que, en Colombia, fue patrocinada por famosos influenciadores.

A mediados de 2022, el famoso influenciador Nicolás Arrieta ya había alertado a sus seguidores que lo que algunos de sus colegas estaban patrocinando en redes sociales, invitando a las personas a invertir, podría ser un modelo estafa piramidal. Este 22 de febrero, ante el búnker de la Fiscalía General de la Nación, la Asociación de Blockchain confirmó la denuncia del famoso presentando más de 100 casos de colombianos estafados.

Infobae Colombia habló con Camilo Suárez, presidente del gremio Asoblockchain, tras salir de la Fiscalía para entender cómo se llevó a cabo esta estafa, el proceso legal que emprenderán las autoridades y las responsabilidades que los famosos que promovieron este negocio en sus redes sociales deberían asumir.

Santiago Guzmán, Camilo Suárez y Fabián Delgado, de la Asociación de Blockchain en Colombia representarán a las víctimas de la estafa

Camilo Suárez destacó que lo que está sucediendo en el país con este caso no es algo nuevo, pues las pirámides con criptomoneda se han denunciado desde 2016. “En Colombia hay un flagelo financiero muy fuerte. A raíz del desconocimiento por las criptomonedas, se ha inundado el mercado de pirámides o esquemas fraudulentos”, alertó el presidente gremial.

- ¿A qué se dirigieron el día de hoy 22 de febrero al búnker de la Fiscalía?

Camilo Suárez: Hoy es un día histórico para Colombia porque ya era hora de que por primera vez en la historia la entidad gremial se alzara en contra de las pirámides, por lo que asumimos el rol de representantes de las víctimas de pirámides. Para ello contactamos a la Fiscalía, al departamento de finanzas criminales, y ya se delegó un fiscal para atender el caso, de quien no puedo revelar el nombre por seguridad, quien estará entendiendo el caso con Santiago Guzmán, Fabián Delgado y conmigo, que somos los representantes de las víctimas.

Hoy les estuvimos explicando cómo opera este modelo de estafa, todo su modus operandi y presentando los primeros casos que nos han llegado a nuestros correos habilitados para las denuncias estafa.accionlegal@gmail.com y legal@asoblockchain.com donde ya tenemos más de 280 correos.

- ¿Cómo empieza el proceso legal de denuncia tras contactarlos a ustedes ?

C. S.: La gente nos escribe sus casos, diciéndonos que cayó en la pirámide motivados por algunos líderes y posteriormente firman un poder de representación judicial a la Asociación. Por ahora estamos en eso, y siendo el brazo derecho de la Fiscalía para que ellos puedan entender y colocarle un nombre al delito, es decir, tipificar el delito porque estas personas saltan de estafa en estafa y nunca les ha pasado nada. Esta vez están muy nerviosos porque saben que entramos en proceso con la Fiscalía.

- ¿Por qué el delito va al departamento de Finanzas criminales de la Fiscalía y no, por ejemplo, a los Ciberdelitos?

C. S.: No, esto es un tema de captación. OmegaPro y todas estas pirámides no tienen domicilio contractual, no tienen sedes ni oficinas ni están legalmente en ningún país. Al no tener esto, tenemos que llegar a tipificar a los famosos ‘líderes diamante’, es decir, los que trajeron la pirámide a Colombia porque ellos fueron los que hicieron la captación ilegal de los recursos.

El modelo de estafa de la pirámide es el mismo que se conoce hace años en el país, pero ahora con el bitcoin como divisa (REUTERS)

- ¿Cómo opera este modelo piramidal y cómo se diferencia de la inversión en criptomoneda confiable?

C. S.: Hay que dejar claro que en este caso se estaba utilizando bitcoin para hacer una pirámide, como anteriormente se usaban pesos o dólares, pero ahora usan el bitcoin como una divisa más. Las pirámides se caracterizan porque te ofrecen comprar paquetes desde 500 USD hasta 10.000 USD y te prometen rentabilidades absurdas como de 30% al mes; pero la alerta roja más grande es cuando te dicen que si traes a otra persona te dan un bono del 10% de lo que esa persona invierte.

Lo que desde Asoblockchain le hacemos entender a la gente es que bitcoin es una cosa y las pirámides son otras, porque en Colombia las personas desconfían del bitcoin pensando que se van a meter en una pirámide. El bitcoin es una divisa más, pero algunas personas se están aprovechando del desconocimiento para crear estas estafas.

- ¿De cuánto pueden ser las pérdidas de una persona en estos casos?

C. S.: El paquete más pequeño era de 500 USD, es decir, mínimo perdieron dos millones de pesos, pero todo el mundo invertía 1.000, 2.000, 3.000 USD. Tenemos casos delicados donde a las personas les hicieron sacar préstamos en diferentes entidades bancarias para poder meterlos en la pirámide; esto va mucho más allá de lo que se cree. Hace unos meses se cayó la estafa colombiana más grande llamada Daily Cop, ellos se robaron más de 506 millones de dólares.

- OmegaPro fue un modelo difundido y recomendado en redes sociales de muchos famosos influenciadores colombianos, ¿en este caso con víctimas o cómplices?

C. S.: Yo diría que son las dos. En el caso de OmegaPro se registró que hay miles de uniformados de la Policía y el Ejército Nacional que cayeron, tenemos actores muy famosos de la televisión colombiana que cayeron, todo eso hace parte del material probatorio con videos y todo de algunos de ellos promocionando las pirámides.

Puedo mencionar al famoso ‘youtuber financiero’ Juan Diego Gómez, que tenemos los videos de él promocionando esta estafa; hay influencers como Yeferson Cossio y otros que las promocionaban; hasta el Pibe Valderrama. Nuestro objetivo no es atacar a estas personas porque sabemos que incluso ellos pudieron entrar por el desconocimiento, lo que queremos es atacar estos modelos fraudulentos; pero obviamente ellos tendrán declarar cuál fue su participación en la pirámide, por qué la estaban promocionando y asumir su responsabilidad social como figuras públicas, porque la gente entró confiando en ellos, viendo sus estilos de vida.

Yeferson Cossio fue uno de los influenciadores que promocionó OmegaPro en sus redes sociales. Foto: Instagram @yefersoncossio

- ¿Cuál es el objetivo del proceso? ¿Podrán las personas que invirtieron recuperar su dinero?

C. S.: A ciencia cierta recuperar el dinero es muy difícil. El objetivo es prohibir los esquemas piramidales en Colombia y que estos líderes que han saltado de pirámide en pirámide y que son los mismos desde hace años sí tengan una sanción por parte de Superfinanciera por promover esquemas ilícitos de inversión en Colombia.

- ¿Cuáles son las recomendaciones para no caer en este tipo de estafas?

C. S.: Cuatro claves. La primera, es educarse; la segunda, si le ofrecen rentabilidades extraordinarias corra de ahí; tercera, si tiene que traer a más personas o referidos no es confiable; y cuarta, si la plataforma que le ofrece el servicio no está regulada en Colombia, no tiene NIT, empresa, espacio físico para responder y no se conoce al dueño, salga de ahí.

Sobre Asoblockchain, Suárez señaló que es importante destacar que es una agremiación sin ánimo de lucro legalmente constituida en Colombia y otros países por emprendedores y usuarios del ecosistema Blockchain y Cripto que buscan educar a las personas sobre el ecosistema de las inversiones online y criptomonedas, así como evitar este tipo de estafas.

Cabe recordar que, en diciembre de 2022, la Superfinanciera, mediante la Resolución 1918 del 23 de diciembre de 2022, firmada por la delegada para el Consumidor Financiero, María Fernanda Tenjo, ordenó a la influenciadora Chenny Álvarez retirar y abstenerse de publicar contenidos en todos los medios de promoción o publicidad empleados, incluidas las redes sociales, cualquier término, palabra o alusión por la cual se dé a entender de manera equivocada al público en general, que se encuentra autorizada para promocionar los productos y/o servicios de la institución extranjera OmegaPro en Colombia.

“Sobre Omegapro es importante mencionar que es una plataforma electrónica registrada en el extranjero que no cuenta con personería jurídica en Colombia. Adicionalmente, no cuenta con autorización ni vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia ni tiene una oficina de representación o un contrato de corresponsalía suscrito con una sociedad comisionista de bolsa o una corporación financiera, vigiladas por esta Superintendencia, que le permita promover o publicitar sus productos y/o servicios a residentes en el país”, advirtió la SFC.